مجوز تهیه «شوکر برقی» برای اعضای انجمن بازیگران!

انجمن بازیگران خانه سینما با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعضای این انجمن در صورت تمایل به خرید تجهیزات دفاعی نظیر شوکر برقی و اسپری اشک‌آور، می‌توانند با ارائه مدارک لازم از جمله گواهی سلامت روان و مدارک شناسایی، اقدام کنند. این تصمیم در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت شخصی اعضا اتخاذ شده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، انجمن بازیگران خانه‌ی سینما با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعضای این انجمن در صورت تمایل به خرید تجهیزات دفاعی نظیر شوکر برقی و اسپری اشک‌آور، می‌توانند با ارائه مدارک لازم از جمله گواهی سلامت روان و مدارک شناسایی، اقدام کنند. 

این تصمیم در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت شخصی اعضا اتخاذ شده است. به گفته مسئولان انجمن، با توجه به شرایط اجتماعی و افزایش حوادث ناگوار، اعضا حق دارند برای حفظ امنیت خود اقدام کنند. 

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده که خرید این تجهیزات تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام خواهد شد و اعضا باید از استفاده نادرست و غیرقانونی آن‌ها پرهیز کنند. 

انجمن بازیگران همچنین اعلام کرده که دوره‌های آموزشی برای استفاده صحیح و ایمن از این تجهیزات برگزار خواهد شد تا اعضا بتوانند به‌طور مؤثر از آن‌ها بهره‌برداری کنند. 

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جامعه هنری کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده و نگرانی‌ها درباره امنیت شخصی هنرمندان افزایش یافته است.

