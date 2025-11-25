نبض خبر
یک روحانی: مردم تهران! تکلیفتان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خوابتان را در خیابان نپوشید
حجتالاسلام مهدی دانشمند در تجمع عزاداران شهادت حضرت زهرا (س) گفت: «ما عرب پرست نیستیم. مسلمانیم... من نمیخواهم کسی را نقد کنم، ولی شما که دم از ایران و ایرانی و آریایی میزنید، آیا جشن هالووین ایرانی است؟... مردم تهران! تکلیفتان را معلوم کنید مرید حسینبن علی هستید یا مرید امام حسین؟ عمر بن سعد هم مرید حسینبن علی بود برای همین در کربلا برای او گریه کرد!... کاش بعضی ها فقط بیحجاب میماندند، من امروز میخواهم اعلام کنم خانمهایی که میخواهید روسری از سر بردارید تو را به قرآن بیحجاب شوید بیحیا نشوید... ما دیگر بیحجاب نداریم بیحیا داریم؛ بیحیایی نکنید لباس خوابتان را در خیابان نپوشید.» اظهارات کامل دانشمند را میبینید و میشنوید.
