صداوسیما نظرسنجی خودش را هم باطل کرد!

به گزارش تابناک؛ صفحه اینستاگرامی سینما آرمانی در مطلبی از بی‌توجهی شبکه آی فیلم به نظرسنجی پخش سریال پرداخت: «چند روز قبل مشغول ورق زدن استوری‌های صفحه شبکه آی فیلم بودم که یک نظرسنجی جلب توجه کرد... گردانندگان پیج مذکور از بینندگان خواسته بودند که برای پخش سریال مدنظرشون به سایت آی فیلم رفته و از بین "از یاد رفته"، "اولین شب آرامش"، "پس از باران" و "زمانه" یکی رو برای نمایش برگزینند... تقریبا مطمئن بودم که "پس از باران" و "زمانه" اقبال بیشتری دارند و کنجکاو شدم که ببینم کدومشون آرای بیشتری دارند، به سایت مراجعه کردم و دیدم "زمانه" حسن فتحی با فاصله زیاد اوله و بعد هم "پس از باران"... "از یاد رفته" و "اولین شب آرامش" هم با درصد آرای خیلی پائین سوم و چهارمند و درصدهاشون اینقدر کم بود که حتی به خاطر ندارم عدد کدام سریال بیشتر بود... امشب، اما با تعجب دیدم "از یاد رفته" تو کنداکتور شبکه، جایگزین "آوای باران" شده و روی آنتن رفته، سریالی با نازلترین اقبال از سمت شرکت کنندگان در نظرسنجی!

همه این آثار تکراری‌اند و بار‌ها پخش شدند و چندان اهمیتی نداره که کدامیک روی آنتن بروند، اما وقتی شما نظرسنجی برگزار می‌کنید، موظفید به آرای مخاطبان احترام بگذارید و اگر که تمایل به پخش یک سریال خاص دارید دیگه چه حاجت به برگزاری نظرسنجی و پرسش از مخاطب؟ هر کار دلتون میخواد بکنید... پ. ن. سه:تو کامنت‌های پست اطلاع رسانی سریال مذکور در صفحه آی فیلم، بسیاری از مخاطبان که متوجه این اتفاق شدند، کامنت نوشتن و دلیل رو پرسیدن و صدالبته با پاسخ قانع کننده مواجه نشدند!»