میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۱۵ درصد مرگ‌ها بخاطر آلودگی هواست

دکتر عباس شاهسونی دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مواجهه با آلودگی هوا به عنوان مهم‎ترین عامل خطر زیست‌محیطی در دنیا شناخته می‎شود، می‎گوید: «آلودگی هوا بعد از فشار خون دومین عامل مرگ‎های ناشی از بیماری‎های غیرواگیر در جهان است. براساس آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها، سالیانه ۷.۹ میلیون مرگ درجهان منتسب به آلودگی هوا است که از این تعداد ۵۴ هزار نفر آن به ایران مربوط می‌شود.»
کد خبر: ۱۳۴۲۳۱۷
| |
308 بازدید
۱۵ درصد مرگ‌ها بخاطر آلودگی هواست

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛  او با بیان اینکه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۹۰ درصد مردم دنیا در نقاطی زندگی می‌کنند که غلظت ذرات معلق بالاتر از راهنمای سازمان جهانی بهداشت است، توضیح می‎دهد: «آلودگی هوا خسارت‎های جبران ناپذیری به نظام بهداشتی و اقتصادی کشور‌ها وارد می‎کند. براساس گزارش بانک جهانی، در دنیا هزینه مرگ‎های منتسب به آلودگی هوا، سالانه حدود ۸.۱ تریلیون دلار است که عدد بسیار زیادی محسوب می‎شود. تقریباً ۶ درصد از تولید ناخالص دنیا به علت آلودگی هوا از بین می‎رود.»

آلودگی هوا دلیل ۱۵ درصد از مرگ و میر ایرانی‎ها

دکتر شاهسونی با اشاره به بار مالی آلودگی هوا در ایران هم می‎گوید: «براساس گزارش بانک جهانی هزینه مرگ‎های منتسب به آلودگی هوا در ایران تقریباً ۲۳ میلیارد دلار است. یعنی هزینه بالایی را به علت آلودگی هوا پرداخت می‎کنیم. طبق گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها، حدود ۱۵ درصد از کل مرگ‌هایی که در کشور ما رخ می‎دهد، به علت آلودگی هوا است. براساس همین گزارش، از هزینه‎های آلودگی هوا که ۸.۱ تریلیون دلار محاسبه شده بود ۸۵ درصد مربوط به هزینه‎های مرگ زودرس است و حدود ۱۵ درصد مربوط به بیماری‎های منتسب به آلودگی هوا است. حالا براساس آنچه دراین گزارش آمده، ۲۳ میلیارد دلار هزینه آلودگی هوا در ایران است و حدود ۱۵ درصد آن یعنی سه میلیارد دلار هزینه بیماری‎هایی است که به علت آلودگی هوا در کشور ایجاد می‎شود.»

دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در زمینه هزینه‎های پزشکی دو بخش داریم، توضیح می‎دهد: «منظور هزینه‎های مستقیم پزشکی و هزینه‌های غیر مستقیم است که مربوط به هزینه تولید از دست رفته می‎شود، مثلاً هزینه‌های از دست رفتن وقت کارگر، اوقات فراغت و کاهش کیفیت زندگی است که باید در نظر گرفته شود. سالانه هزینه خسارت سلامتی ما ایرانی‎ها که ناشی از قرار گرفتن در معرض ذرات معلق PM۲.۵ است، بیش از ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده به عبارتی حدود ۵ درصد از تولید ناخالص ملی‎ به همین علت از بین می‎رود. همچنین طبق گزارش بانک جهانی، سال‌های عمر از دست رفته ایرانیان به علت ناتوانی ۱۸۸ هزار و ۱۰۶ سال برآورد شده است.»

افزایش ۴۰ درصدی روز‌های ناسالم نسبت به سال گذشته

طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص کیفیت هوای تهران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال تا دوم آذرماه جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۳، تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‎های حساس تقریباً ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

دکتر شاهسونی با اشاره به این موضوع توضیح می‎دهد: «تعداد روز‌های ناسالم برای همه گروه‎ها که درسال گذشته سه روز بود، امسال به ۹ روز ناسالم برای همه افراد جامعه رسیده است. یعنی این روز‌ها هم سه برابر شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ در این بازه زمانی روز خیلی ناسالم و خطرناک نداشتیم، اما اکنون در ۱۴۰۴ هم روز خطرناک داشته هم روز خیلی ناسالم. این آمار‌ها نشان می‎دهد، وضعیت کیفیت هوا نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. هرچه غلظت آلاینده‎ها بیشتر شود و کیفیت هوا کاهش پیدا کند، میزان مراجعه، میزان محرک‎های منتسب به آلودگی هوا همچنین بیماری‌های تنفسی و قلبی افزایش پیدا می‎کند.»

دکتر شاهسونی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‎ها، در جهان از هر هشت مرگی که اتفاق می‌افتد، یک مرگ منتسب به آلودگی هوا است، می‎گوید: «از هر چهار سکته قلبی یک سکته و از هر شش مرگی که به علت دیابت رخ می‎دهد، یک مرگ به علت آلودگی هوا است. در این میان از هر دو مرگی که به علت بیماری‎های مزمن انسداد ریوی اتفاق می‎افتد، یک مرگ منتسب به آلودگی هوا است. به طور کلی ۸۶ درصد از مرگ و میر‌ها به علت بیماری غیر واگیر در واقع از آلودگی هوا ناشی می‎شود. اما در ایران ۲۸ درصد از سکته‌های مغزی، ۲۰ درصد از مرگ‎ دیابتی‌ها، ۳۰ درصد از مرگ‌های سکته قلبی و ۴۵ درصد از مرگ‌ها به علت بیماری مزمن انسداد ریوی و همچنین ۲۴ درصد از مرگ‌ها به دلیل سرطان ریه منتسب به آلودگی هواست.»

براساس آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها از هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۶ مرگ به علت آلودگی هوا در کشور رخ می‎دهد. دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان این موضوع، می‌گوید: «این آمار بالاتر از میانگین جهانی ثبت شده است و نشان می‎دهد، نسبت به میانگین جهانی تعداد مرگ‎های منتسب‎ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بیشتر است. همچنین ۹۷ درصد از مرگ‎هایی که از آلودگی هوا ایجاد می‎شود مربوط به ذرات معلق PM۲.۵ بوده و ۳ درصد به علت مواجهه با اوزون است.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ آلودگی هوا بیماری سکته قلبی غیرواگیر
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوگرافیک: مرگبارترين بيماری‌های دنيا
آلودگی هوا، چهارمین علت مهم مرگ زودرس در دنیا
آلودگی هوا در 23 روز جان 412 شهروند تهرانی را گرفت
چرا دچار سکته قلبی می‌شویم؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۲۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCH
tabnak.ir/005dCH