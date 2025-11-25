میلی صفحه خبر لوگو بالا
یازده‌ بازیکن سپاهان برای بازی مقابل «الحسین»

یازده بازیکن طلایی‌پوش برای جدال مهم آسیایی مشخص شدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۶۰
| |
1634 بازدید

یازده‌ بازیکن سپاهان برای بازی مقابل «الحسین»

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، محرم نویدکیا تیمش را با چند تغییر مهم مقابل الحسین اردن به زمین فرستاده است و به دنبال کسب سه امتیاز مسابقه و جبران شکست بازی دور رفت خواهد بود، سپاهان در این مسابقه که در چهارچوب لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار می‌شود، تغییرات مهمی در خط دفاعی داشته است.

سیدحسین حسینی مانند بازی با آخال درون دروازه قرار گرفته است و در غیاب محمدامین حزباوی، هادی محمدی و محمد دانشگر زوج خط دفاعی را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین تغییر در خط دفاعی حضور وحدت حنانوف در سمت راست خواهد بود و در سمت چپ کاپیتان طلایی‌پوشان حاج‌صفی حضور خواهد داشت.

در خط میانی با بازگشت عارف حاجی‌عیدی به ترکیب اصلی، آرش رضاوند در پست هشت به کار گرفته خواهد شد و ریکاردو آلوز ضلع‌سوم این مثلث خلاق و البته جنگنده خواهد بود، امید نورافکن در این مسابقه در ترکیب قرار نگرفته است.

خط حمله سپاهان هم با بازگشت انزو کریولی به نوک خط حمله یک تغییر بزرگ داشته است و محمدمهدی لطفی که از بازیکنان درخشان بازی با آخال بود در سمت چپ خط حمله ایفای نقش می‌کند و جانشین آریا شفیع‌دوست مصدوم خواهد بود. ستاره اسپانیایی طلایی‌پوشان ایوان سانچس هم یکی از امیدهای اصلی نویدکیا برای خلق موقعیت است و در سمت چپ زمین حضور خواهد داشت.

سپاهان لیگ قهرمانان آسیا ۲ الحسین اردن مسابقه فوتبال محرم نویدکیا سرمربی
