میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیروزی ارزشمند سپاهان با تعویض‌های طلایی محرم

سپاهان ایران با شکست نماینده اردن، امیدهای خود برای صعود به‌عنوان صدرنشین گروه C مسابقات سطح دوم فوتبال باشگاهی آسیا را زنده نگه داشت.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۷۲
| |
22 بازدید

پیروزی ارزشمند سپاهان با تعویض‌های طلایی محرم

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در دور پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل هم صف‌آرایی کردند که این بازی به برتری ۲ بر صفر سپاهان انجامید.

آریا یوسفی گل اول سپاهان را در دقیقه ۷۳ به ثمر رساند و با گلزنی محمد عسکری در دقیقه ۴+۹۰ اختلاف دو تیم به دو گل رسید و انتقام سپاهان کامل و بی‌ کم و کاست شد.

سپاهان در دیدار مقابل الحسین اردن با ترکیب سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت هنانوف (۴۶ - آریا یوسفی)، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی (۷۰ - امید نورافکن)، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز و انزو کریولی بازی کرد.

گرم کردن بازیکنان سپاهان ایران قبل از بازی با الحسین اردن

تیم محرم نویدکیا با این برد، امتیازات خود را به عدد هفت رساند و جای الحسین را در صدر جدول گروه C گرفت. در صورتی که الحسین در آخرین بازی گروه نتواند نتیجه خوبی مقابل آخال ترکمنستان بگیرد، سپاهان با صدرنشینی گروه C به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد و حریف صدرنشینان سایر گروه‌ها مانند النصر عربستان نخواهد شد.

تیم موهون باگان هند نیز در گروه C قرار داشت که به دلیل انصراف از سفر به ایران برای دیدار با سپاهان، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا از این گروه کنار گذاشته شد. به همین دلیل، بازی اول نماینده هند در جدول گروه C لحاظ نمی‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاهان لیگ قهرمانان آسیا ۲ الحسین اردن محرم نویدکیا سرمربی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یازده‌ بازیکن سپاهان برای بازی مقابل «الحسین» اردن
ادامه ناکامی‌های سپاهان در مسابقات آسیایی
حمایت تمام قد سپاهان از نویدکیا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dBY
tabnak.ir/005dBY