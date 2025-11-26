میلی صفحه خبر لوگو بالا
نماینده اصولگرا: رفع فیلترینگ دور نیست

یک نماینده مجلس می‌گوید همه نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر بهره می‌برند. این گفته این نماینده مجلس در حالی است که برخی نمایندگان موافق فیلترینگ هستند.
نماینده اصولگرا: رفع فیلترینگ دور نیست

در آخرین به‌روزرسانی شبکه اجتماعی ایکس، کشور کاربران مشخص می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد برخی افراد خاص، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس که حامی تداوم فیلترینگ هستند، از اینترنت بدون فیلتر بهره می‌برند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اما این موضوع مصداق «رطب‌خورده منع رطب می‌کند» نیست؟ به رغم آنکه برخی از نمایندگان احتمالا داشتن خط سفید اینترنت را تکذیب خواهند کرد، احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس می گوید از زمانی که نمایندگان به مجلس راه پیدا کرده‌اند فیلترینگ از خصوص آنها برداشته شده است.

مشروح گفتگو با این نماینده مجلس را در ادامه بخوانید؛

* آقای بخشایش، آیا همه نمایندگان اینترنت بدون فیلتر دارند؟

بله. نماینده‌ها وقتی وارد مجلس شدند برای اینکه در ارتباط با امور قرار بگیرند اینترنت‌شان باز شد. البته ما نمی‌دانستیم خط سفید و غیرسفید چیست اما خطوط را آزاد کرده‌اند.

*یعنی خود به خود و بدون اطلاع شما باز شده؟

بله اما ما اینترنت را می‌خریم.

سوال این است که یک عده از نماینده‌هایی که مخالف رفع فیلتر هستند، خودشان هم از این خطوط استفاده می‌کنند. آیا توجیهی دارد که با این استفاده، مخالفت‌شان با رفع فیلتر را ادامه دهند؟

فیلترینگ در واقع یک مافیا دارد. خیلی‌ها علاقه دارند فیلترینگ وجود داشته باشد چون می‌خواهند فیلترشکن بفروشند و تجارت و کاسبی کنند. بالاخره رئیس‌جمهور دو شعار مشخص داشته که یکی درباره رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و تلگرام است و حتماً هم انتظار می‌رود که به تعهدش عمل کند. فکر می‌کنم خیلی دور از دسترس نباشد که این کار انجام شود.

اما اینکه استفاده نماینده ها از خطوط سفید ربطی به نظرشان درباره فیلترینگ داشته باشد را بعید می‌دانم. چون نماینده بسته را می‌خرد و استفاده می‌کند.

سوال اینجاست که آیا این یک نوع اینترنت طبقاتی نیست؟

فکر نمی‌کنم، این به موضوع طبقاتی بودن یعنی تقسیم کردن مردم به شهروند درجه یک و دو ربط داشته باشد.

لزوما هم نماینده‌ها نیستند که فقط خط سفید دارند خیلی از کسانی که در چند روز گذشته در توییتر دیده شدند کسانی بودند که ...

... در ایران طبیعتا خیلی از ارگان‌ها مثل اطلاعاتی‌ها و امنیتی‌ها از این خطوط استفاده می‌کنند. اما بالاخره چون مقام معظم رهبری گفته‌اند که فضای مجازی رها نباشد و مدیریت شود، بخشی از موضوع به این برمی‌گردد که چه می‌توان کرد. مثلا با فیلترینگ می‌توان کاری کرد که تلگرام، واتساپ، اینستاگرم یا توییتر با دولت ایران همکاری‌ کنند یا نه؟ بیشتر با این هدف است که آنها با ایران همکاری کنند. به هرحال اتفاقاتی در این شبکه ها می‌افتد. اگر سرور مادر آن‌ها به ایران دسترسی ندهد معنی و مفهوم آن، این است که همکاری نمی‌کنند. در مورد فیلترینگ هم که می‌بینیم عده‌ای یک ماففیا درست کرده اند و از این موضوع سود خوبی می‌برند.

بعضی از نماینده‌ها که مخالف رفع فیلتر هستند و خودشان از این خط استفاده می‌کنند، آیا مصداق آن ضرب‌المثل «رطب خورده منع رطب می‌کند» نیست؟

فکر نمی‌کنم این موضوع اصلاً در ذهن آن‌ها باشد. خیلی وقت‌ها ممکن است وی‌پی‌ان بخرد و از شبکه های اجتماعی استفاده کند اما در عین حال مخالف هم باشد. این دلیل نمی‌شود. استفاده صحیح از یک ابزار با استفاده نادرست آن متفاوت است. مثلاً یک شمشیر یا چاقو می‌ماندد که یک نفر می‌تواند از آن برای کار مثبت استفاده کند و دیگری برای کار منفی. اینترنت هم باید تا حدی مدیریت شود؛ نه خیلی آزاد و نه خیلی بسته باشد. اما اینکه نماینده استفاده کند یا نکند، فکر نمی‌کنم تاثیری روی رفتارش داشته باشد.

 شما پیگیر رفع فیلترینگ باشید، مردم از آن استفاده درست می‌کنند.

چشم. ما موافق رفع فیلتر هستیم. رئیس‌جمهور هم گفته می‌خواهد رفع فیلتر کند و ما هم موافقیم.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
شبکه اجتماعی ایکس واتساپ تلگرام خط سفید نمایندگان مجلس فیلترینگ سیاه رفع فیلترینگ احمد بخشایش اردستانی
