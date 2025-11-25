میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسب‌سواری در بستر «زاینده‌رود» مجوز نداشت

ورود بدون هماهنگی تعدادی اسب‌سوار و موتورسوار به محدودهٔ رودخانهٔ زاینده‌رود در روزهای اخیر نگرانی‌هایی را در میان متولیان و شهروندان برانگیخت.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۰۷
| |
17 بازدید

اسب‌سواری در بستر «زاینده‌رود» مجوز نداشت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روز‌های اخیر مشاهدهٔ ورود تعدادی اسب‌سوار و موتورسوار به محدوده رودخانه زاینده‌رود موجب نگرانی مردم شد که پیگیری‌های شرکت آب از مراجع ذی‌ربط، از جمله هیأت اسب‌سواری استان، نشان داده که هیچ مجوزی برای چنین فعالیتی صادر نشده است. در پیگیری خبرنگار فارس از شرکت آب منطقه‌ای اصفهان مشخص شد موتورسواران و اسب‌سواران جزو هیئت‌های ورزشی استان نبوده و افراد متفرقه بوده‌اند.

 آب منطقه‌ای اعلام کرد در راستای جلوگیری از تکرار دوباره این اتفاق مکاتبه‌ای با اداره ورزش و جوانان استان و هیئت‌های موتورسواری و اسب‌سواری انجام می‌شود تا از ورود اسب و موتورسیکلت‌سواران به رودخانه زاینده‌رود جلوگیری شود، در غیر این صورت با ورود موتورسواران و اسب‌سواران برخورد می‌شود. حفاظت از زاینده‌رود یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر مشاهدهٔ ورود تعدادی اسب‌سوار و موتورسوار به محدوده رودخانه زاینده‌رود بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه‌های مسئول از جمله شرکت آب منطقه‌ای، موجب نگرانی شد؛ اظهار داشت: رودخانه زاینده‌رود نماد جاودانهٔ پیوند انسان و طبیعت است. این رودخانه با جریان آرام خود، زندگی، سرسبزی و شادابی را به مناطق اطراف می‌بخشد و با وجود چالش‌های کم‌آبی و تغییرات اقلیمی، همچنان نقشی کلیدی در حیات مردم و محیط‌زیست منطقه دارد. وی افزود: حفاظت از زاینده‌رود و مدیریت صحیح منابع آبی آن، در شرایط فعلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که می‌تواند به تداوم فرهنگ، حیات و زیست‌پذیری سرزمین‌های ما کمک شایانی کند.

ساسانی خاطرنشان کرد: زاینده‌رود در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ به‌عنوان صد و هجدهمین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید؛ رخدادی که نه‌تنها بازتاب‌دهندهٔ زیبایی‌های طبیعی و اکوسیستم خاص این رودخانه است، بلکه بیانگر ارزش فرهنگی، تاریخی و هویتی آن در زندگی مردم اصفهان به شمار می‌رود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان بیان داشت: در طول تاریخ، زاینده‌رود فقط منبع آب نبوده، بلکه بخشی از هویت و الهام هنر و ادبیات ایران محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان همواره در جهت صیانت از رودخانه‌ها، به‌ویژه زاینده‌رود، اهتمام جدی دارد و با هرگونه تغییر کاربری موقت یا دائم در بستر و حریم رودخانه به‌شدت مخالف است. ساسانی تصریح کرد: این شرکت همچنین با هر اقدامی که منجر به عادی‌سازی وضعیت خشک‌بودن زاینده‌رود شود، مخالفت قاطع خود را بیان کرده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از کلیه همشهریان عزیز درخواست دارد، در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف یا استفاده غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه زاینده‌رود، مراتب را از طریق شماره‌تلفن ۳۸۴۸ اطلاع دهند تا دراسرع‌وقت نسبت به بررسی و اقدام قانونی لازم عمل شود. زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته است، در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسب سواری زاینده رود موتور سوار آب منطقه‌ای حسن ساسانی
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: ترویکا؛ ارابه‌سواری سه‌گانه روسی
زاینده‌رود از سرچشمه تا دریاچه سد
۱۸ مهر، روز حسرت اصفهان!
نگاهی به فیلم توقیفی سال ۶۹ مخملباف/اداهای روشنفکری و شعارهای جشنواره‌پسند درباره زنان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
آخرین اخبار
هدیه‌ی رئیس مجلس ملی پاکستان به علی لاریجانی
اردبیل فردا تعطیل شد
کلاهبرداری از ۹۰ نفر به بهانه جعل مدارک در تلگرام
امیرحسین قیاسی پاسخ توهین شجاع به مردم را داد
آتش‌سوزی در پاساژ دو طبقه فلکه صادقیه
صنعت خودرو یا صنعت آچارکشی ؟ تناقض بزرگ کشوری که می‌سازد اما مونتاژکار مانده است
تصاویر سری از فرمانده ایرانی که اسرائیل در لبنان ترور کرد
احتمال حمله اسرائیل به عمان وجود دارد/ مسقط روابط حسنه با ایران را در هر صورت حفظ می‌کند
مدارس کدام ‌استان‌ها ‌چهارشنبه ‌‌تعطیل است؟
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
وضعیت اضطراری در کمیته اضطرار/ نگاهی به بازخوردهای آلودگی تهران و حریق مازندران
پرونده داروهای سرطانی به کجا رسیده است؟
پزشکیان جوری سخنرانی می‌کند که انگار مردم باید محاکمه و مجازات شوند!
آن‌چندثانیه و اجکت در سرعت ۶۰۰ ناتیکال مایل!/دستگیری جاسوس دشمن در اتاق عملیات
نصیریان: برای کار در خارج باید به حکومت فحش بدهی
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAV
tabnak.ir/005dAV