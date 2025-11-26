میلی صفحه خبر لوگو بالا
سینما در چشم ورزشکاران/

نظر بازیکنان پرسپولیس درباره «شاه‌نقش»

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از تماشای فیلم سینمای «شاه‌نقش» به بیان نظرات خود درباره این‌فیلم پرداختند.
نظر بازیکنان پرسپولیس درباره «شاه‌نقش»

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو چندی است اکران عمومی خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است. 

«شاه‌نقش» درباره یکی از هنروران و به اصطلاح عام کتک‌خورهای سینماست که عاشق سینما و بهروز وثوقی است و این‌عشق را می‌توان در تیپ و ظاهرش هم مشاهده کرد. او در تقابل با یک‌کتک‌خور دیگر، برای ریاست انجمن هنروران سینما نامزد می‌شود و انتخابات را هم می‌برد اما نشستن‌اش بر صندلی ریاست و دادن وعده‌های مختلف به هنروران که زندگی سختی دارند، فتح باب و شروع مشکلات و ماجراهای فیلم است. 

به بهانه اکران این‌فیلم با شاهد احمدلو کارگردان آن به گپ و گفت نشستیم که حاصل آن در دو پیوند زیر قابل دسترسی و مشاهده است:

* «نقد دیکتاتور درون آدم‌ها با «شاه‌نقش»/این‌فیلم کمدی نیست»

* «مهم است مسعود کیمیایی همچنان فیلم بسازد؛ حتی اگر بد بسازد/داستان «شاه‌نقش» واقعی است»

اتفاق تازه‌ای که برای این‌فیلم افتاده، حضور تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در اکران فیلم و تماشای آن توسط این‌ورزشکاران است.

بازیکنان پرسپولیس پس از تماشای «شاه‌نقش» به بیان نظراتشان درباره این‌فیلم پرداختند که گزارش تصویری آن در ادامه می‌آید:

فوتبال پرسپولیس شاه نقش شاهد احمدلو فیلم سینمایی فیلم ایرانی سینمای ایران تیم فوتبال پرسپولیس بهروز وثوقی
