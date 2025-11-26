دکتر عباس شاهسونی دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مواجهه با آلودگی هوا به عنوان مهم‎ترین عامل خطر زیست‌محیطی در دنیا شناخته می‎شود، می‎گوید: «آلودگی هوا بعد از فشار خون دومین عامل مرگ‎های ناشی از بیماری‎های غیرواگیر در جهان است. براساس آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها، سالیانه ۷.۹ میلیون مرگ درجهان منتسب به آلودگی هوا است که از این تعداد ۵۴ هزار نفر آن به ایران مربوط می‌شود.»

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ او با بیان اینکه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۹۰ درصد مردم دنیا در نقاطی زندگی می‌کنند که غلظت ذرات معلق بالاتر از راهنمای سازمان جهانی بهداشت است، توضیح می‎دهد: «آلودگی هوا خسارت‎های جبران ناپذیری به نظام بهداشتی و اقتصادی کشور‌ها وارد می‎کند. براساس گزارش بانک جهانی، در دنیا هزینه مرگ‎های منتسب به آلودگی هوا، سالانه حدود ۸.۱ تریلیون دلار است که عدد بسیار زیادی محسوب می‎شود. تقریباً ۶ درصد از تولید ناخالص دنیا به علت آلودگی هوا از بین می‎رود.»

آلودگی هوا دلیل ۱۵ درصد از مرگ و میر ایرانی‎ها

دکتر شاهسونی با اشاره به بار مالی آلودگی هوا در ایران هم می‎گوید: «براساس گزارش بانک جهانی هزینه مرگ‎های منتسب به آلودگی هوا در ایران تقریباً ۲۳ میلیارد دلار است. یعنی هزینه بالایی را به علت آلودگی هوا پرداخت می‎کنیم. طبق گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها، حدود ۱۵ درصد از کل مرگ‌هایی که در کشور ما رخ می‎دهد، به علت آلودگی هوا است. براساس همین گزارش، از هزینه‎های آلودگی هوا که ۸.۱ تریلیون دلار محاسبه شده بود ۸۵ درصد مربوط به هزینه‎های مرگ زودرس است و حدود ۱۵ درصد مربوط به بیماری‎های منتسب به آلودگی هوا است. حالا براساس آنچه دراین گزارش آمده، ۲۳ میلیارد دلار هزینه آلودگی هوا در ایران است و حدود ۱۵ درصد آن یعنی سه میلیارد دلار هزینه بیماری‎هایی است که به علت آلودگی هوا در کشور ایجاد می‎شود.»

دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در زمینه هزینه‎های پزشکی دو بخش داریم، توضیح می‎دهد: «منظور هزینه‎های مستقیم پزشکی و هزینه‌های غیر مستقیم است که مربوط به هزینه تولید از دست رفته می‎شود، مثلاً هزینه‌های از دست رفتن وقت کارگر، اوقات فراغت و کاهش کیفیت زندگی است که باید در نظر گرفته شود. سالانه هزینه خسارت سلامتی ما ایرانی‎ها که ناشی از قرار گرفتن در معرض ذرات معلق PM۲.۵ است، بیش از ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده به عبارتی حدود ۵ درصد از تولید ناخالص ملی‎ به همین علت از بین می‎رود. همچنین طبق گزارش بانک جهانی، سال‌های عمر از دست رفته ایرانیان به علت ناتوانی ۱۸۸ هزار و ۱۰۶ سال برآورد شده است.»

افزایش ۴۰ درصدی روز‌های ناسالم نسبت به سال گذشته

طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص کیفیت هوای تهران در سال ۱۴۰۴ از ابتدای سال تا دوم آذرماه جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۳، تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‎های حساس تقریباً ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

دکتر شاهسونی با اشاره به این موضوع توضیح می‎دهد: «تعداد روز‌های ناسالم برای همه گروه‎ها که درسال گذشته سه روز بود، امسال به ۹ روز ناسالم برای همه افراد جامعه رسیده است. یعنی این روز‌ها هم سه برابر شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ در این بازه زمانی روز خیلی ناسالم و خطرناک نداشتیم، اما اکنون در ۱۴۰۴ هم روز خطرناک داشته هم روز خیلی ناسالم. این آمار‌ها نشان می‎دهد، وضعیت کیفیت هوا نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. هرچه غلظت آلاینده‎ها بیشتر شود و کیفیت هوا کاهش پیدا کند، میزان مراجعه، میزان محرک‎های منتسب به آلودگی هوا همچنین بیماری‌های تنفسی و قلبی افزایش پیدا می‎کند.»

دکتر شاهسونی با بیان اینکه طبق آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‎ها، در جهان از هر هشت مرگی که اتفاق می‌افتد، یک مرگ منتسب به آلودگی هوا است، می‎گوید: «از هر چهار سکته قلبی یک سکته و از هر شش مرگی که به علت دیابت رخ می‎دهد، یک مرگ به علت آلودگی هوا است. در این میان از هر دو مرگی که به علت بیماری‎های مزمن انسداد ریوی اتفاق می‎افتد، یک مرگ منتسب به آلودگی هوا است. به طور کلی ۸۶ درصد از مرگ و میر‌ها به علت بیماری غیر واگیر در واقع از آلودگی هوا ناشی می‎شود. اما در ایران ۲۸ درصد از سکته‌های مغزی، ۲۰ درصد از مرگ‎ دیابتی‌ها، ۳۰ درصد از مرگ‌های سکته قلبی و ۴۵ درصد از مرگ‌ها به علت بیماری مزمن انسداد ریوی و همچنین ۲۴ درصد از مرگ‌ها به دلیل سرطان ریه منتسب به آلودگی هواست.»

براساس آخرین گزارش مؤسسه بار بیماری‌ها از هر ۱۰۰ هزار نفر ۸۶ مرگ به علت آلودگی هوا در کشور رخ می‎دهد. دانشیار دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی با بیان این موضوع، می‌گوید: «این آمار بالاتر از میانگین جهانی ثبت شده است و نشان می‎دهد، نسبت به میانگین جهانی تعداد مرگ‎های منتسب‎ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بیشتر است. همچنین ۹۷ درصد از مرگ‎هایی که از آلودگی هوا ایجاد می‎شود مربوط به ذرات معلق PM۲.۵ بوده و ۳ درصد به علت مواجهه با اوزون است.»