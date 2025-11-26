مصوبه بنزینی تاثیری بر مصرف و قاچاق ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صدر مصوبه اخیر دولت نوشته به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی چنین مصوبه ای صورت پذیرفت، من به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت.

مالک شریعتی نیاسر در نطق میان دستور امروز ( چهارشنبه 5 آذرماه) خود ضمن تبریک به مناسب فرا رسیدن سالروز بسیج مستضعفین گفت: چند نکته درباره مصوبه بنزینی دولت وجود دارد، نکته اول اینکه چرا در دولت کسی قبول مسئولیت نمی‌کند، دیروز بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر نفت سوال کردم و ایشان گفت من در دولت مخالف بودم. از رئیس سازمان بهینه سازی انرژی پرسیدم و وی نیز بیان کرد مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است، چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمی شود و قبول مسئولیت نمی کند.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، وی افزود: آقای بیگدلی به درستی آقای پورمحمدی را سلطان ناترازی ها در کشور لقب داد، چرا این لقب برازنده ایشان هست آقای پورمحمدی از سال ۸۳ تاکنون همواره در رده بالای مدیریتی بانکی، اقتصادی و بودجه کشور بوده امروز هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است آیا این تشدید ناترازی‌ها طی این ۲۰ سال شایسته یک عذرخواهی از ملت نیست؟ مثالی می‌زنم آقای پورمحمدی دو هفته قبل در مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم اظهار کرد که سال ۹۹ ایران ۶ میلیارد دلار صادرات بنزین داشت و امروز به همین میزان وارد کننده شدیم، چرا ایشان خودش را مسئول نمی‌ داند که سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با ساماندهی وضعیت سهمیه خودروها مخالفت کرد.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در صدر مصوبه اخیر نوشته به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی چنین مصوبه ای صورت پذیرفت، من به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خرج یارانه ها بکند این هم که با تورمی که ایجاد می‌کند خنثی خواهد شد، البته از دولت تشکر می‌کنم که تصمیم گرفته که کاری انجام بدهد اما چرا تصمیمی که کم فایده و پرهزینه است را اتخاذ می‌کنید؟ در قانون برنامه و در قانون بودجه تکالیفی را برای دولت تعیین کردیم چرا دولت این تکالیف را دنبال نمی‌ کند، تکالیفی که بسیاری از آن ها اجرای سیاست‌های غیرقیمتی است ما برای حذف کارت جایگاه در تبصره سه بند ت حکم داریم و گفتیم که تصفیه سهمیه سوخت را به حساب بانکی صاحب خودرو ببرید با این کار کل کارت جایگاه ساماندهی و شفاف می شود چرا این کار انجام نمی شود.

عضو کمیسیون انرژه مجلس اظهار کرد: چرا دولت آیین نامه این را بیش از شش ماه در هیئت وزیران انداخته و مصوب نمی کند چه کسانی مخالف این مصوبه هستند، سفره‌دارها مخالف اند اول شرکت‌های پشت صحنه شرکت ملی پخش که ساماندهی و تعمیر و نگهداری را دنبال می‌کنند و پروژه دارند و سفره آنها جمع می شود. امروز ۴۳ درصد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها با کارت شخصی نیست با کارت جایگاه انجام می شود ما ۳۱ میلیون کارت سوخت شخصی داریم و ۶۰ هزار کارت جایگاه اما ۴۳ درصد سوخت‌گیری با کارت جایگاه انجام می شود این سفره جمع خواهد شد. یک بانک خاصی که امروز ۷۰ درصد تراکنش‌های جایگاه سوخت را در اختیار دارد سفره‌اش جمع می‌شود، قاچاقچی‌ها هم که به طریق اولا سفره شان جمع می شود.

وی خطاب به پدافند غیرعامل عنوان کرد: چرا وضعیت کارشناسی در این سازمان اینقدر ضعیف است ما بارها توضیح دادیم سیستم تصفیه سهمیه یارانه مستقل از بانک است، مگر امروز قبض برق، قبض گاز که پرداخت می شود قوانین و شرکت گاز هک می شوند.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: اما در مصوبه بنزین سه اشکال دیگر هم وجود دارد اشکال اول این است که ما برای خودروهای نوشماره سهمیه قرار ندادیم آیا این عدالت است که یک خانوار که با قرض و با بدبختی توانسته پول جمع کند و یک خودروی داخلی نسبتاً ارزان قیمت بخرند البته ارزان قیمت که نداریم آیا این را باید از سهم یارانه محروم بکنیم اما یک خانواده که به اسم اعضای خانواده چند خودرو دارد همه سهمیه بگیرند و این سهمیه را شما به جای اینکه به هر فرد بدهید به هر خانوار باید می‌دادید. اشکال دوم سهمیه خودروهای سی ان جی سوز را گفتیم نصف می‌کنیم اما ما در قانون برنامه تنوع سبد سوختی را در خودروهای ال پی جی سوز در خودروهای برقی هیبریدی هم داریم چرا سهمیه آنها نباید نصف شود آیا دولت نمی‌خواهد این سهمیه‌ها را اعمال بکند چرا خودروهای کار را خودروهایی که مردم دارند با آنها امرار معاش می‌کنند در نظر نگرفتیم امروز ۲۹ درصد از خودرودارها دارند با خودروهای خود امرار معاش می‌کنند این را سامانه عمومی بگذارید و به جای اینکه رانتی برای شرکت‌ها در نظر بگیرید بر اساس پیمایش اعمال بکنید و بحث ال‌پی‌جی را هم من به وزیر نفت تاکید کردم هیچ اجازه‌ای از دولت نمی‌خواهد زیرا قانون بودجه برای شما تعیین تکلیف کرده و ۵۰۰ هزار تن با قیمت نرخ اول یارانه بنزین اجرا کنید.