پاسخ تند فردوسی پور به وحید شمسایی را ببینید

تبادل آتش عادل فردوسی پور و وحید شمسایی همچنان تداوم دارد و حالا در دور تازه این فردوسی پور است که جواب شمسایی را داده است. اظهارات فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.