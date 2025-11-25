انفجار در دادگاه ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سی‌ان‌ان ترک امروز سه‌شنبه گزارش داد که انفجاری در زیرزمین ساختمان دادگاه شانلی‌اورفه رخ داد که منجر به مجروح شدن یکی از عوامل قضایی شد.

ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در بیانیه‌ای در مورد این انفجار گفت: حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر (به وقت محلی) به دلیل نامعلومی انفجاری در دفتر حفاظت قضایی دادگاه اورفه رخ داد. یکی از منشی‌های دادگاه از ناحیه پا مجروح شد و اکنون هوشیار است.

روزنامه حریت در مورد این حادثه نوشت: صدای انفجاری در طبقه زیرزمین دادگاه شانلی اورفه در محله پاشاباغی در منطقه هلیلیه شنیده شد و آتش نشانان، پلیس و امدادگران به محل اعزام شدند. آتش نشانان به سرعت آتش را مهار کردند و ساختمان تخلیه شد.

شانلی‌اورفه یک شهر در جنوب شرقی ترکیه است که فاصله نزدیک به ۵۰ کیلومتری را مرز سوریه دارد.