جسد اسیر اسرائیلی تحویل صلیب سرخ شد

منابع خبری اعلام کردند که صلیب سرخ جسد اسیر اسرائیلی را تحویل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۶۸
| |
266 بازدید
جسد اسیر اسرائیلی تحویل صلیب سرخ شد

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، صلیب سرخ جسد اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت.

منابع خبری اعلام کردند که مقاومت جسد اسیر اسرائیلی را در مرکز غزه تحویل صلیب سرخ داده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که سرایا القدس جسد اسیر اسرائیلی را در دیرالبلح در مرکز غزه تحویل صلیب سرخ داده است.

صلیب سرخ به گذرگاه کیسوفیم رفته تا جسد را تحویل ارتش رژیم صهیونیستی دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که صلیب سرخ جسد یکی از اسیران را تحویل داده و این جسد در حال انتقال به نیروهای ما در داخل غزه است.

ارتش رژیم صهیونیستی عصر امروز سه‌شنبه اعلام کرده بود که صلیب سرخ جهانی برای تحویل گرفتن جسد اسیر اسرائیلی از مقاومت فلسطین راهی غزه شده است.

پیش از این منابع خبری اعلام کرده بودند که جسد یکی از دو اسیری که طی دو روز گذشته پیدا شده، تحویل رژیم صهیونیستی می شود.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی و گردان های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرده بودند که امروز اجساد اسرای اسرائیلی را تحویل خواهند داد.

اسرائیل غزه حماس اسرای اسرائیلی تحویل جسد صلیب سرخ
