امیر قلعه‌نویی علاوه بر تلاش برای ترمیم چهره و جایگاه مخدوش شده خود به عنوان یک سرمربی مقتدر که به واسطه سال‌ها فعالیت در عرصه باشگاهی از او به یادگار مانده، اهداف مهم دیگری هم در مصاحبه تلویزیونی‌اش داشت؛ از جمله تلطیف فضا و آشتی مردم با تیم ملی.

وعده بزرگ برای شادی ملی در سراسر کشور، در حالی از سوی ژنرال عنوان شد که در حال حاضر بسیاری نگران روند آماده‌سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با وجود گذشت ۱۸ سال، امیر قلعه‌نویی همچنان نتوانسته از اتفاقات بعد از جام ملت‌های سال ۲۰۰۷ عبور کند و در گوشه‌ای از ذهنش آن را ثابت نگه داشته است. همان برنامه تلویزیونی که قلعه‌نویی آن را محاکمه خود دانست؛ شاید برای همین است که دوشنبه شب موقع خطاب قرار دادن محمدحسین میثاقی، گفت «فردوسی‌پور»! تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ با هدایت امیر قلعه‌نویی در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها مقابل تیم کره‌جنوبی شکست خورد. پس از این مسابقه بود که قلعه‌نویی، سرمربی وقت تیم ملی به تلویزیون رفت و در مقابل کارشناسان از عملکرد خود دفاع کرد. برنامه‌ای که سرمربی فعلی تیم ملی آن را به جلسه دادگاه و محاکمه تشبیه کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال برای اینکه ثابت کند همچنان اتوریته لازم را دارد و سرمربی قدرتمندی در رختکن و کنار زمین است، جمله‌ای قابل توجه بیان کرد تا پیامش را به همه منتقدان و شاید هم بازیکنانش برساند: «من همان قلعه‌نویی سابقم.»

اما برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر به سبک و سیاق دیگری روی آنتن رفت. قلعه‌نویی که میهمان حضوری برنامه بود، فرصت زیادی برای دفاع از عملکرد خود و تیم ملی داشت که در مدت اخیر با انتقادات تندی هم از سوی تعدادی از کارشناسان، پیشکسوتان و هواداران مواجه شده است. او برای اینکه ثابت کند همچنان اتوریته لازم را دارد و سرمربی قدرتمندی در رختکن و کنار زمین است، جمله‌ای قابل توجه بیان کرد تا پیامش را به همه منتقدان و شاید هم بازیکنانش برساند: «من همان قلعه‌نویی سابقم.» او برای این موضوع سند هم رو کرد: «با میلاد محمدی در زمین برخورد کردم تا همه بدانند من هنوز همان قلعه‌نویی سابق هستم.» اشاره سرمربی تیم ملی به اتفاقات عجیب بازی اخیر با ازبکستان در دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه العین بود. ماجرای پنالتی‌ها و سؤال بهت‌آور قلعه‌نویی از میلاد محمدی که در فضای مجازی وایرال شد: «کی گفت تو پنالتی بزنی؟» البته قلعه‌نویی از برخورد شدید با مهدی طارمی هم خبر داد که بدون هماهنگی باعث تغییر پنالتی‌زن شده بود. سرمربی تیم ملی در بخش دیگری هم تاکید کرد که به بزرگتر‌های تیم اولتیماتوم داده که باید با جدیت بیشتری برای موفقیت در جام جهانی تلاش کنند.

امیر قلعه‌نویی درباره احتمال بازگشت احمد نوراللهی و مهدی ترابی به تیم ملی گفته است: «اگر نظر مردم اینطور باشد، بازنگری خواهیم کرد، چون نظر مردم برایمان مهم است.» اما در این باره ابهامی وجود دارد و پرسش این است که قلعه‌نویی و همکارانش قرار است از چه طریقی متوجه شوند که نظر مردم چیست؟

قلعه‌‎نویی گفت: «احمد نوراللهی بسیار بازیکن خوب و باکیفیتی است ولی باید قبول کنیم که احمد حتی اگر یک ساعت قبل از بازی با ازبکستان که منتج به صعود ما شد، از مردم عذرخواهی می‌کرد، حتماً ما از او دعوت می‌کردیم. از طرفی یکسری بازیکنان سفر به لائوس و سرما و گرما را تجربه کردند و خیلی اذیت شدند. با این حال، اگر نظر مردم اینطور باشد، بازنگری خواهیم کرد، چون نظر مردم برایمان مهم است.» قلعه‌نویی درباره مهدی ترابی هم ضمن تعریف و تمجید از او و تأکید بر اینکه باید چارچوب خودش را حفظ کند وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، افزود: «بالاخره این تیم ملی است و متعلق به همه مردم است و اگر نظر مردم باشد و ما هم ببینیم این نفرات در شرایط خوبی هستند حتماً تجدیدنظر خواهیم کرد.» البته در این باره ابهامی وجود دارد و پرسش این است که قلعه‌نویی و همکارانش قرار است از چه طریقی متوجه شوند که نظر مردم چیست؟ آیا مکانیزمی برای این مهم در نظر گرفته شده یا صرفاً یک اظهارنظر در راستای به دست آوردن دل مردم بوده است.

با تمام این اوصاف، شاید بتوان مهم‌ترین بخش صحبت‌های امیر قلعه‌نویی را وعده بزرگ او دانست. جایی که سرمربی تیم ملی با اعتماد به نفسی قابل توجه، مدعی شد در جام جهانی کاری می‌کنند که ایران یک هفته تعطیل شود. او در بخشی از صحبت‌هایش تأکید کرد: «ما باید در جام جهانی با حساب و کتاب جلو برویم و حداقل چهار امتیاز بگیریم. من فکر می‌کنم بیشتر از چهار امتیاز می‌گیریم. این حرف من سند می‌شود. ایرادات فعلی تیم ملی در جام جهانی به حداقل می‌رسد و ان‌شاءالله تیم ملی ایران کاری می‌کند که ایران یک هفته تعطیل می‌شود.» این وعده بزرگ برای شادی ملی در سراسر کشور، در حالی از سوی ژنرال عنوان شد که در حال حاضر بسیاری نگران روند آماده‌سازی تیم ملی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ هستند. از سویی حالا همه نگاه‌ها به روز قرعه‌کشی جام جهانی است که روز جمعه، ۱۴ آذر ماه برگزار می‌شود و ایران حریفان خود را می‌شناسد. شاید قلعه‌نویی برخلاف آنچه به زبان می‌آورد، روی ساده بودن کار تیم ملی در جام جهانی ۴۸ تیمی حساب کرده و بدون اینکه بروز دهد، نظر بسیاری از کارشناسان را قبول دارد که در این جام جهانی صعود از مرحله گروهی دستاورد نیست. اما او از حالا خیز لازم برای دستاوردسازی را برداشته است؛ هرچند نکته مهم صحبت‌های قلعه نویی کسب ۴ امتیاز و حتی بیشتر است!