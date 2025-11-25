به گزارش تابناک به نقل از فارس، سرانجام ۶ سال پس از آخرین تغییر قیمت بنزین، باوجوداینکه سهمیه اول و دوم بنزین بدون تغییر پابرجاست، سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰ تومان بهصورت شناور اصلاح شد.
البته نرخ سوم دیگر ثابت نیست و وزارت نفت موظف است، هر فصل بهصورت تدریجی قیمت را بر اساس یکدهم نرخ فروش بنزین پالایشگاهی اصلاح کند.
تغییر تدریجی بنزین از نیمه دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ شمسی نیز سابقه دارد و با وجود ثبت آثار تورمی با اعتراض مردم مواجه نشد.
پیگیری فارس از طراحان این طرح مشخص کرد، هدف اصلی طرح جلوگیری از فشار ناترازی بنزین به بودجه دولت و پیشگیری از تورم از محل واردات بنزین است.
اصلاح نرخ بنزین طی ۴۰ سال گذشته در قالب مدلهای مختلف از جمله اصلاح تدریجی هاشمی و خاتمی تا هدفمندی یارانهها احمدینژاد و شوکدرمانی روحانی پیاده شده و نتایج متفاوت از اصلاح بودن اعتراض تا اعتراضات گسترده را به دنبال داشته است.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به دو ناعدالتی در مصوبه بنزینی دولت اشاره کرده و معتقد است که خانوادهای که چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، برای همه خودروها سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارد، اما خانوادهای که با قرض و قوله بالاخره خودرو خریده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند؛ همچنین این طرح به ضرر CNG است و فقط سهمیه خودروهای گازسوز نصف میشود (برقی و LPG خیر)، از طرفی نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی تقریبا هیچ اثری بر مصرف و قاچاق ندارد.
در مقابل اقتصاددان مجید شاکری میگوید که طرح بنزینی دولت به درستی چند هدفه نیست و بیشتر یکجور سیاست بودجهای است. همچنین ایده محدودیت به یک خودرو برای هر فرد و هم ایده عدم شمول خودروی نوشماره خردمندانه و مفید است؛ چقدر خوب بود اگر نمایندگان محترم مجلس از طرح بنزینی دولت که آشکارا با شوک درمانی فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصمیمات قبلی دولت محترم کیفیت بیشتری دارد حمایت کنند.
کارشناسان معتقدند، طرح جدید دولت در کنار یک برنامه دقیق اطلاعرسانی در کنار تعیین تکلیف برای موتورسیکلتهای فاقد کارت سوخت میتواند نتایج مثبتتری به همراه داشته باشد.