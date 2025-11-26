الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است

شبکه الجزیره در گزارشی تحلیلی با اشاره به مجموعه‌ای از تحرکات سیاسی، امنیتی و نظامی در منطقه نوشت که احتمال آغاز دور جدیدی از تنش میان رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

با گذشت چند ماه از پایان نخستین دور درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل، مجموعه‌ای از تحرکات سیاسی، امنیتی و نظامی در منطقه و فرامنطقه دوباره احتمال آغاز مرحله جدیدی از تنش را افزایش داده است. رصد این نشانه‌ها نشان می‌دهد که تل‌آویو، با همراهی واشنگتن و برخی دولت‌های غربی، تلاش دارد فضای روانی و میدانی لازم برای تشدید تنش را فراهم کند.

تحرکات نگران‌کننده در بازار انرژی

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، الجزیره نوشت: با بالا رفتن گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری، بازار جهانی نفت نیز واکنش نشان داده و طی هفته‌های اخیر بین ۵ تا ۱۰ دلار تنها به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی و امنیتی بر قیمت هر بشکه نفت اضافه شده است.

کارشناسان انرژی هشدار می‌دهند هرگونه تهدید نسبت به امنیت خطوط انتقال، به‌ویژه در منطقه خلیج‌فارس، می‌تواند قیمت‌ها را به‌سرعت به بالای ۱۰۰ دلار رسانده و موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند.

اقدامات مشکوک آمریکا و اسرائیل در حوزه تسلیحاتی

رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند که اسرائیل طی ماه‌های اخیر سفارش انبوهی از بمب‌های سنگرشکن و مهمات هدایت‌شونده به آمریکا ارائه کرده و چند هزار فروند از انواع GBU-39B ،MK-84 ،MK-82 و BLU-117 را دریافت کرده است. ارزش این تسلیحات، که از سوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تأیید شده، حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

کارشناسان نظامی معتقدند این حجم از تسلیحات معمولا برای عملیات‌های محدود در غزه یا لبنان نیاز نیست و بیشتر برای سناریوهای پیچیده‌تر ـ مانند حمله به تأسیسات حساس ـ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فشارهای آمریکا بر لبنان و عراق

در این گزارش آمده است: واشنگتن و تل‌آویو در جبهه لبنان نیز همزمان فشار سیاسی، اقتصادی و میدانی را افزایش داده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا از بیروت خواسته ظرف ۶۰ روز مجموعه اقداماتی برای مهار منابع مالی حزب‌الله اتخاذ کند؛ در حالی‌که تجاوزات اسرائیل به جنوب لبنان نیز شدت گرفته است.

در عراق نیز وزیر دفاع آمریکا طی تماس تلفنی با همتای عراقی هشدار داده هرگونه واکنش گروه‌های مسلح به عملیات آینده واشنگتن یا تل‌آویو «به‌شدت» پاسخ داده خواهد شد.

تقویت امنیت تنگه هرمز و هشدار ایران به نفتکش‌های متخلف

به‌ دنبال افزایش تهدیدات، نیروهای دریایی سپاه پاسداران تدابیر امنیتی خود در خلیج‌فارس و دریای عمان را تشدید کرده‌اند.

در همین چارچوب، توقیف نفتکش متخلف «تالارا» که مشکوک به نقض قوانین دریایی و تلاش برای فرار از مسیرهای رسمی بوده، پیام روشنی درباره عزم ایران برای تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در منطقه تلقی می‌شود.

تلاش رسانه‌های اسرائیل برای القای «ایرانِ ضعیف اما خطرناک»

الجزیره تصریح کرد:‌پس از ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف ادعایی‌اش در دور اول درگیری، رسانه‌ها و اندیشکده‌های نزدیک به لابی صهیونیست در آمریکا موج جدیدی از فضاسازی روانی علیه ایران را آغاز کرده‌اند.

این خط رسانه‌ای دو هدف را دنبال می‌کند:

-القای این‌که ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد.

- توجیه لزوم اقدام نظامی پیش‌دستانه علیه تهران.

انتشار مطالبی درباره «ابهام در وضعیت ذخایر اورانیوم» یا «رشد همکاری موشکی ایران و چین» در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.

جنگ روانی علیه داخل ایران و سوءاستفاده از بحران آب

برخی عملیات‌های رسانه‌ای نیز به‌صورت هدفمند روی مشکلات زیست‌محیطی مانند کمبود بارش و کاهش ذخایر سدها متمرکز شده‌اند.

اسناد و تحلیل‌های مستقل نشان می‌دهد بخشی از این عملیات از سوی شبکه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل هدایت می‌شود و هدف آن القای بی‌ثباتی داخلی در ایران است.

هدف نهایی چیست؟

مجموعه تحرکات اخیر نشان می‌دهد که واشنگتن و تل‌آویو در تلاشند:

- بازدارندگی ایران را تضعیف کنند،

-محور مقاومت را در چند جبهه تحت فشار قرار دهند،

-با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۶ در رژیم صهیونیستی و فضای سیاسی آمریکا، دستاوردسازی مصنوعی ایجاد کنند.

با وجود این، بسیاری از تحلیلگران غربی نیز اذعان دارند که ایران طی سال‌های گذشته توان دفاعی و تهاجمی خود را در حوزه‌های موشکی، پهپادی و پدافندی به‌طور قابل توجهی ارتقا داده و هرگونه محاسبه اشتباه درباره ایران می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای منطقه داشته باشد.