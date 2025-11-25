میلی صفحه خبر لوگو بالا
عملیات دستگیری عامل تیراندازی در سی‌متری نیروهوایی

در عملیات غافلگیرانه پلیس امنیت فاتب در سی‌متری نیروی هوایی، فردی که با تیراندازی قصد ارعاب و اخاذی از یک شهروند را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
عملیات دستگیری عامل تیراندازی در سی‌متری نیروهوایی

به گزارش تابناک به نقل از پلیس امنیت فاتب، در پی تیراندازی فردی ناشناس به منزل تعدادی از شهروندان، تحقیقات پلیسی انجام و مشخص شد وی جهت اخاذی اقدام به تیر اندازی کرده است.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع این مورد در دستور کار تیم عملیاتی پایگاه ششم پلیس امنیت فاتب قرار گرفت و پس از تشکیل و تکمیل پرونده و شناسایی متهم عامل تیراندازی و هماهنگی با مرجع قضائی اکیپی از عوامل مجرب عملیات به محل اختفای متهم در سی متری نیروی هوایی اعزام و طی یک اقدام عملیاتی غافلگیرانه متهم دستگیر و طی بازرسی صورت گرفته از منزل وی تعداد یک قبضه سلاح و مهمات مربوطه به کار رفته در ارتکاب جرایم کشف و به همراه متهم تحت الحفظ مأموران جهت سیر مراحل قانونی انتقال و به زندان معرفی شد.

معاون اجتماعی پلیس امنیت فاتب اعلام کرد: هر گونه عمل شرورانه بی پاسخ نخواهد ماند و مأموران با توجه به تجارب و تجهیزات در اختیار در کوتاه‌ترین زمان آنها را زمین گیر خواهند کرد.

پلیس عملیات ضربتی دستگیری تیراندازی شرق تهران خیابان نیروی هوایی
tabnak.ir/005dBG