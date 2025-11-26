۰۵/آذر/۱۴۰۴
Wednesday 26 November 2025
۱۱:۳۳
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
1138
1138
بازدید
۷
پ
نبض خبر
پاسخ تند فردوسی پور به وحید شمسایی را ببینید
تبادل آتش عادل فردوسی پور و وحید شمسایی همچنان تداوم دارد و حالا در دور تازه این فردوسی پور است که جواب شمسایی را داده است. اظهارات فردوسی پور را میبینید و میشنوید.
کد خبر:
۱۳۴۲۳۵۰
تاریخ انتشار:
۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰
26 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۲۳۵۰
|
۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰
26 November 2025
|
1138
بازدید
1138
بازدید
|
۷
تعداد بازدید : 603
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2167127" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1342350/2167127?width=700&height=400"></script></div>
برچسب ها
نبض خبر
عادل فردوسی پور
وحید شمسایی
ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۷
ناشناس
|
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
8
پاسخ
این کجاش تند بود؟
ناشناس
|
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
2
7
پاسخ
فردوسی پور دوست داشتنی
ناشناس
|
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
7
1
پاسخ
جالبه که میگه اعتقادتو توی خونت نگه دار بعد میگه دین برای شما نیست! اینهمه تناقض از کجا میاد؟! مگه دین برای تو هستش که نظر میدی این کارو اونجا بکن یا نکن یا اعتقادتو توی خلوت خودت نگه دار! مگه تو چه کاره ای؟!
ناشناس
|
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
3
1
پاسخ
وقتی این آقا همه منتقدان خود را نفهم خطاب می کند و یا مغرض، تکلیفش مشخصه!
نرود میخ آهنین بر سنگ!
ناشناس
|
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
2
5
پاسخ
خیلی زیبا بدون هیچگونه فرافکنی و ریا، جواب آنها را داد.
علی
|
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
1
4
پاسخ
درود بر عادل فردوسی پور
ناشناس
|
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
فردوسی پور خودت یک حاشیه ای را شروع می کنی بعد می گویی هر کسی دین و ایمان خودش را دارد. اگر چنین هست چرا تو به شمسایی گیر دادی؟
