پیش غذای گیاهی با قارچ؛ خوشمزه و فوری

به گزارش تابناک؛ امروزه غذاهای بینالمللی و مدرن طرفداران زیادی دارد. برخلاف گذشته که مردم جز غذاهای سنتی مانند انواع خورشتها و پلوها و آبگوشت و آش میل به امتحان سایر غذاها نداشتند. در دنیای امروز با پیدایش اینترنت و گسترش فضای مجازی مردم با انواع غذاهای کشورهای مختلف دنیا آشنا شدهاند و در برخی از رستورانها نیز سرو میشوند.
پیشغذای گیاهی با قارچ یکی از غذاهای مدرن است که با سبزیجاتی مانند فلفل دلمهای، قارچ، پیاز و... تهیه میشود و برای گیاهخواران یک غذای مقوی و خوشمزه است. اگر دوست دارید این پیشغذای خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه پیشغذای گیاهی همراه ما باشید.
مواد لازم برای پخت پیشغذای گیاهی
قارچ: ۵۰۰ گرم
پیاز بزرگ: ۱ عدد
فلفل دلمهای قرمز: نصف یک عدد
فلفل دلمهای زرد: نصف یک عدد
فلفل دلمهای سبز: نصف یک عدد
گوجه فرنگی: ۱ عدد
پنیر پیتزا: نصف لیوان
مواد لازم برای سس
روغن زیتون: ۵۰ میلیلیتر
رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری سرخالی
سیر رنده شده: ۳ حبه
نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و فلفل قرمز: به میزان دلخواه
طرز تهیه پیش غذا با قارچ
پیش غذا با قارچ
برای درست کردن این پیش غذای ساده و خوشمزه ابتدا روغن زیتون، رب گوجه فرنگی، سیر رنده شده، نمک، فلفل سیاه و قرمز و پاپریکا را داخل یک کاسه بریزید و هم بزنید، سپس قارچهای شسته و خرد شده را داخل سس بریزید و هم بزنید تا مزهدار شود.
پیاز را پوست و به صورت خلالی خرد کنید. فلفل دلمهایها را هم خرد کنید و همراه با گوجه فرنگی خرد شده داخل ظرف مخصوص فر بریزید و هم بزنید تا با هم مخلوط شوند.
حالا قارچهای مزهدار شده را روی این سبزیجات خرد شده بریزید و ظرف را به مدت ۲۰ دقیقه داخل فر ۱۸۰ درجه قرار بدهید.
بعد از این مدت زمان ظرف را از فر خارج کنید و پنیر پیتزا را روی مواد بریزید و دوباره ظرف را داخل فر برگردانید و به مدت ۵ دقیقه گریل را روشن کنید تا پنیر آب و برشته شود.
پیشغذای خوشمزه و مقوی ما در این مرحله آماده سرو است، نوش جان.
نکات مهم
ـ فلفل دلمهای یکی از سبزیجات پرخاصیت است که مصرف آن برای تمامی افراد بهویژه کودکان توصیه شده است. این سبزی دارای سه رنگ سبز، زرد و قرمز است که رنگ سبز آن طعم قویتری دارد. فلفل دلمهای به دلیل مواد مغذی ازجمله ویتامینی که دارد، منشأ درمان سرماخوردگی است و همچنین برای درمان کمخونی، حفاظت از چشم و تقویت قوه بینایی و رفع یبوست بسیار مفید است. ته فلفل دلمهای برجستگیهایی وجود دارد. فلفل دلمههایی که چهار برجستگی در زیر خود دارند، ماده هستند. فلفل دلمهای ماده پر تخم است و طعم شیرینی دارد؛ بنابراین برای تهیه انواع سالاد و خامخواری مناسبتر از فلفل نر است. فلفل دلمهای که سه برجستگی در زیر خود دارد، نر است. تخم کمتری دارد و تندتر است. برای غذا پختن از آن استفاده میشود و در آشپزی کاربردیتر است. برعکس فلفل دلمهای ماده بعد از تفت دادن و پختن اصلاً تلخ نمیشود و خوشمزه باقی میماند.
ـ روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژهای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغنهای معمولی مخلوط میشود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته میشود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب میپرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان سادهای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه دادهاند:
۱- برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.
۲- روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر ۱ قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه میافتند. درست پس از ۱ دقیقه مزه تلخی و تندی از بین میرود و خوشمزه میشود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمیکند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.
۳- روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا بهراحتی میتوان در آن تقلب کرد.
ـ قارچ طبع گرمی دارد و سرشار از پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، آمینو اسید، فیبر، مس، آهن، آنتی اکسیدان، آمینو اسید و... است، همچنین در پیشگیری از سرطان سینه و پروستات موثر است و سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند. هنگام خرید قارچ به این نکته توجه داشته باشید که قارچ تازه حتماً نباید سفید و شفاف باشد. یکی از راههای تشخیص قارچ سالم این است که قارچ باید تا حدودی سنگین باشد. اگر قارچ سبک و توخالی باشد، سالم نیست. کلاهک قارچ سالم نباید شکاف داشته باشد؛ همچنین بهتر است قارچهایی را که روی پوست آنها لکه قهوهای دارند، خریداری نکنید و اگر خریداری کردید، حتماً به صورت پخته آن را مصرف کنید.