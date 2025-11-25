میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نماهنگ «مادر بارون»؛ فاطمیه و استغاثه برای باران

به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله‌ کم‌آبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور است.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۱۱
| |
314 بازدید

نماهنگ «مادر بارون» منتشر شد/استغاثه‌ حنیف طاهری برای باران

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، نماهنگ مذهبی «مادر بارون» همزمان با ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) با مرثیه‌سرایی حنیف طاهری منتشر شد.

شعر این‌نماهنگ توسط محمد رسولی سروده شده و مضمون آن درخواست دعا از حضرت زهرا(س) برای نزول باران و رحمت الهی است. در متن شعر، به مفاهیمی مانند دعا، رحمت خدا و جایگاه معنوی مادر در فرهنگ اسلامی اشاره شده است. 

نماهنگ «مادر بارون» با ترکیب تصویر و نوای مذهبی، فضایی معنوی ایجاد می‌کند و مخاطبان را به دعا برای بارش باران و رفع کمبود آب فرا می‌خواند. جمله‌ پایانی اثر با عبارت قرآنی «بکم ینزل الغیث» تأکید می‌کند که نزول باران به اراده الهی و دعای بندگان وابسته است.  

به گفته عوامل تولید، این نماهنگ تلاشی فرهنگی برای جلب توجه عموم مردم به مسئله‌ کم‌آبی و اهمیت دعا و همدلی در شرایط فعلی کشور است.

نماهنگ مورد اشاره توسط مجموعه رسانه‌ای «حریم» منتشر شده است. 

متن شعر این نماهنگ به شرح زیر است:

«با همون دستی که از این مردم
تو سختیا گره وا کرده
امشب بیا دعا کن مادر
بارون به شهر ما برگرده

تو یه لبخند بزن/ اشک شوق آسمون می‌باره
تو یه لبخند بزن/ رحمت خدا میاد دوباره
تو یه لبخند بزن/ همه فصلا برامون بهاره

تو که آسمون شده سجا‌دت
مهر جانماز تو مهتابه
نذار محروم بشیم از مهرت
شنیدم مهریه تو آبه

دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون
بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون

تویی اون که روزی سائل رو
از سهم بچه‌هات بخشیدی
همسایه رو دعا می‌کردی
شب‌هایی که نمی‌خوابیدی

تو یه لب تر کنی/ خدا آمین دعاته مادر
به حسینت قسم/ که خودش آب حیاته مادر
لب خشکش هنوز/ حسرت آب فراته مادر

ما که اشک چشممون بارونه
توی روضه‌ حاجت دریاییم
سائل دست اباالفضلیم و
تشنه‌ عنایت سقاییم

دعا کن همه دردا/ بگیره سر و سامون
بکم ینزل الغیث/ تویی مادر بارون»

تعداد بازدید : 21
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمیه ایام فاطمیه حنیف طاهری شهادت حضرت زهرا باران نماز باران سینه زنی نماهنگ مداحی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
آخرین اخبار
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان‌ غربی
مدارس این استان چهارشنبه غیرحضوری شد
احتمال قطع همکاری با مدافع جنجالی استقلال
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
افزایش نجومی قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه
تشدید فشار «گروسی» همزمان با سفر عراقچی به فرانسه؛ احیای همکاری ایران با آژانس در رأس مذاکرات پاریس؟
نماهنگ «مادر بارون»؛ فاطمیه و استغاثه برای باران
مربی بدنساز پرسپولیس قرارداد بست
آیا ونزوئلا عراقِ جدید است؟/ حذف «مادورو» منافع آمریکا را بیشتر تهدید می‌کند
مدارس همدان تعطیل شد
اسب‌سواری در بستر «زاینده‌رود» مجوز نداشت
هدیه‌ی رئیس مجلس ملی پاکستان به علی لاریجانی
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
اردبیل فردا تعطیل شد
کلاهبرداری از ۹۰ نفر به بهانه جعل مدارک در تلگرام
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAZ
tabnak.ir/005dAZ