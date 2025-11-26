راز پشت پرده گرانی شدید گوشت قرمز!

امین ملکدار، رئیس اتحادیه گوسفندداران فیروزکوه، از نقش دلالان در گرانی شدید گوشت قرمز انتقاد کرد و گفت: «دلالها گوشت را از دامدار کیلویی ۳۸۰ هزار تومان میخرند و در بازار بالای شهر تهران تا ۱.۶ میلیون تومان میفروشند؛ این سود نامتعارف به بهانه بستهبندی و هزینههای جعلی است و اگر مدیریت نهادهها و قیمتها را به اتحادیه بسپارند، گوشت باکیفیت بره فقط ۸۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.»
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ ملکدار با اشاره به آمار بازار آبان ۱۴۰۴، توضیح داد: «قیمت خرید دامدار از گوسفند زنده حدود ۳۸۰ هزار تومان است، در حالی که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای راسته با استخوان ۷۹۷ هزار تومان و در خردهفروشیهای شمال تهران به ۱.۶ میلیون تومان میرسد؛ این جهش بیش از ۳۲۰ درصدی عمدتاً به دلالان برمیگردد که زنجیره تأمین را انحصاری کردهاند.»
وی افزود: «دامداران با افزایش هزینه نهادهها مانند یونجه (از ۱۶ هزار به ۳۰ هزار تومان در دو ماه) و جو (بالای ۱۵ هزار تومان) زیان میبرند، اما دلالان با انبارداری و حملونقل جعلی، حاشیه سود ۱.۲ میلیون تومانی میبرند؛ اتحادیه با مدیریت ۱۰ میلیون رأس دام سبک، میتواند واردات مستقیم ذرت و سویا (۷۰ درصد خوراک) را کنترل کند و قیمت را تثبیت نماید.»
رئیس اتحادیه بر لزوم واگذاری مدیریت به تشکلها تأکید کرد و گفت: «بهانههایی مانند بستهبندی، هزینهها را باد میکند و قدرت خرید خانوارها را ۳۰ درصد کاهش داده؛ نرخ واقعی گوشت بره باکیفیت نباید بیش از ۸۵۰ هزار تومان باشد و بیشتر از این نامتعارف است.»
وی هشدار داد: «در غیر این صورت، تولیدکنندگان کوچک ورشکست میشوند و قیمتها تا ۲ میلیون تومان هم پیش میرود؛ نظارت قوه قضائیه بر انبارهای دلالان و حذف واسطهها ضروری است.»
بر اساس گزارشهای میدانی، در حالی که دامدار با زیان ۲۰ درصدی روبرو است، مصرفکننده نهایی ۴ برابر هزینه میپردازد و این چرخه تورم پروتئین را تشدید کرده؛ ستاد تنظیم بازار وعده بازنگری داده، اما فعلاً گرانی ادامه دارد.