معاون عمرانی استاندار قزوین از اتخاذ مصوبات جدید با هدف مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: همه مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا (چهارشنبه پنجم آذر) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جواد حق‌لطفی درباره تصمیمات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اظهار کرد: بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و مطابق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه پنجم آذر ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل بوده و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، اظهار کرد: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی اعلام کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، اداره‌های دولتی و شرکت‌های بیمه در استان به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

حق‌لطفی تصریح کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار در پایان یادآور شد: شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.