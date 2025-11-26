میلی صفحه خبر لوگو بالا
هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،‌ میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۵ آآذرماه) در شرایط ناسالم برای همه است.
هوای تهران همچنان در وضعیت قرمز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۷۰ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۶۱ و کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه است

از ابتدای سال جاری هوای تهران تا ۴ آذرماه ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

