رسانه‌های عبری گزارش دادند که سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند بنا به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است.

سفر نتانیاهو به هند به تعویق افتاد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر تصمیم گرفته است سفر خود به هند را که قرار بود در اواخر ماه جاری میلادی انجام شود، به تعویق بیندازد.

این شبکه تصریح کرد که به تعویق افتادن این سفر بنا به دلایل امنیتی از هراس جان نتانیاهو صورت گرفته است.

شبکه ۱۲ گزارش داد که این سفر تا زمانی نامعلوم به تعویق افتاده است.

در همین حال، دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که او «اطمینان کاملی» به امنیت در هند دارد و او بر روی تعیین زمانی جدید جهت سفر کار می‌کند.

در همین خصوص، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که تعویق این سفر به دلیل حمله‌ انتحاری است که حدود دو هفته قبل در دهلی رخ داد.