به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «شاهنقش» به کارگردانی شاهد احمدلو چندی است اکران عمومی خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است.
«شاهنقش» درباره یکی از هنروران و به اصطلاح عام کتکخورهای سینماست که عاشق سینما و بهروز وثوقی است و اینعشق را میتوان در تیپ و ظاهرش هم مشاهده کرد. او در تقابل با یککتکخور دیگر، برای ریاست انجمن هنروران سینما نامزد میشود و انتخابات را هم میبرد اما نشستناش بر صندلی ریاست و دادن وعدههای مختلف به هنروران که زندگی سختی دارند، فتح باب و شروع مشکلات و ماجراهای فیلم است.
به بهانه اکران اینفیلم با شاهد احمدلو کارگردان آن به گپ و گفت نشستیم که حاصل آن در دو پیوند زیر قابل دسترسی و مشاهده است:
* «نقد دیکتاتور درون آدمها با «شاهنقش»/اینفیلم کمدی نیست»
* «مهم است مسعود کیمیایی همچنان فیلم بسازد؛ حتی اگر بد بسازد/داستان «شاهنقش» واقعی است»
اتفاق تازهای که برای اینفیلم افتاده، حضور تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در اکران فیلم و تماشای آن توسط اینورزشکاران است.
بازیکنان پرسپولیس پس از تماشای «شاهنقش» به بیان نظراتشان درباره اینفیلم پرداختند که گزارش تصویری آن در ادامه میآید: