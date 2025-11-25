پاسخ به ابهامات درباره اجرایی شدن نرخ سوم بنزین

با تصمیم دولت مبنی بر اجرایی شدن طرح نرخ سوم بنزین از نیمه آذرماه مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی در گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و به پاسخ به ابهامات و جزئیات این طرح پرداخت

به گزارش تابناک، مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی در گفتگو ویژه خبری شبکه خبر، به برخی ابهامات مربوط به اجرایی شدن نرخ سوم بنزین در جایگاه‌های سوخت پاسخ گفت.

مهمترین بخش های اظهارات ویس کرمی در ادامه می‌آید:

هدف اصلی از تغییر نرخ بنزین اصلاح استفاده از کارت اضطراری سوخت جایگاه و افزایش کاربرد کارت شخصی به منظور جلوگیری از قاچاق است

سهمیه سه هزار تومانی به خودروهای دولتی تعلق نمی گیرد

۴۰ درصد بنزین مصرف شده از اول سال از کارت جایگاه است درحالی که می توانند از کارت شخصی استفاده کنند.

تنها تغییر به وجود آمده در مصوبه بنزینی دولت این است که نرخ استفاده از کارت اضطراری دو هزار تومان اضافه شده است.

تاریخ شروع از نیمه دوم آذر مشخص می شود.

اگر مردم با نرخ اول و دوم استفاده کنند تا ۸۰ درصد مردم نیازی به نرخ سوم ندارند.

سامانه ای قرار است تدوین شود که افراد باخود اظهاری اعلام کنند که چند خودرو دارند و به کدام می خواهند کارت سوخت اختصاص یابد.