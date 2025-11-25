میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابطحی: مسئولان را فیلتر کنید تا شاید رفع فیلتر کنند!

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی، با انتقاد از تداوم فیلتر گسترده اینترنت گفت دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند فیلتر را برای همه بردارند، اما در عوض «خط سفید» و دسترسی بی‌فیلتر به خبرنگاران و برخی فعالان داده‌اند؛ در حالی‌ که به اعتقاد او، اگر مسئولان حکومتی هم دچار فیلتر شوند، شاید برای رفع آن به فکر مردم بیفتند.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۷۴
| |
459 بازدید

ابطحی: مسئولان را فیلتر کنید تا شاید رفع فیلتر کنند!

به گزارش تابناک، محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی، در واکنش به استمرار محدودیت‌های اینترنت و توزیع «خط سفید» میان برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بین خط سفید خبرنگاران و مسئولان حکومتی فرق است. وزرای ارتباطات دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان که نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند فیلتر همگان را بردارند، اما به خبرنگاران و فعالان مجازی هر دو جناح خط بی‌فیلتر داده‌اند.»

ابطحی این اقدام را نوعی «انحصار اطلاعاتی» دانست و تأکید کرد: «خبرها و تحلیل‌ها نباید فقط در اختیار بی‌فیلتران خارج از کشور باشد؛ این هم نامردی است که بی‌فیلتر به نفع فیلتر کردن بنویسند.»

او در ادامه خطاب به مسئولان نوشت: «اگر خط مسئولان حکومتی فیلتر شود، شاید به فکر مردم بیفتند و رفع فیلتر کنند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدعلی ابطحی فیلترینگ مسئولان خط سفید اینترنت طبقاتی رفع فیلتر
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آمریکا و فیلترینگ بد هستند اما برای مردم!
پست‌های جناح رقیب هم فیلترینگ را برنداشت!
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ
افشاگری درباره حامیان فیلترینگ/ خط آن‌ها سفید است!
هشدار ابطحی به پزشکیان با طعنه به وفاق!
عجیب اما واقعی؛ نطق حمید رسایی در مخالفت با فیلترینگ!
قائم‌پناه: پزشکیان نمی تواند دستور رفع فیلترینگ بدهد
توصیه فیروزآبادی به پزشکیان درباره شواری فضای مجازی
خبرهای جدید از مذاکرات فیلترینگ!
یوتیوب رفع فیلتر شد؟
پزشکیان اسامی موافقان ادامه فیلترینگ را اعلام کند
پیشنهاد خنده دار صداوسیما برای رفع فیلتر تلگرام
رسانه ملی یا تریبونی برای حمایت از فیلترینگ؟/ دعوت از مدیر پیام رسان داخلی برای فیلترینگ بیشتر !
چرا هیچ خبری از رفع فیلترینگ نیست؟!
عکس: تراکت تبلیغاتی فروش فیلترشکن !
بگویند چه نسبتی با فروشندگان فیلترشکن دارند؟
اقدام عجیب نماینده مجلس پس از لو رفتن آی پی ایران! + عکس
آقای پزشکیان؛ به وعده رفع فیلتر عمل کنید!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dBa
tabnak.ir/005dBa