به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در دور پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل هم صف‌آرایی کردند که این بازی به برتری ۲ بر صفر سپاهان انجامید.

آریا یوسفی گل اول سپاهان را در دقیقه ۷۳ به ثمر رساند و با گلزنی محمد عسکری در دقیقه ۴+۹۰ اختلاف دو تیم به دو گل رسید و انتقام سپاهان کامل و بی‌ کم و کاست شد.

سپاهان در دیدار مقابل الحسین اردن با ترکیب سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، وحدت هنانوف (۴۶ - آریا یوسفی)، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی (۷۰ - امید نورافکن)، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز و انزو کریولی بازی کرد.

گرم کردن بازیکنان سپاهان ایران قبل از بازی با الحسین اردن

تیم محرم نویدکیا با این برد، امتیازات خود را به عدد هفت رساند و جای الحسین را در صدر جدول گروه C گرفت. در صورتی که الحسین در آخرین بازی گروه نتواند نتیجه خوبی مقابل آخال ترکمنستان بگیرد، سپاهان با صدرنشینی گروه C به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد و حریف صدرنشینان سایر گروه‌ها مانند النصر عربستان نخواهد شد.

تیم موهون باگان هند نیز در گروه C قرار داشت که به دلیل انصراف از سفر به ایران برای دیدار با سپاهان، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا از این گروه کنار گذاشته شد. به همین دلیل، بازی اول نماینده هند در جدول گروه C لحاظ نمی‌شود.