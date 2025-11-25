زیباکلام: درباره ایران‌اینترنشنال باید نکته‌ای را عرض کنم، بسیاری از مخاطبان آن به‌صورت ناچار به این رسانه رجوع می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در واکنش به اینکه سهم هر ایرانی از هزینه‌های رسانه‌ملی روزانه حدود یک میلیون است می‌گوید:

من معتقدم صداوسیما در حقیقت یک دستگاه یا ابزار اطلاع‌رسانی نیست. همان‌گونه که شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال، من‌وتو، رادیو مسکو و ... نیز چنین نیستند. تمامی اینها در واقع ابزار‌های رسانه‌ای حکومت‌ها محسوب می‌شوند.

البته ایران‌اینترنشنال به یک حکومت وابسته نیست، اما در عمل اپوزیسیونِ برانداز، سلطنت‌طلب‌ها نقش جایگزین حکومت را برایش ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، رسالت این رسانه‌ها تبلیغ منظم در جهت اهداف مورد نظرشان است.

اگر شما اخبار صداوسیما را به مدت یک هفته رصد کنید، مشاهده می‌کنید که هیچ خبری در دنیا یا در ایران وجود ندارد که خلاف باور‌های حاکمیت باشد.

در مقابل، اگر اخبار و برنامه‌های اینترنشنال را در یک بازه مشابه دنبال کنید، خواهید دید که هیچ خبری، گزارشی یا تحلیلی پخش نمی‌شود مگر آنکه در راستای ایده براندازان باشد.

برای درک بهتر این موضوع کافی است اینترنشنال را با رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، الجزیره یا سی‌ان‌ان مقایسه کنید. نتیجه چنین مقایسه‌ای نشان می‌دهد که این رسانه‌ها عملا بخش قابل توجهی از مخاطبان خود را از دست داده‌اند.

بار‌ها پیش آمده که هنگام مناظره با تندروها، اعضای جبهه پایداری یا اصول‌گرایان افراطی در دانشگاه‌ها، وقتی مطلبی بیان می‌کردم، با عصبانیت می‌گفتند: «آقای زیبا‌کلام، خودِ بی‌بی‌سی فارسی این را گفته» یا «خودِ اینترنشنال دیشب همین را گفت!» این واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی وابستگان حکومت نیز به صدا‌وسیما اعتماد ندارند و برای اطلاع از اخبار به منابع دیگر مراجعه می‌کنند.

درباره ایران‌اینترنشنال باید نکته‌ای را عرض کنم، بسیاری از مخاطبان آن به‌صورت ناچار به این رسانه رجوع می‌کنند.

این طیف از سر دلخوری و نارضایتی که نسبت به وضعیت موجود دارند، به ایران‌اینترنشنال گوش می‌دهند؛ نه لزوما برای کسب خبر دقیق، زیرا می‌دانند که اخبار آن نیز یک‌سویه و مشابه صداوسیما جهت‌دار است.

این تفاوت‌ها میان رسانه‌ها وجود دارد و مطمعن باشید هرگاه رسانه‌ای پیدا شود که اصول اولیه خبررسانی را رعایت کند و هدفش تبلیغ ایدئولوژی نباشد، اعتبار صداوسیما بیش از پیش کاهش خواهد یافت و حتی بسیاری از مخاطبان ثابت اینترنشنال نیز به آن رسانه جدید روی خواهند آورد.

افراد ناراضی به اینترنشنال گوش می‌دهند تا ببینند آیا نشانه‌ای تغییر به‌چشم می‌خورد یا خیر.