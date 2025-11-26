میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاسخ تند فردوسی پور به وحید شمسایی را ببینید

تبادل آتش عادل فردوسی پور و وحید شمسایی همچنان تداوم دارد و حالا در دور تازه این فردوسی پور است که جواب شمسایی را داده است. اظهارات فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۵۰
| |
1138 بازدید
|
۷
تعداد بازدید : 603
عادل فردوسی پور وحید شمسایی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
8
پاسخ
این کجاش تند بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
2
7
پاسخ
فردوسی پور دوست داشتنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
7
1
پاسخ
جالبه که میگه اعتقادتو توی خونت نگه دار بعد میگه دین برای شما نیست! اینهمه تناقض از کجا میاد؟! مگه دین برای تو هستش که نظر میدی این کارو اونجا بکن یا نکن یا اعتقادتو توی خلوت خودت نگه دار! مگه تو چه کاره ای؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
3
1
پاسخ
وقتی این آقا همه منتقدان خود را نفهم خطاب می کند و یا مغرض، تکلیفش مشخصه!
نرود میخ آهنین بر سنگ!
ناشناس
|
Spain
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
2
5
پاسخ
خیلی زیبا بدون هیچگونه فرافکنی و ریا، جواب آنها را داد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
1
4
پاسخ
درود بر عادل فردوسی پور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
فردوسی پور خودت یک حاشیه ای را شروع می کنی بعد می گویی هر کسی دین و ایمان خودش را دارد. اگر چنین هست چرا تو به شمسایی گیر دادی؟
