نبض خبر
کاری که ظریف کرد اسمش خیانت است!
محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه و از چهرههای حامی سعید جلیلی مدعی شد: «مکانیسم ماشه با وجود خطرات آشکارش در برجام رها شد و ظریف آن را به بهانه «داشتن کار مهمتر» نادیده گرفت. کار مهم ظریف در اجرای برجام عکس گرفتن با موگرینی بود. سفارت ایران در وین، 270 کیلو آجیل و مقدار زیادی پاستیل خریده بود! هزینههای سنگین مأموریت و اقامت ثبت شد، اما مدیریت مذاکرات به دستیاران سپرده شد. رودربایستی نداریم؛ این اسمش خیانت است!» اظهارات کوشکی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
برچسبها:نبض خبر محمدصادق کوشکی ویدیو مذاکرات هسته ای مذاکرات برجام محمدجواد ظریف اسنپ بک مکانیزم ماشه مکانیسم ماشه
اخبار مرتبط