به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو چندی است اکران عمومی خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است.

«شاه‌نقش» درباره یکی از هنروران و به اصطلاح عام کتک‌خورهای سینماست که عاشق سینما و بهروز وثوقی است و این‌عشق را می‌توان در تیپ و ظاهرش هم مشاهده کرد. او در تقابل با یک‌کتک‌خور دیگر، برای ریاست انجمن هنروران سینما نامزد می‌شود و انتخابات را هم می‌برد اما نشستن‌اش بر صندلی ریاست و دادن وعده‌های مختلف به هنروران که زندگی سختی دارند، فتح باب و شروع مشکلات و ماجراهای فیلم است.

به بهانه اکران این‌فیلم با شاهد احمدلو کارگردان آن به گپ و گفت نشستیم که حاصل آن در دو پیوند زیر قابل دسترسی و مشاهده است:

اتفاق تازه‌ای که برای این‌فیلم افتاده، حضور تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در اکران فیلم و تماشای آن توسط این‌ورزشکاران است.

بازیکنان پرسپولیس پس از تماشای «شاه‌نقش» به بیان نظراتشان درباره این‌فیلم پرداختند که گزارش تصویری آن در ادامه می‌آید: