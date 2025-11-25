ابطحی: مسئولان را فیلتر کنید تا شاید رفع فیلتر کنند!

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی، با انتقاد از تداوم فیلتر گسترده اینترنت گفت دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند فیلتر را برای همه بردارند، اما در عوض «خط سفید» و دسترسی بی‌فیلتر به خبرنگاران و برخی فعالان داده‌اند؛ در حالی‌ که به اعتقاد او، اگر مسئولان حکومتی هم دچار فیلتر شوند، شاید برای رفع آن به فکر مردم بیفتند.

به گزارش تابناک، محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی، در واکنش به استمرار محدودیت‌های اینترنت و توزیع «خط سفید» میان برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بین خط سفید خبرنگاران و مسئولان حکومتی فرق است. وزرای ارتباطات دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان که نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند فیلتر همگان را بردارند، اما به خبرنگاران و فعالان مجازی هر دو جناح خط بی‌فیلتر داده‌اند.»

ابطحی این اقدام را نوعی «انحصار اطلاعاتی» دانست و تأکید کرد: «خبرها و تحلیل‌ها نباید فقط در اختیار بی‌فیلتران خارج از کشور باشد؛ این هم نامردی است که بی‌فیلتر به نفع فیلتر کردن بنویسند.»

او در ادامه خطاب به مسئولان نوشت: «اگر خط مسئولان حکومتی فیلتر شود، شاید به فکر مردم بیفتند و رفع فیلتر کنند.»