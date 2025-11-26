گزارش های رسانه ای از پرواز جنگنده‌های ناشناس در آسمان عراق و شکستن دیوار صوتی حکایت می کند. برخی این جنگنده ها را آمریکایی و برخی اسرائیلی می خوانند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده اوایل بامداد امروز چهارشنبه 5 آذر ماه، شاهدان عینی و پست‌های منتشرشده در پلتفرم «توئیتر» از رخدادی امنیتی در آسمان عراق خبر می‌دهند.

به گزارش «تابناک»، خبرگزاری نایا در خبری به نقل از منابع عراقی اعلام کرد که جنگنده های آمریکایی در استان میسان، 100 کیلومتری مرز ایران نزدیک به خوزستان و ایلام، اقدام به مانور و شکستن دیوار صوتی کرده اند. البته صفحه توئیتری ترور آلارم نیز جنگنده ها را آمریکایی خوانده است.

در واکنش به اعلام این خبر توسط منابع عراقی، شبکه MES در خبری مدعی شد که جنگنده هایی که در استان میسان پرواز کرده و اقدام به شکستن دیوار صوتی کرده اند، اسرائیلی بوده نه آمریکایی. پو لیتکو نیز گزاره اسرائیلی بودن جنگنده ها مورد اشاره را تائید کرده و در عینحال نوشته است که تمامی آنها توسط رادارهای ایرانی شناسایی شده اند.

کانال های 13 و 14 اسرائیل پس از انتشار خبر شکسته شدن دیوار صوتی توسط جنگنده ها در آسمان عراق اعلام کرده اند که ارتش رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته و پس از شهادت هیثم علی طباطبایی فرمانده یگان های رضوان حزب الله در وضعیت فوق العاده و بالاترین سطح آماده باش قرار گرفته اند که حکایت از نگرانی آنها برای اقدام احتمالی محور مقاومت در پاسخ به شهادت یکی از فرماندهان ارشد آن است.

خبرگزاری مهر هم در این رابطه نوشت: بررسی‌ها از طریق منابع آگاه پیرامون عملیات روانی دشمن درباره ادعای «حمله هوایی» در آسمان عراق که در شب گذشته رخ داده است، نشان می‌دهد اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانه‌ای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده و دیشب در آسمان منطقه تحرکات غیرمعمولی نبود است.

آنطور که ایران نیوز نیز حکایت کرده؛ گفته می‌شود که جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی عراق شده‌اند، تمرینات شبیه‌سازی شلیک موشک نزدیک مرزهای ایران انجام داده‌اند و سپس هنگام بازگشت به پایگاه‌هایشان، دیوار صوتی را شکسته‌اند. این حادثه در چارچوب تشدید تنش‌های منطقه‌ای رخ داده و به‌عنوان نقض حاکمیت هوایی عراق محسوب می‌شود، مشابه نقض‌هایی که در (خرداد 1404) ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد و در آن ۵۰ جنگنده اسرائیلی بدون اجازه وارد حریم هوایی عراق شدند.

جزئیات اصلی رویداد

• مکان: استان میسان (Maysan) در شرق عراق، نزدیک شهر العماره و مرز با ایران (حدود ۱۰۰ کیلومتر از مرز). صدا همچنین در کرکوک و مناطق شرقی دیگر شنیده شد.

• زمان: عصر امروز (حدود ساعت ۲۰:۰۰ به وقت بغداد)، با مدت کمتر از ۳۰ دقیقه.

• شرح:

• جنگنده‌ها (احتمالاً F-15 یا F-35 اسرائیلی) بدون اجازه وارد حریم هوایی عراق شدند، تمرینات شبیه‌سازی شلیک موشک به سمت اهداف ایرانی انجام دادند و سپس با سرعتی بیش از سرعت صوت (بیش از ۱۲۳۵ کیلومتر بر ساعت) بازگشتند که صدای مهیبی شبیه انفجار ایجاد کرد.

• شاهدان، صدای ایجادشده را «غرشی عظیم که پنجره‌ها را می‌لرزاند» توصیف کردند و یکی از ساکنان میسان شنیدن «جنگنده‌های کم‌ارتفاع یا انفجار» را گزارش کرد که باعث وحشت مردم به‌ویژه در مناطق مرزی شد.

شواهد منتشرشده

• ویدئوها و عکس‌هایی از شهروندان عراقی که صدای جنگنده‌ها را ثبت کرده‌اند، همراه با تأیید برخی شبکه‌های خبری محلی مانند MES (Middle East Security) مبنی بر اسرائیلی بودن جنگنده‌ها، هرچند برخی گزارش‌های اولیه آنها را آمریکایی دانسته‌اند.

• هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت یا ارتش عراق صادر نشده، اما گزارش‌ها از محدودیت‌های جزئی پروازی در منطقه حکایت دارند.

زمینه و پیامدها

• هدف احتمالی: این عملیات به‌عنوان نمایش قدرت اسرائیل تلقی می‌شود؛ پاسخ به حملات شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق یا شبیه‌سازی حمله احتمالی به ایران از آسمان عراق. پیش‌تر در ژوئن ۲۰۲۵، عراق از آمریکا خواسته بود چنین نقض‌هایی جلوگیری شود.

پیامدها

• نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی؛ برخی تحلیل‌ها معتقدند ایران ممکن است اقدام «ضربه پیشگیرانه» انجام دهد و احتمال مطرح شدن شکایت در شورای امنیت وجود دارد.

• در عراق، ضعف کنترل بر آسمان و تنش‌های داخلی با شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران برجسته می‌شود.

• مشابه حوادث پیشین در بیروت (۲۰۲۴) که اسرائیل از عبور از سرعت صوت برای کشف رادارهای دشمن یا ایجاد ترس روانی استفاده کرده بود.

این گزارش‌ها بر اساس شهادت میدانی و پست‌های تازه هستند و هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند؛ احتمال دارد به‌زودی بیانیه‌های دولتی منتشر شود.