ابطحی: مسئولان را فیلتر کنید تا شاید رفع فیلتر کنند!

به گزارش تابناک، محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی، در واکنش به استمرار محدودیتهای اینترنت و توزیع «خط سفید» میان برخی خبرنگاران و فعالان رسانهای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بین خط سفید خبرنگاران و مسئولان حکومتی فرق است. وزرای ارتباطات دولتهای روحانی، رئیسی و پزشکیان که نمیتوانستند یا نمیخواستند فیلتر همگان را بردارند، اما به خبرنگاران و فعالان مجازی هر دو جناح خط بیفیلتر دادهاند.»
ابطحی این اقدام را نوعی «انحصار اطلاعاتی» دانست و تأکید کرد: «خبرها و تحلیلها نباید فقط در اختیار بیفیلتران خارج از کشور باشد؛ این هم نامردی است که بیفیلتر به نفع فیلتر کردن بنویسند.»
او در ادامه خطاب به مسئولان نوشت: «اگر خط مسئولان حکومتی فیلتر شود، شاید به فکر مردم بیفتند و رفع فیلتر کنند.»