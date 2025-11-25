میلی صفحه خبر لوگو بالا
ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی/ ۷ بازی تا فینالیست شدن

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، تیم ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت و این سیدبندی دو روی متفاوت خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۸۰
| |
105 بازدید
|
۱

تیمی که در جام جهانی ۴۸ تیمی قصد فینالیست شدن داشته باشد، باید ۷ دیدار را پشت سر بگذارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فیفا به صورت رسمی جایگاه تیم‌ها در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را اعلام کرد.

بر اساس سیدبندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی فوتبال تیم ملی فوتبال ایران در سید دوم قرعه‌کشی جام جهانی حضور دارد.

طبق برنامه فیفا در جام جهانی ۴۸ تیمی، تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ۱۲ گروه چهار تیمی حضور خواهند داشت که تیم‌های اول، دوم و ۸ تیم برتر حاضر در جایگاه سوم به مرحله یک شانزدهم نهایی راه پیدا می‌کنند و مرحله حذفی جام جهانی با حضور ۳۲ تیم پیگیری می‌شود و پس از برگزاری چهار مرحله حذفی، تیم‌های فینالیست مشخص خواهند شد.

بر اساس سیدبندی اعلام شده، سخت‌ترین گروه برای ایران می‌تواند با حضور تیم‌هایی، چون برزیل یا آرژانتین به عنوان سرگروه، نروژ در سید سوم و یکی از تیم‌های اروپایی صعود کننده از پلی‌آف تشکیل شود. اما حضور در گروهی با سرگروهی کانادا و حضور آفریقای جنوبی در سید سوم و تیم‌هایی هائیتی یا کوروسائو در سید چهارم، آسان‌ترین قرعه برای شاگردان امیر قلعه‌نویی خواهد بود.

به این ترتیب سخت‌ترین و آسان‌ترین گروه برای ایران در جام جهانی به شرح زیر است:

  • برزیل/آرژانتین، ایران، نروژ و پلی‌آف اروپا
  • کانادا، ایران، آفریقای جنوبی و هائیتی/کوروسائو

تیمی که در جام جهانی ۴۸ تیمی قصد فینالیست شدن داشته باشد، پس از برگزاری سه دیدار در مرحله گروهی و صعود، می‌بایست در چهار دیدار حذفی در یک شانزدهم، یک هشتم، یک چهارم و نیمه‌نهایی پیروز شود تا مجوز حضور در فینال جام جهانی را به دست آورد.

