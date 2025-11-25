به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در روزهای اخیر مشاهدهٔ ورود تعدادی اسبسوار و موتورسوار به محدوده رودخانه زایندهرود موجب نگرانی مردم شد که پیگیریهای شرکت آب از مراجع ذیربط، از جمله هیأت اسبسواری استان، نشان داده که هیچ مجوزی برای چنین فعالیتی صادر نشده است. در پیگیری خبرنگار فارس از شرکت آب منطقهای اصفهان مشخص شد موتورسواران و اسبسواران جزو هیئتهای ورزشی استان نبوده و افراد متفرقه بودهاند.
آب منطقهای اعلام کرد در راستای جلوگیری از تکرار دوباره این اتفاق مکاتبهای با اداره ورزش و جوانان استان و هیئتهای موتورسواری و اسبسواری انجام میشود تا از ورود اسب و موتورسیکلتسواران به رودخانه زایندهرود جلوگیری شود، در غیر این صورت با ورود موتورسواران و اسبسواران برخورد میشود. حفاظت از زایندهرود یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر مشاهدهٔ ورود تعدادی اسبسوار و موتورسوار به محدوده رودخانه زایندهرود بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاههای مسئول از جمله شرکت آب منطقهای، موجب نگرانی شد؛ اظهار داشت: رودخانه زایندهرود نماد جاودانهٔ پیوند انسان و طبیعت است. این رودخانه با جریان آرام خود، زندگی، سرسبزی و شادابی را به مناطق اطراف میبخشد و با وجود چالشهای کمآبی و تغییرات اقلیمی، همچنان نقشی کلیدی در حیات مردم و محیطزیست منطقه دارد. وی افزود: حفاظت از زایندهرود و مدیریت صحیح منابع آبی آن، در شرایط فعلی یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ ضرورتی که میتواند به تداوم فرهنگ، حیات و زیستپذیری سرزمینهای ما کمک شایانی کند.
ساسانی خاطرنشان کرد: زایندهرود در تاریخ ۲۰ بهمنماه ۱۳۸۹ بهعنوان صد و هجدهمین اثر طبیعی ملی ایران در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسید؛ رخدادی که نهتنها بازتابدهندهٔ زیباییهای طبیعی و اکوسیستم خاص این رودخانه است، بلکه بیانگر ارزش فرهنگی، تاریخی و هویتی آن در زندگی مردم اصفهان به شمار میرود. مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان بیان داشت: در طول تاریخ، زایندهرود فقط منبع آب نبوده، بلکه بخشی از هویت و الهام هنر و ادبیات ایران محسوب میشود. وی اضافه کرد: شرکت آب منطقهای اصفهان همواره در جهت صیانت از رودخانهها، بهویژه زایندهرود، اهتمام جدی دارد و با هرگونه تغییر کاربری موقت یا دائم در بستر و حریم رودخانه بهشدت مخالف است. ساسانی تصریح کرد: این شرکت همچنین با هر اقدامی که منجر به عادیسازی وضعیت خشکبودن زایندهرود شود، مخالفت قاطع خود را بیان کرده است. مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان تصریح کرد: شرکت آب منطقهای اصفهان از کلیه همشهریان عزیز درخواست دارد، در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف یا استفاده غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه زایندهرود، مراتب را از طریق شمارهتلفن ۳۸۴۸ اطلاع دهند تا دراسرعوقت نسبت به بررسی و اقدام قانونی لازم عمل شود. زایندهرود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته است، در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش میرود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان میریزد.