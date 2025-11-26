میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات شکستن دیوار صوتی عراق با جنگنده‌های ناشناس/ عملیات روانی یا اقدام واقعی؟

گزارش های رسانه ای از پرواز جنگنده‌های ناشناس در آسمان عراق و شکستن دیوار صوتی حکایت می کند. برخی این جنگنده ها را آمریکایی و برخی اسرائیلی می خوانند.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۴۷
| |
10482 بازدید
|
۲۱

جزئیات شکستن دیوارصوتی عراق باجنگنده‌های ناشناس

بر اساس گزارش‌های منتشرشده اوایل بامداد امروز چهارشنبه 5 آذر ماه، شاهدان عینی و پست‌های منتشرشده در پلتفرم «توئیتر» از رخدادی امنیتی در آسمان عراق خبر می‌دهند. 

به گزارش «تابناک»، خبرگزاری نایا در خبری به نقل از منابع عراقی اعلام کرد که جنگنده های آمریکایی در استان میسان، 100 کیلومتری مرز ایران نزدیک به خوزستان و ایلام، اقدام به مانور و شکستن دیوار صوتی کرده اند. البته صفحه توئیتری ترور آلارم نیز جنگنده ها را آمریکایی خوانده است.

در واکنش به اعلام این خبر توسط منابع عراقی، شبکه MES در خبری مدعی شد که جنگنده هایی که در استان میسان پرواز کرده و اقدام به شکستن دیوار صوتی کرده اند، اسرائیلی بوده نه آمریکایی. پو لیتکو نیز گزاره اسرائیلی بودن جنگنده ها مورد اشاره را تائید کرده و در عینحال نوشته است که تمامی آنها توسط رادارهای ایرانی شناسایی شده اند. 

کانال های 13 و 14 اسرائیل پس از انتشار خبر شکسته شدن دیوار صوتی توسط جنگنده ها در آسمان عراق اعلام کرده اند که ارتش رژیم صهیونیستی در 48 ساعت گذشته و پس از شهادت هیثم علی طباطبایی فرمانده یگان های رضوان حزب الله در وضعیت فوق العاده و بالاترین سطح آماده باش قرار گرفته اند که حکایت از نگرانی آنها برای اقدام احتمالی محور مقاومت در پاسخ به شهادت یکی از فرماندهان ارشد آن است.

خبرگزاری مهر هم در این رابطه نوشت: بررسی‌ها از طریق منابع آگاه پیرامون عملیات روانی دشمن درباره ادعای «حمله هوایی» در آسمان عراق که در شب گذشته رخ داده است، نشان می‌دهد اتفاق رخ داده در آسمان عراق، نه یک عملیات میدانی بلکه سناریویی روانی-رسانه‌ای با هدف ایجاد سایه جنگ، القای ناامنی و تحریک افکار عمومی ایرانیان بوده و دیشب در آسمان منطقه تحرکات غیرمعمولی نبود است.

آنطور که ایران نیوز نیز حکایت کرده؛ گفته می‌شود که جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی عراق شده‌اند، تمرینات شبیه‌سازی شلیک موشک نزدیک مرزهای ایران انجام داده‌اند و سپس هنگام بازگشت به پایگاه‌هایشان، دیوار صوتی را شکسته‌اند. این حادثه در چارچوب تشدید تنش‌های منطقه‌ای رخ داده و به‌عنوان نقض حاکمیت هوایی عراق محسوب می‌شود، مشابه نقض‌هایی که در (خرداد 1404) ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد و در آن ۵۰ جنگنده اسرائیلی بدون اجازه وارد حریم هوایی عراق شدند.

جزئیات اصلی رویداد

 • مکان: استان میسان (Maysan) در شرق عراق، نزدیک شهر العماره و مرز با ایران (حدود ۱۰۰ کیلومتر از مرز). صدا همچنین در کرکوک و مناطق شرقی دیگر شنیده شد.
 • زمان: عصر امروز (حدود ساعت ۲۰:۰۰ به وقت بغداد)، با مدت کمتر از ۳۰ دقیقه.
 • شرح:
 • جنگنده‌ها (احتمالاً F-15 یا F-35 اسرائیلی) بدون اجازه وارد حریم هوایی عراق شدند، تمرینات شبیه‌سازی شلیک موشک به سمت اهداف ایرانی انجام دادند و سپس با سرعتی بیش از سرعت صوت (بیش از ۱۲۳۵ کیلومتر بر ساعت) بازگشتند که صدای مهیبی شبیه انفجار ایجاد کرد.
 • شاهدان، صدای ایجادشده را «غرشی عظیم که پنجره‌ها را می‌لرزاند» توصیف کردند و یکی از ساکنان میسان شنیدن «جنگنده‌های کم‌ارتفاع یا انفجار» را گزارش کرد که باعث وحشت مردم به‌ویژه در مناطق مرزی شد.

  شواهد منتشرشده

 • ویدئوها و عکس‌هایی از شهروندان عراقی که صدای جنگنده‌ها را ثبت کرده‌اند، همراه با تأیید برخی شبکه‌های خبری محلی مانند MES (Middle East Security) مبنی بر اسرائیلی بودن جنگنده‌ها، هرچند برخی گزارش‌های اولیه آنها را آمریکایی دانسته‌اند.
 • هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت یا ارتش عراق صادر نشده، اما گزارش‌ها از محدودیت‌های جزئی پروازی در منطقه حکایت دارند.

زمینه و پیامدها

 • هدف احتمالی: این عملیات به‌عنوان نمایش قدرت اسرائیل تلقی می‌شود؛ پاسخ به حملات شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق یا شبیه‌سازی حمله احتمالی به ایران از آسمان عراق. پیش‌تر در ژوئن ۲۰۲۵، عراق از آمریکا خواسته بود چنین نقض‌هایی جلوگیری شود.

پیامدها

 • نگرانی از تشدید تنش‌های نظامی؛ برخی تحلیل‌ها معتقدند ایران ممکن است اقدام «ضربه پیشگیرانه» انجام دهد و احتمال مطرح شدن شکایت در شورای امنیت وجود دارد.
 • در عراق، ضعف کنترل بر آسمان و تنش‌های داخلی با شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران برجسته می‌شود.
 • مشابه حوادث پیشین در بیروت (۲۰۲۴) که اسرائیل از عبور از سرعت صوت برای کشف رادارهای دشمن یا ایجاد ترس روانی استفاده کرده بود.

این گزارش‌ها بر اساس شهادت میدانی و پست‌های تازه هستند و هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند؛ احتمال دارد به‌زودی بیانیه‌های دولتی منتشر شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دیوار صوتی عراق شکستن دیوار صوتی جنگنده آسمان عراق رژیم اسرائیل رژیم صهیونیستی جنگنده های اسراییلی خبر فوری
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیشب در آسمان منطقه تحرکات غیرمعمولی نبود
دمشق؛ دقایقی بعد از حمله جنگنده‌های باند تبهکار صهیونیستی
حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یمن
السودانی: نگران اقدامات خطرناک نتانیاهو هستیم
گزارش‌های تأییدنشده از شکست دیوار صوتی در آسمان عراق
۳ فروند جنگنده پیشرفته در عملیات وعده صادق ۲ منهدم شد
صدای مهیب نی‌ ریز فارس را لرزاند
تجاوز رژیم صهیونیستی به ۲ نقطه از اطراف تبریز
عراق از کره جنوبی ۶ فروند جنگنده تحویل گرفت
نصب دیوار صوتی در بزرگراه شهید حکیم
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
پرواز جنگنده‌های رژیم اسرائیل در مرز سوریه و اردن
آغاز تحویل جنگنده های روسی به عراق
حمله دوباره ارتش رژیم اسرائیل به بیمارستان شفا
رژیم صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد
گسترده‌ترین تجاوز از زمان براندازی بشار اسد در سوریه
موج جدید حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به لبنان
ترور بازیگران و عوامل یک سریال توسط رژیم صهیونیستی
وزارت دفاع عراق، 6 جنگنده اف 16 تحویل گرفت
حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
بستن تنگه هرمز با هر گونه تجاوز آمریکا به آسمان عراق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
80
82
پاسخ
خدا شر آمریکا رو از سر مردم جهان کم کنه! فروپاشی اسرائیل تنها با فروپاشی آمریکا ممکنه.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
25
35
پاسخ
تلاش کنیم برای زدنشون . دفاع مشروع هست
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
4
55
پاسخ
گردن کلفتی به این میگن
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
میگن رادارها گرفتن طرف اومده برای اطمینان که رادارهای ما بگیرن دیوار صوتی هم شکسته
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
8
27
پاسخ
چرا ما نمیتوانیم به حضور جنگنده های دشمن در آسمان کشورمان پاسخ مناسبی بدهیم ؟ حداقل شکایت کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
کاملا موافقم ، البته در اینجا عراق باید شکایت کند که بیچاره زیر چکمه های آمریکایی دارد له می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
21
9
پاسخ
گرگهای غرب وحشی می گویند: نخست وزیری انتخاب کنید که طرف ما باشد.
F-4E
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
42
6
پاسخ
خلبانای ما هم با جت فانتوم دیوار صوتی میشکوندن اون زمونی که دیوار صوتی شکوندن مد نبود ، البتّه الانم با هواپیمای ساخت ایران یعنی صاعقه این کار رو میکنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
10
24
پاسخ
نوش جون عراقی ها
نمک نشناس ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
24
3
پاسخ
چرا اسراییل از عراق اجازه نگرفته وارد حریم هوایش شده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
انگار یادت رفته 20 سال پیش امریکا با تانک رفته رو عراق و دو میلیون نفر رو کشته. الان اجازه از کی بگیره ؟
ناشناس
|
Spain
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
24
4
پاسخ
امریکا و اسراییل و تمدن فاسد غرب رو به زوال و فروپاشی است و این حرکات مدبوحانه از سر قدرت نیست از سر عجز و ناتوانی در مقابل عظمت و قدرت انقلاب اسلامی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
11
3
پاسخ
اگه رادار ایران گرفته چرا شلیک نکرده درسته آسمان عراقه ولی وقتی برا اونا بازه برا موشک ضد هوایی ما هم بازه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۶۴ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dCl
tabnak.ir/005dCl