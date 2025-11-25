آخرین شب عزاداری فاطمی در بیت رهبری

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، آخرین شب مراسم عزاداری شهادت دخت نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، امشب (سه‌شنبه شب) با حضور هزاران نفر از عزاداران فاطمی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید باقر طباطبایی نژاد سخنران این مراسم، به تبیین عواملی که موجب دوری فرد و جامعه از مسیر حق وحقیقت می شوند، پرداخت.

در این مراسم همچنین آقای مهدی رسولی با قرائت اشعاری در وصف مقام مادر، برای حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی کرد.