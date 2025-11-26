مرگ مشکوک ۲ دختر نوجوان در خانه پسرهای غریبه

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ رسیدگی به این پرونده از اواخر مرداد امسال و با گزارش مرگ مشکوک ۲ دختر در خانه‌ای در جنوب تهران آغاز شد. پسر ۱۸ ساله‌ای ساعت ۱۰ شب با اورژانس تماس گرفت و از وقوع حادثه‌ای تلخ در ساختمان مسکونی در جنوب تهران خبر داد و گفت ۲ دختر جوان در خانه پدربزرگم مهمان من و دوستم هستند، اما لحظاتی قبل حالشان بد شد و الان نفس نمی‌کشند و نگران هستیم.

نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند. داخل پذیرایی ساختمان مسکونی با پیکر بی‌جان دو دختر ۱۶ و ۱۷ ساله به نام‌های شیدا و آرمیتا روبه‌رو شدند که کنار هم قرار داشتند. گزارش مرگ این دو دختر به بازپرس جنایی اعلام شد. تیم جنایی با ورود به خانه و مواجهه با جسد دو دختر به بررسی پرداخت و شواهد حکایت از آن داشت که هر دو به طرز مشکوکی به کام مرگ رفته‌اند.

در خانه پسر ۱۸ ساله‌ای هم به نام بنیامین حضور داشت که حادثه را به اورژانس اطلاع داده و تلاش کرده بود جان دو دختر را نجات دهد. مأموران پلیس کنار اجساد چند پوکه قرص آرامبخش و اعتیادآور پیدا کردند که مرگ دو دختر جوان را با ظن مصرف دارو و مسمومیت با آن تقویت کرد.

معلوم شد دو دختر از مدتی قبل با بنیامین و دوستش ارتباط دوستانه دارند و به آنجا رفت و آمد داشته‌اند تا اینکه چند ساعت قبل بنیامین آنها را به خانه پدربزرگش دعوت می‌کند و در آنجا دو دختر جوان به طرز مشکوکی فوت می‌کنند.

بنیامین در بازجویی گفت: ۴ سال است با شیدا دوست هستم. دوستی ما از فضای مجازی آغاز شد و ادامه پیدا کرد. شیدا بچه طلاق بود و پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و با پدرش زندگی می‌کرد، اما به گفته خودش آزاد بود و پدرش خیلی به رفت و آمدهایش گیر نمی‌داد. متوجه شدم شیدا مواد مصرف می‌کند. تلاش کردم اعتیادش را ترک کند. در نهایت فهمیدم او ترک کرده است، اما قرص مصرف می‌کند.

او ادامه داد: ۲ روز قبل شیدا را همراه دوستش آرمیتا دیدم و دوستم پیمان با آرمیتا دوست شد. شیدا و آرمیتا قرص مصرف کردند، اما متوجه نشدم چه تعداد خوردند و مشکوک نشدم. ۴ نفری به خانه پدربزرگم که مسافرت بود، رفتیم. چون خسته بودیم، من و دوستم خوابیدیم، اما شیدا و آرمیتا بیدار بودند.

بنیامین اظهار کرد: چند ساعت بعد که از خواب بیدار شدیم، دختر‌ها را صدا زدیم، اما جوابی نشنیدیم و وقتی سراغشان رفتیم، دیدیم کنار هم افتاده‌اند و چند پوکه قرص هم کنارشان است. فکر کردیم خواب هستند، اما بعد متوجه شدیم نفس نمی‌کشند. شوکه شدیم. با اورژانس تماس گرفتم تا جان دو دختر را نجات دهم و دوستم هم به خانه‌شان رفت تا از خانواده‌اش کمک بگیرد. اورژانس آمد و مشخص شد آنها فوت کرده‌اند. من و دوستم در مرگ دو دختر دخالتی نداشتیم و الان هم خیلی ناراحت هستیم.

تیم پزشکی قانونی هم پس از معاینه و بررسی اجساد اعلام کرد هیچ آثار ضرب و جرح و کبودی ناشی از مرگ مشکوک روی بدن دو دختر دیده نمی‌شود. اجساد دو دختر برای مشخص شدن علت اصلی مرگ و انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد. از سوی دیگر در بررسی گوشی یکی از متهمان فیلمی از ارتباطش با یکی از دختران پیدا شد که روند رسیدگی به پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

خانواده دو دختر با حضور در دادسرای جنایی با طرح شکایتی مدعی شدند دخترانشان از سوی دو پسر به قتل رسیده‌اند و آنها برای اینکه نقشه شیطانی خود را اجرا کنند به دختران قرص داده‌اند؛ ادعایی که از سوی دو پسر جوان رد شد. با این شکایت، بخشی از پرونده مربوط به شکایت تجاوز به عنف به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد تا قضات به این اتهام رسیدگی و برای آن حکم صادر کنند.