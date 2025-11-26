میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صداوسیما نظرسنجی خودش را هم باطل کرد!

صفحه اینستاگرامی سینما آرمانی در مطلبی از بی‌توجهی شبکه آی فیلم به نظرسنجی پخش سریال پرداخت.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۵۳
| |
549 بازدید
|
۱

صداوسیما نظرسنجی خودش را هم باطل کرد!

به گزارش تابناک؛ صفحه اینستاگرامی سینما آرمانی در مطلبی از بی‌توجهی شبکه آی فیلم به نظرسنجی پخش سریال پرداخت: «چند روز قبل مشغول ورق زدن استوری‌های صفحه شبکه آی فیلم بودم که یک نظرسنجی جلب توجه کرد... گردانندگان پیج مذکور از بینندگان خواسته بودند که برای پخش سریال مدنظرشون به سایت آی فیلم رفته و از بین "از یاد رفته"، "اولین شب آرامش"، "پس از باران" و "زمانه" یکی رو برای نمایش برگزینند... تقریبا مطمئن بودم که "پس از باران" و "زمانه" اقبال بیشتری دارند و کنجکاو شدم که ببینم کدومشون آرای بیشتری دارند، به سایت مراجعه کردم و دیدم "زمانه" حسن فتحی با فاصله زیاد اوله و بعد هم "پس از باران"... "از یاد رفته" و "اولین شب آرامش" هم با درصد آرای خیلی پائین سوم و چهارمند و درصدهاشون اینقدر کم بود که حتی به خاطر ندارم عدد کدام سریال بیشتر بود... امشب، اما با تعجب دیدم "از یاد رفته" تو کنداکتور شبکه، جایگزین "آوای باران" شده و روی آنتن رفته، سریالی با نازلترین اقبال از سمت شرکت کنندگان در نظرسنجی!

همه این آثار تکراری‌اند و بار‌ها پخش شدند و چندان اهمیتی نداره که کدامیک روی آنتن بروند، اما وقتی شما نظرسنجی برگزار می‌کنید، موظفید به آرای مخاطبان احترام بگذارید و اگر که تمایل به پخش یک سریال خاص دارید دیگه چه حاجت به برگزاری نظرسنجی و پرسش از مخاطب؟ هر کار دلتون میخواد بکنید... پ. ن. سه:تو کامنت‌های پست اطلاع رسانی سریال مذکور در صفحه آی فیلم، بسیاری از مخاطبان که متوجه این اتفاق شدند، کامنت نوشتن و دلیل رو پرسیدن و صدالبته با پاسخ قانع کننده مواجه نشدند!»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صداوسیما شبکه آی فیلم سریال نظرسنجی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدیه تهرانی استاد دانشگاه تهران شد!
حتی وابستگان حکومت نیز به صدا‌وسیما اعتماد ندارند
هدیه عجیب از ساختمان شیشه‌ای به سحر امامی!
نخستین تصاویر شبکه عبری صداوسیما را ببینید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Spain
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
4
پاسخ
دیگه اینقدر از چشم مردم افتاده اند که حتی خودشون هم همدیگر را دیگر قبول ندارند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۳ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dCr
tabnak.ir/005dCr