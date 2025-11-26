میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حذف رانت چند خودرویی: پایان یارانه ویژه مرفهین

مصوبه بنزینی دولت حاوی نکات مثبتی است و البته ابهامات اندکی هم دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۰۸
| |
542 بازدید
حذف رانت چند خودرویی: پایان یارانه ویژه مرفهین

دولت چهاردهم برخلاف دولت دوازدهم که ناگهانی و بی‌خبر کار کرد و شوک به جامعه وارد ساخت، با اطلاع‌رسانی تدریجی و زمان‌بندی از پیش اعلام‌شده روش درستی را انتخاب کرد. از طرفی سهمیه اول و دوم پابرجاست که به معنی ثبات در عرضه بنزین است و سهمیه سوم با قیمت لیتری ۵ هزار تومان شناور شد. در این مصوبه سهمیه خودروهای دولتی حذف شده است و اگر کسی چند خودرو داشته باشد، فقط یک کارت با سهمیه دارد. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ تصویب‌نامه ۱۴ آبان‌ماه دولت پیرامون بنزین، نکات مثبتی دارد که گواهی بر تجربه‌اندوزی از گذشته و بر مبنای میانه‌روی است. هرچند ممکن است بخش‌هایی از این مصوبه ابهاماتی داشته باشد که امید است در ادامه روشن شود یا بخش‌هایی نیز گروه قابل‌توجهی از مردم را درنظر نگرفته باشد که اینها باید اصلاح شود.

اولین و مهم‌ترین وجه مثبت این تصویب‌نامه، اعلام افزایش نرخ سوم بنزین از ۱۰ روز قبل است؛ طبق مصوبه دولت قرار است از نیمه آذرماه، نرخ سوم بنزین، حداقل ۵ هزار تومان باشد. 

نکته مثبت اصلی این تصویب‌نامه، که ثبات و پایداری نرخ‌ها و قیمت‌ها را باید تضمین کند، پابرجابودن سهمیه‌های هزار و ۵۰۰ و ۳ هزار تومانی است. اگرچه بند سوم این مصوبه، یعنی حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره می‌تواند و باید از موارد اصلاحی آن در آینده باشد تا اولاً کسانی که با سال‌ها پس‌انداز، خودرویی می‌خرند از بنزین سهمیه‌ای بی‌بهره نباشند و نیز مبادا به سرعت سهمیه‌های یادشده برای همه خودروها حذف شود. به‌هرحال فعلاً پابرجابودن بنزین سهمیه‌ای، از تندی مصوبه بنزینی دولت کاسته است. 

اقدام دیگری که قرار است با این مصوبه اجرایی شود، حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی است. این عمل مثبت هم موجب می‌شود احتمالاً از این پس کمتر شاهد استفاده‌های شخصی و غیرضروری از خودروهای دولتی باشیم. هرچند حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی، عملاً از این جیب به آن جیب کردن است، چرا که استفاده‌کنندگان خودروهای دولتی پول بنزین آزاد خود را برای سازمان متبوعه‌شان فاکتور خواهند کرد، ولی به‌هرحال و با سنگین‌شدن هزینه قیمت بنزین آزاد برای سازمان‌های دولتی، این نهادها از این‌پس ناگزیرند با احتیاط بیشتری خودروهای سازمانی خود را برانند. 

مطابق بند چهارم مصوبه دولت، اشخاصی که چند خودرو دارند، از نیمه آذرماه فقط می‌توانند برای یک خودرو بنزین سهمیه‌ای دریافت کنند. این کار خوب هم سال‌ها پیش باید اجرایی می‌شد؛ بهره‌برداری بیشتر برخوردارهای چندماشینه از رانت یارانه‌ای بنزین، برای هیچ‌کس جز همان مرفهان بی‌درد خوشایند نبود. این شیوه، یعنی قطع یارانه دولتی متمولانِ همیشه ناراضی، باید در دیگر اقلام یارانه‌ای هم اجرایی شود. تصاعدی شدن قبوض آب، برق و گاز پرمصرف‌ها یا حتی قطع آب، برق و گاز آنهایی که چندین‌برابر الگوی سایر مردم مصرف می‌کنند، از این قبیل اقدامات درخورتحسین است. 

تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز، یعنی بند پنجم مصوبه دولت هم اگر به‌درستی اجرا شود، اقدامی نافع برای اقتصاد و محیط‌زیست ایران است. درست است که زیرساخت تبدیل خودروهای بنزینی به خودروهای دوگانه‌سوز یا تولید خودروهای هیبریدی و برقی هنوز در کشور ما به‌درستی فراهم نشده است، اما مصوبه بنزینی دولت و درآمد حاصل از شناورسازی نرخ سوم بنزین، می‌تواند گره‌های مالی این اقدامات ماندگار را باز کند. 

اگر اصلاح نرخ سوخت که اکنون قیمت یک سفر از شمال کشور به جنوب به قیمت یک بسته چیپس یا دو بطری آب‌معدنی است، با حمایت مردم و کارشناسان روبه‌رو شود، قطعاً نفع آن در ادامه به جیب خود مردم و درواقع کشور می‌رود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه یارانه بنزین طبقه مرفه سهمیه بنزین چندخودرویی نرخ سوخت دوگانه سوز خودروهای بنزینی دولت چهاردهم
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش بی سابقه قیمت سوخت در ترکیه
اجرای سه نرخی شدن گازوئیل متوقف شد!
اجباری شدن مراجعه خودرو‌های دوگانه سوز به مراکز معاینه فنی
چین تردد خودروهای بنزینی را ممنوع می‌کند
احتمال افزایش نرخ سوخت در سال٩٧
آغاز ثبت‌نام دوگانه سوز کردن رایگان خودرو‌های عمومی
نوسازی اتوبوسرانی و مترو با یارانه یک سال بنزین
معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز به مشکل خورد
هزینه دوگانه سوز کردن خودرو چقدر است؟
مخالفت شدید پزشکیان با یارانه بنزین
جزئیات اختصاص سهمیه بنزین به خانوار‌های فاقد خودرو
چهار سناریوی مهم تغییر یارانه بنزین در سال ۱۴۰۴ چیست؟
مردم نگران دریافت بنزین نباشند
یارانه بنزین برای این دهک‌ها واریز می‌شود
۱۸ میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه حذف شدند!
ناوگان حمل و نقل عمومی دوگانه سوز می‌شود
یارانه طبقه کارگر حذف شد؛ معیار خط فقر کجاست؟!
خبر خوش برای مسافربرهای شخصی
درآمد افراد عادی و طبقه مرفه در کشورهای مختلف
گازسوز کردن کدام خودروها رایگان است؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۱۷۶ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dC8
tabnak.ir/005dC8