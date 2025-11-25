آتش سوزی در بیستون مهار شد

پس از سه شبانه‌روز تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان در ارتفاعات دشت سیراوله و بخش‌هایی از چشمه کبود و چشمه کره، شعله‌های گسترده آتش مهار شده و از پیشروی آن جلوگیری شد.

به گزارش تابناک، منطقه حفاظت‌شده بیستون طی روزهای اخیر شاهد دو آتش‌سوزی گسترده بود که نخستین آن در ارتفاعات دشت سیراوله و آتش‌سوزی دوم نیز در بخش‌های چشمه کبود و چشمه کره شعله‌ور شد و خطر گسترش آن به سایر نقاط منطقه وجود داشت. با این حال، محیط‌بانان با پشتیبانی نیروهای مردمی و گروه‌های داوطلب دوستدار محیط زیست توانستند در عملیاتی هماهنگ، آتش را مهار کرده و مانع از پیشروی آن شوند.

آزاد شیخ‌ویسی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان، در این‌باره گفت: این موفقیت نتیجه همدلی و تلاش مشترک محیط‌بانان و مردم بود. اگرچه شرایط سخت و خطرناک بود، اما عشق به طبیعت و مسئولیت‌پذیری جمعی باعث شد بتوانیم از نابودی بخش‌های بیشتری از پوشش گیاهی و زیستگاه‌های ارزشمند بیستون جلوگیری کنیم.

وی با قدردانی از همراهی مردم و گروه‌های داوطلب افزود: حفاظت از طبیعت تنها وظیفه محیط‌بانان نیست؛ بلکه رسالتی همگانی است که بدون مشارکت مردم تحقق نمی‌یابد.

این رخداد بار دیگر اهمیت آمادگی و همکاری جمعی در برابر بحران‌های زیست‌محیطی را یادآور شد؛ جایی که شعله‌های آتش در برابر اراده و همبستگی انسان‌ها خاموش می‌شوند.