تعطیلی مدارس قزوین و دورکاری اداره‌ها

معاون عمرانی استاندار قزوین از اتخاذ مصوبات جدید با هدف مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: همه مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا (چهارشنبه پنجم آذر) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۵۲
| |
364 بازدید
تعطیلی مدارس قزوین و دورکاری اداره‌ها

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جواد حق‌لطفی درباره تصمیمات کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اظهار کرد: بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها و مطابق مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه پنجم آذر ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل بوده و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، اظهار کرد: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی اعلام کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، اداره‌های دولتی و شرکت‌های بیمه در استان به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

حق‌لطفی تصریح کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

معاون استاندار در پایان یادآور شد: شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات ضروری بانکی را به شهروندان ارائه خواهند کرد.

برچسب ها
قزوین آلودگی هوا مدارس تعطیلی ادارات دورکاری
