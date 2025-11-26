حجاب و پوشش مناسب، هنجار دینی و سیاسی است اما باید این امر را بدون حب و بغض نگاه کنیم. ما گاه زیاده‌روی کردیم، ما خیلی از امورمان را حقوقی کردیم، ما همه چیز را قانونی کردیم.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در نشست هم‌اندیشی با جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی اجتماعی دانشجویی اظهار داشت: این همه کانون، تشکل و انجمن گرد هم آمده‌اند و در یک جلسه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این امر مبارکی است و از این بابت خوشحال هستیم. ما فقط به دانشگاه نمی‌آییم که متخصص شویم، می‌آییم که انسان فرهنگی شویم و کیفیت زندگی را بهبود بخشیم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد: اگر بخواهیم از ناامیدی سخن بگوییم، می‌توانیم بگوییم، اما جا برای امیدواری هم زیاد است و ما باید از امیدواری‌ها و تلاش‌های خود نیز بگوییم.

وزیر علوم عنوان کرد: در دوران جنگ دوازده روزه همه با هم ایران را حفظ کردیم؛ با همه گلایه‌مندی‌هایی که بود، اما با این حال همه با هم در کنار یکدیگر قرار گرفتیم و این رمز پیروزی ما بود و مطمئناً آینده، بهتر از این خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه آموزشی اشاره داشت: تصمیمات آموزشی که در شورا‌های تخصصی گرفته می‌شود، کاملاً حرفه‌ای و تخصصی است. در حقیقت این تصمیمات همانطور که گفتم در شورا‌های تخصصی اخذ می‌شود و هدف ما ارتقای کیفیت است. برای نمونه در رابطه با اخذ امتحان جامع، این یک الگوی قدیمی و تکراری است که ما در آئین‌نامه بازنگری کردیم و الگو‌های کارآمد را در دستور کار خود قرار دادیم.

ما نسبت به پوشش در دانشگاه بی‌مسئولیت و بی‌تفاوت نیستیم

سیمایی در بخش دیگری از صحبت خود در رابطه با مسئله پوشش در دانشگاه گفت: ما نسبت به پوشش در دانشگاه بی‌مسئولیت و بی‌تفاوت نیستیم. حجاب و پوشش مناسب، هنجار دینی و سیاسی است، اما باید این امر را بدون حب و بغض نگاه کنیم. ما گاه زیاده‌روی کردیم، ما خیلی از امورمان را حقوقی کردیم، ما همه چیز را قانونی کردیم. پوشش را با تکلیف، دستور، الزام و قانون ترسیم کردیم و نتیجه‌اش را نیز حالا داریم می‌بینیم. ما باید تلاش کنیم با منطق، با صبر و با اقناع‌سازی این امر را به عنوان یک امر اجتماعی بنگریم و فرهنگ‌سازی کنیم.