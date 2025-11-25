میلی صفحه خبر لوگو بالا
افزایش ۱۲ درصدی آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با اشاره به وقوع بیش از دو هزار و ۳۱۰ فقره حریق در هشت‌ماه نخست امسال گفت: ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها منشأ انسانی دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۷۹
| |
108 بازدید
افزایش ۱۲ درصدی آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور

به گزارش تابناک، سرهنگ مجید ذکریایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۳۱۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور رخ داده است که منجر به سوختن ۴۵ هزار و ۸۰۹ هکتار از اراضی ملی شده است.
به گفته وی، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد، افزایش ۱۲ درصدی و از نظر وسعت، کاهش دو درصدی را نشان می‌دهد.

وی مهم‌ترین عوامل بروز حریق را خشکسالی، کاهش شدید رطوبت عرصه‌ها، تغییرات اقلیمی و بی‌احتیاطی گردشگران و دامداران عنوان کرد و افزود: حدود ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها ناشی از خطاهای انسانی است. اگر مردم اولین مشاهده‌کنندگان حریق باشند و سریع اطلاع بدهند، در همان دقایق طلایی می‌توان آتش را مهار کرد.

ذکریایی با اشاره به استان‌هایی که بیشترین سطح حریق را ثبت کرده‌اند گفت: فارس با ۱۲ هزار و ۸۴۱ هکتار بیشترین وسعت آتش‌سوزی را داشته و در رتبه اول قرار دارد پس از آن کردستان با چهار هزار و ۸۷۵ هکتار، کرمانشاه با چهار هزار و۷۳۷ هکتار، کهگیلویه و بویراحمد با چهار هزار و ۲۴۱ هکتار، آذربایجان غربی با سه هزار و ۲۱۶ هکتار و آذربایجان شرقی با دو هزار و ۹۰۵ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی، توسعه پایگاه‌های اطفای حریق را یکی از برنامه‌های جدی مجموعه عنوان کرد و گفت: ۲۱ پایگاه اطفای حریق در کشور جانمایی شده که ۹ پایگاه بهره‌برداری شده و ۱۱ پایگاه دیگر در حال تکمیل است. دهیاران و جوامع محلی باید خود را یک پا جنگل‌بان بدانند؛ زیرا مردم اولین حلقه مقابله با حریق هستند.

ذکریایی با تأکید بر اینکه ورود گردشگران به عرصه‌های جنگلی شمال کشور تا زمان بارندگی‌های پایدار ممنوع است، گفت: در استان‌های مازندران، گلستان، اردبیل و بخش‌هایی از خراسان شمالی، رطوبت پوشش جنگلی بسیار پایین است و روشن کردن هر نوع آتش می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد.

وی از آماده‌باش کامل نیروهای یگان حفاظت خبر داد و افزود: مرخصی نیروها لغو شده، خودروهای اطفای حریق و گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده تقویت شده‌اند و نیروهای همیار طبیعت نیز در حالت همکاری کامل هستند تا این دوره گرم و خشک با کمترین خسارت سپری شود.

ذکریایی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با همکاری مردم، مسئولان و تأمین تجهیزات نوین اطفای حریق، روند آتش‌سوزی‌ها در سال آینده کاهش یابد.

 

مازندران جنگل آتش سوزی آتش سوزی جنگل مراتع حفاظت محیط زیست منابع طبیعی
