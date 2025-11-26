میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مصوبه بنزینی تاثیری بر مصرف و قاچاق ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صدر مصوبه اخیر دولت نوشته به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی چنین مصوبه ای صورت پذیرفت، من به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۶۴
| |
524 بازدید
|
۲
مصوبه بنزینی تاثیری بر مصرف و قاچاق ندارد

مالک شریعتی نیاسر در نطق میان دستور امروز ( چهارشنبه 5 آذرماه) خود ضمن تبریک به مناسب فرا رسیدن سالروز بسیج مستضعفین گفت: چند نکته درباره مصوبه بنزینی دولت وجود دارد، نکته اول اینکه چرا در دولت کسی قبول مسئولیت نمی‌کند، دیروز بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر نفت سوال کردم و ایشان گفت من در دولت مخالف بودم. از رئیس سازمان بهینه سازی انرژی پرسیدم و وی نیز بیان کرد مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است، چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمی شود و قبول مسئولیت نمی کند.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، وی افزود: آقای بیگدلی به درستی آقای پورمحمدی را سلطان ناترازی ها در کشور لقب داد، چرا این لقب برازنده ایشان هست آقای پورمحمدی از سال ۸۳ تاکنون همواره در رده بالای مدیریتی بانکی، اقتصادی و بودجه کشور بوده امروز هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است آیا این تشدید ناترازی‌ها طی این ۲۰ سال شایسته یک عذرخواهی از ملت نیست؟ مثالی می‌زنم آقای پورمحمدی دو هفته قبل در مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم اظهار کرد که سال ۹۹ ایران ۶ میلیارد دلار صادرات بنزین داشت و امروز به همین میزان وارد کننده شدیم، چرا ایشان خودش را مسئول نمی‌ داند که سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با ساماندهی وضعیت سهمیه خودروها مخالفت کرد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در صدر مصوبه اخیر نوشته به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی چنین مصوبه ای صورت پذیرفت، من به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه  نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خرج یارانه ها بکند این هم که با تورمی که ایجاد می‌کند خنثی خواهد شد، البته از دولت تشکر می‌کنم که تصمیم گرفته که کاری انجام بدهد اما چرا تصمیمی که کم فایده و پرهزینه است را اتخاذ می‌کنید؟ در قانون برنامه و در قانون بودجه تکالیفی را برای دولت تعیین کردیم چرا دولت این تکالیف را دنبال نمی‌ کند، تکالیفی که بسیاری از آن ها اجرای سیاست‌های غیرقیمتی است ما برای حذف کارت جایگاه در تبصره سه بند ت حکم داریم و گفتیم که تصفیه سهمیه سوخت را به حساب بانکی صاحب خودرو ببرید با این کار کل کارت جایگاه ساماندهی و شفاف می شود چرا این کار  انجام نمی شود.

عضو کمیسیون انرژه مجلس اظهار کرد: چرا دولت آیین نامه این را بیش از شش ماه در هیئت وزیران انداخته و مصوب نمی کند چه کسانی مخالف این مصوبه هستند، سفره‌دارها مخالف اند اول شرکت‌های پشت صحنه شرکت ملی پخش که ساماندهی و تعمیر و نگهداری را دنبال می‌کنند و پروژه دارند و سفره آنها جمع می شود. امروز ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با کارت شخصی نیست با کارت جایگاه انجام می شود ما ۳۱ میلیون کارت سوخت شخصی داریم و ۶۰ هزار کارت جایگاه اما ۴۳ درصد سوخت‌گیری با کارت جایگاه انجام می شود این سفره جمع خواهد شد. یک بانک خاصی که امروز ۷۰ درصد تراکنش‌های جایگاه سوخت را در اختیار دارد سفره‌اش جمع می‌شود، قاچاقچی‌ها هم که به طریق اولا سفره شان جمع می شود.

وی خطاب به پدافند غیرعامل عنوان کرد: چرا وضعیت کارشناسی در این سازمان اینقدر ضعیف است ما بارها توضیح دادیم سیستم تصفیه سهمیه یارانه مستقل از بانک است، مگر امروز قبض برق، قبض گاز که پرداخت می شود قوانین و شرکت گاز هک می شوند.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: اما در مصوبه بنزین سه اشکال دیگر هم وجود دارد اشکال اول این است که ما برای خودروهای نوشماره سهمیه قرار ندادیم آیا این عدالت است که یک خانوار که با قرض  و با بدبختی توانسته پول جمع کند و یک خودروی داخلی نسبتاً ارزان قیمت بخرند البته ارزان قیمت که نداریم آیا این را باید از سهم یارانه محروم بکنیم اما یک خانواده که به اسم اعضای خانواده چند خودرو دارد همه سهمیه بگیرند و این سهمیه را شما به جای اینکه به هر فرد بدهید به هر خانوار باید می‌دادید. اشکال دوم سهمیه خودروهای سی ان جی سوز را گفتیم نصف می‌کنیم اما ما در قانون برنامه تنوع سبد سوختی را در خودروهای ال پی جی سوز در خودروهای برقی هیبریدی هم داریم چرا سهمیه آنها نباید نصف شود آیا دولت نمی‌خواهد این سهمیه‌ها را اعمال بکند چرا خودروهای کار را خودروهایی که مردم دارند با آنها امرار معاش می‌کنند در نظر نگرفتیم امروز ۲۹ درصد از خودرودارها دارند با خودروهای خود امرار معاش می‌کنند این را سامانه عمومی بگذارید و به جای اینکه رانتی برای شرکت‌ها در نظر بگیرید بر اساس پیمایش اعمال بکنید و بحث ال‌پی‌جی را هم من به وزیر  نفت تاکید کردم هیچ اجازه‌ای از دولت نمی‌خواهد زیرا قانون بودجه برای شما تعیین تکلیف کرده و ۵۰۰ هزار تن با قیمت نرخ اول یارانه بنزین اجرا کنید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مصوبه بنزینی بنزین قاچاق سوخت قاچاق سوخت وزیر نفت یارانه بنزین خبر فوری مالک شریعتی نیاسر
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شناسایی و تخریب مخازن و باراندازهای سوخت قاچاق در بندرعباس
بنزین درصد بسیار پایینی از قاچاق سوخت را به خود اختصاص می‌دهد
تبعات سنگین قاچاق سوخت بر جان شیرین مردم
کشف قاچاق بنزین در جنوب تهران
ايران چگونه از کمند قاچاق سوخت رها خواهد شد؟
آیا قدرت قاچاق از قانون بیشتر است؟!
قاچاق سوخت بار دیگر حادثه آفرید
افزایش سهمیه بنزین با کارت‌های جایگاه‌داران در تهران
مخالفت شدید پزشکیان با یارانه بنزین
طرح جدید تخصیص سوخت تا خرداد نهایی می‌شود
کشف بیش از ۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در گرمسار؛ تریلی با پلاک جعلی متوقف شد
چه کسی با قاچاق سوخت روزانه 1000 میلیارد از جیب مردم می‌دزدد؟!
اختصاص یارانه بنزین به کدملی یا خودرو
۵۰۰۰ تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین
کاهش ۲۰ میلیون لیتری مصرف سوخت از زمان اصلاح قیمت بنزین
پزشکیان: یارانه بنزین باید عادلانه به همه شهروندان تخصیص یابد
انهدام باند بزرگ قاچاق سوخت در سواحل بندرعباس/ بیش از ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است
بازتعریف یارانه بنزین به فرد جهت بهینه کردن مصرف بنزین، کاهش هدررفت و مقابله با قاچاق
قاچاق روزانه ۹ میلیون لیتر سوخت از کشور/ قیمت گازوئیل در خلیج فارس ۶۰ برابر ایران است
زنگنه: درسال ۹۲، ۳۰میلیارد دلار سوخت هدر رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
نقشی برای قاچاق و مصرف نداشته ولی روزانه محاسبه کنید ۲۳۲ میلیارد تومان درآمد جدید کسب میکنه که کجا میره و کجا خرج میشه نمایندگان پیگیر باشن مشخص بشه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
1
پاسخ
مگر توزیع سوخت در جایگاههای کشور بی حساب وکتابه که دائم ماشاهد این ادعا هستیم که سوخت درمبادی ورودی و خروجی کشور قاچاق می شود طرح این موضوع سالهاست که ذهن جامعه را مشغول کرده و بهانه ودستاویزی شده برای افزایش قیمت سوخت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۵۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۴۸ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dD2
tabnak.ir/005dD2