میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حتی وابستگان حکومت نیز به صدا‌وسیما اعتماد ندارند

زیباکلام: درباره ایران‌اینترنشنال باید نکته‌ای را عرض کنم، بسیاری از مخاطبان آن به‌صورت ناچار به این رسانه رجوع می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۳۱
| |
676 بازدید
حتی وابستگان حکومت نیز به صدا‌وسیما اعتماد ندارند

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در واکنش به اینکه سهم هر ایرانی از هزینه‌های رسانه‌ملی روزانه حدود یک میلیون است  می‌گوید:

من معتقدم صداوسیما در حقیقت یک دستگاه یا ابزار اطلاع‌رسانی نیست. همان‌گونه که شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال، من‌وتو، رادیو مسکو و ... نیز چنین نیستند. تمامی اینها در واقع ابزار‌های رسانه‌ای حکومت‌ها محسوب می‌شوند.

البته ایران‌اینترنشنال به یک حکومت وابسته نیست، اما در عمل اپوزیسیونِ برانداز، سلطنت‌طلب‌ها نقش جایگزین حکومت را برایش ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، رسالت این رسانه‌ها تبلیغ منظم در جهت اهداف مورد نظرشان است.

اگر شما اخبار صداوسیما را به مدت یک هفته رصد کنید، مشاهده می‌کنید که هیچ خبری در دنیا یا در ایران وجود ندارد که خلاف باور‌های حاکمیت باشد.

در مقابل، اگر اخبار و برنامه‌های اینترنشنال را در یک بازه مشابه دنبال کنید، خواهید دید که هیچ خبری، گزارشی یا تحلیلی پخش نمی‌شود مگر آنکه در راستای ایده براندازان باشد.

برای درک بهتر این موضوع کافی است اینترنشنال را با رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، الجزیره یا سی‌ان‌ان مقایسه کنید. نتیجه چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد که این رسانه‌ها عملا بخش قابل توجهی از مخاطبان خود را از دست داده‌اند.

بار‌ها پیش آمده که هنگام مناظره با تندروها، اعضای جبهه پایداری یا اصول‌گرایان افراطی در دانشگاه‌ها، وقتی مطلبی بیان می‌کردم، با عصبانیت می‌گفتند: «آقای زیبا‌کلام، خودِ بی‌بی‌سی فارسی این را گفته» یا «خودِ اینترنشنال دیشب همین را گفت!» این واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی وابستگان حکومت نیز به صدا‌وسیما اعتماد ندارند و برای اطلاع از اخبار به منابع دیگر مراجعه می‌کنند.

درباره ایران‌اینترنشنال باید نکته‌ای را عرض کنم، بسیاری از مخاطبان آن به‌صورت ناچار به این رسانه رجوع می‌کنند.

این طیف از سر دلخوری و نارضایتی که نسبت به وضعیت موجود دارند، به ایران‌اینترنشنال گوش می‌دهند؛ نه لزوما برای کسب خبر دقیق، زیرا می‌دانند که اخبار آن نیز یک‌سویه و مشابه صداوسیما جهت‌دار است.

این تفاوت‌ها میان رسانه‌ها وجود دارد و مطمعن باشید هرگاه رسانه‌ای پیدا شود که اصول اولیه خبررسانی را رعایت کند و هدفش تبلیغ ایدئولوژی نباشد، اعتبار صداوسیما بیش از پیش کاهش خواهد یافت و حتی بسیاری از مخاطبان ثابت اینترنشنال نیز به آن رسانه جدید روی خواهند آورد.

افراد ناراضی به اینترنشنال گوش می‌دهند تا ببینند آیا نشانه‌ای تغییر به‌چشم می‌خورد یا خیر.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صادق زیباکلام صداوسیما اینترنشنال رسانه جبهه پایداری حکومت
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سحر امامی قهرمان ملی یا قربانی سیاست صداوسیما؟
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ
صادق زیباکلام: چقدر دیگر باید دچار ریزش شوید تا قبول کنید تفکرتان اشکال دارد؟
سهم هر ایرانی برای رسانه‌ای که انتخابش نمی‌کند!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAt
tabnak.ir/005dAt