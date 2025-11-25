میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین شب عزاداری فاطمی در بیت رهبری

آخرین شب عزاداری شهادت حضرت صدیقه سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۶۶
316 بازدید
آخرین شب عزاداری فاطمی در بیت رهبری

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، آخرین شب مراسم عزاداری شهادت دخت نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، امشب (سه‌شنبه شب) با حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید باقر طباطبایی نژاد سخنران این مراسم، به تبیین عواملی که موجب دوری فرد و جامعه از مسیر حق وحقیقت می شوند، پرداخت.

در این مراسم همچنین آقای مهدی رسولی با قرائت اشعاری در وصف مقام مادر، برای حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد. 

حسینیه امام خمینی بیت رهبری عزاداری ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه
