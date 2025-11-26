روایت مهار آتش سوزی در بیستون کرمانشاه

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ منطقه حفاظتشده بیستون طی روزهای اخیر شاهد دو آتشسوزی گسترده بود که نخستین آن در ارتفاعات دشت سیراوله و آتشسوزی دوم نیز در بخشهای چشمه کبود و چشمه کره شعلهور شد و خطر گسترش آن به سایر نقاط منطقه وجود داشت. با این حال، محیطبانان با پشتیبانی نیروهای مردمی و گروههای داوطلب دوستدار محیط زیست توانستند در عملیاتی هماهنگ، آتش را مهار کرده و مانع از پیشروی آن شوند.
آزاد شیخویسی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، در اینباره گفت: این موفقیت نتیجه همدلی و تلاش مشترک محیطبانان و مردم بود. اگرچه شرایط سخت و خطرناک بود، اما عشق به طبیعت و مسئولیتپذیری جمعی باعث شد بتوانیم از نابودی بخشهای بیشتری از پوشش گیاهی و زیستگاههای ارزشمند بیستون جلوگیری کنیم.
وی با قدردانی از همراهی مردم و گروههای داوطلب افزود: حفاظت از طبیعت تنها وظیفه محیطبانان نیست؛ بلکه رسالتی همگانی است که بدون مشارکت مردم تحقق نمییابد.
به گزارش حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، این رخداد بار دیگر اهمیت آمادگی و همکاری جمعی در برابر بحرانهای زیستمحیطی را یادآور شد؛ جایی که شعلههای آتش در برابر اراده و همبستگی انسانها خاموش میشوند.