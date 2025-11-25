نماهنگ «مادر بارون»؛ فاطمیه و استغاثه برای باران

به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله‌ کم‌آبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، نماهنگ مذهبی «مادر بارون» همزمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) با مرثیه‌سرایی حنیف طاهری منتشر شد.

شعر این‌نماهنگ توسط محمد رسولی سروده شده و مضمون آن درخواست دعا از حضرت زهرا(س) برای نزول باران و رحمت الهی است. در متن شعر، به مفاهیمی مانند دعا، رحمت خدا و جایگاه معنوی مادر در فرهنگ اسلامی اشاره شده است.

نماهنگ «مادر بارون» با ترکیب تصویر و نوای مذهبی، فضایی معنوی ایجاد می‌کند و مخاطبان را به دعا برای بارش باران و رفع کمبود آب فرا می‌خواند. جمله‌ پایانی اثر با عبارت قرآنی «بکم ینزل الغیث» تأکید می‌کند که نزول باران به اراده الهی و دعای بندگان وابسته است.

به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله‌ کم‌آبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور است.

نماهنگ مورد اشاره توسط مجموعه رسانه‌ای «حریم» منتشر شده است.

متن شعر این نماهنگ به شرح زیر است:

«با همون دستی که از این مردم

تو سختیا گره وا کرده

امشب بیا دعا کن مادر

بارون به شهر ما برگرده

تو یه لبخند بزن/ اشک شوق آسمون می‌باره

تو یه لبخند بزن/ رحمت خدا میاد دوباره

تو یه لبخند بزن/ همه فصلا برامون بهاره

تو که آسمون شده سجا‌دت

مهر جانماز تو مهتابه

نذار محروم بشیم از مهرت

شنیدم مهریه تو آبه

دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون

بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون

تویی اون که روزی سائل رو

از سهم بچه‌هات بخشیدی

همسایه رو دعا می‌کردی

شب‌هایی که نمی‌خوابیدی

تو یه لب تر کنی/ خدا آمین دعاته مادر

به حسینت قسم/ که خودش آب حیاته مادر

لب خشکش هنوز/ حسرت آب فراته مادر

ما که اشک چشممون بارونه

توی روضه‌ حاجت دریاییم

سائل دست اباالفضلیم و

تشنه‌ عنایت سقاییم

دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون

بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون»