میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز پشت پرده گرانی شدید گوشت قرمز!

دلال‌ها گوشت را از دامدار کیلویی ۳۸۰ هزار تومان می‌خرند و در بازار بالای شهر تهران تا ۱.۶ میلیون تومان می‌فروشند.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۳۶
| |
278 بازدید
|
۳
راز پشت پرده گرانی شدید گوشت قرمز!

امین ملکدار، رئیس اتحادیه گوسفندداران فیروزکوه، از نقش دلالان در گرانی شدید گوشت قرمز انتقاد کرد و گفت: «دلال‌ها گوشت را از دامدار کیلویی ۳۸۰ هزار تومان می‌خرند و در بازار بالای شهر تهران تا ۱.۶ میلیون تومان می‌فروشند؛ این سود نامتعارف به بهانه بسته‌بندی و هزینه‌های جعلی است و اگر مدیریت نهاده‌ها و قیمت‌ها را به اتحادیه بسپارند، گوشت باکیفیت بره فقط ۸۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.»

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ ملکدار با اشاره به آمار بازار آبان ۱۴۰۴، توضیح داد: «قیمت خرید دامدار از گوسفند زنده حدود ۳۸۰ هزار تومان است، در حالی که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای راسته با استخوان ۷۹۷ هزار تومان و در خرده‌فروشی‌های شمال تهران به ۱.۶ میلیون تومان می‌رسد؛ این جهش بیش از ۳۲۰ درصدی عمدتاً به دلالان برمی‌گردد که زنجیره تأمین را انحصاری کرده‌اند.» 

وی افزود: «دامداران با افزایش هزینه نهاده‌ها مانند یونجه (از ۱۶ هزار به ۳۰ هزار تومان در دو ماه) و جو (بالای ۱۵ هزار تومان) زیان می‌برند، اما دلالان با انبارداری و حمل‌ونقل جعلی، حاشیه سود ۱.۲ میلیون تومانی می‌برند؛ اتحادیه با مدیریت ۱۰ میلیون رأس دام سبک، می‌تواند واردات مستقیم ذرت و سویا (۷۰ درصد خوراک) را کنترل کند و قیمت را تثبیت نماید.»

رئیس اتحادیه بر لزوم واگذاری مدیریت به تشکل‌ها تأکید کرد و گفت: «بهانه‌هایی مانند بسته‌بندی، هزینه‌ها را باد می‌کند و قدرت خرید خانوارها را ۳۰ درصد کاهش داده؛ نرخ واقعی گوشت بره باکیفیت نباید بیش از ۸۵۰ هزار تومان باشد و بیشتر از این نامتعارف است.» 

وی هشدار داد: «در غیر این صورت، تولیدکنندگان کوچک ورشکست می‌شوند و قیمت‌ها تا ۲ میلیون تومان هم پیش می‌رود؛ نظارت قوه قضائیه بر انبارهای دلالان و حذف واسطه‌ها ضروری است.»

بر اساس گزارش‌های میدانی، در حالی که دامدار با زیان ۲۰ درصدی روبرو است، مصرف‌کننده نهایی ۴ برابر هزینه می‌پردازد و این چرخه تورم پروتئین را تشدید کرده؛ ستاد تنظیم بازار وعده بازنگری داده، اما فعلاً گرانی ادامه دارد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گرانی گوشت گوشت قرمز افزایش قیمت ها کالاهای اساسی دلالان خبر فوری نهاده های دامی دامدار گوسفند زنده
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت گوشت و مرغ در مشهد ارزان‌تر از کل کشور است
پیش‌بینی شوک جدید قیمت‌ها در بازار
جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار
قیمت کله‌پاچه فضایی شد!
گوشت گران خواهد شد
چه کسانی مقصر گرانی گوشت هستند؟!
دامداری که نهاده گران می‌خرد، خودش مقصر است
انتقاد روزنامه جوان از اقدامات دولت در مبارزه با گرانی
گرانی و کمبود نهاده‌های دامی در عراق
مقصر گرانی کالاهای اساسی کیست؟
نماینده‌ای که دیگر نمی‌تواند جواب مردم را بدهد
گوشت و مرغ هر روز گران تر از دیروز
فشار تورمی و رشد قیمت‌ها/ جهش ۲۰۱ درصدی قیمت یک کالای خوراکی
افزایش عرضه گوشت قرمز
وضعیت مساعد بازار گوشت قرمز
نقش نهاده‌های دامی در قیمت مرغ و گوشت
قیمت گوشت قرمز اعلام شد
عرضه گوشت گرم تنظیم بازاری در میادین از شنبه
کاهش نسبی قیمت گوشت قرمز
برگی تازه از فساد ارز دولتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
ما هم می دونیم نامتعارف است ولی الان دیگه متعارف شده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
کی مقالات شما رو مینویسه دام زنده با گوشت متفاوته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
جالبه خودتان می گید "قیمت خرید دامدار از گوسفند زنده حدود ۳۸۰ هزار تومان است" این قیمت گوسفند زنده است تقریبا از دو کیلو دام زنده یک کیلو گوشت بدست میاد یعنی قیمت تمام شده میشه 740 هزار تومان
نه 380 هزار تومن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۳۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCa
tabnak.ir/005dCa