برای کمبود آب و کاهش جمعیت استغفار کنید

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به روایتی از امیرمومنان (ع) گفت: استغفار، راهکار مؤثر برای رفع خشکسالی، کمبود آب و کاهش جمعیت است و قرآن نیز بارها بر این نکته تأکید کرده است.
برای کمبود آب و کاهش جمعیت استغفار کنید

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با اشاره به روایتی از امیرمومنان (ع) گفت: استغفار، راهکار مؤثر برای رفع خشکسالی، کمبود آب و کاهش جمعیت است و قرآن نیز بار‌ها بر این نکته تأکید کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ساده‌زیستی را شاخص‌ترین ویژگی زندگی ایشان دانست و تاکید کرد: عمل به این سبک زندگی می‌تواند بسیاری از بحران‌های اجتماعی را برطرف کند.

وی با اشاره به ریشه بسیاری از مشکل‌های اجتماعی در تجمل‌گرایی و چشم‌وهم‌چشمی گفت: مرحله‌ای که زندگی‌ها وارد آن می‌شوند دیگر قابل دفاع نیست.

آیت‌الله مکارم با استناد به روایت‌ها درباره فضیلت زهد افزود: تمام خیر در خانه‌ای جمع شده و کلید آن زهد و بی‌اعتنایی به دنیاست» و نیز انسان حلاوت ایمان را در قلب خود نمی‌یابد مگر آن‌گاه که برایش مهم نباشد چه کسی دنیا را می‌بلعد.

این مرجع تقلید با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) و حضرت زهرا (س) تصریح کرد: مراسم ازدواج حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) با نهایت سادگی برگزار شد و جهیزیه ایشان تنها شامل چند وسیله ابتدایی بود.

وی مهریه‌های سنگین و مراسم‌های پرهزینه را از عوامل اصلی تاخیر در ازدواج جوانان دانست و تاکید کرد: این موضوع جمعیت کشور را تهدید می‌کند.

وی همچنین نسبت به سوءاستفاده از فناوری‌های نوین هشدار داد و گفت: امروز برخی با ابزار‌های هوش مصنوعی آبروی افراد را خدشه‌دار می‌کنند و زندگی خانواده‌ها را متلاشی می‌سازند.

آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از سخنان خاطرنشان کرد: مجالس حضرت زهرا (س) تنها برای عزاداری نیست، بلکه مدرسه تربیتی و سبک زندگی است، همگان مبلغ رفتار و سیره نورانی ایشان باشند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
برای همه امور توکل به خدا و بعد کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
1
پاسخ
درسته که گناه تاثیر گذاره، ولی وقتی اینهمه شواهد عینی از سو مدیریت و سو استفاده از منابع کشور وجود داره بعد بخواهیم همه را نادیده بگیریم و بگیم استغفار کنید. خودتان اسم این عمل رو پیدا کنید
