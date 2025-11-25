En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تصاویر سری از فرمانده ایرانی که اسرائیل در لبنان ترور کرد
تعداد بازدید : 265
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۱۹۱
کد خبر:۱۳۴۲۱۹۱
987 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

صادق زیباکلام: چقدر دیگر باید دچار ریزش شوید تا قبول کنید تفکرتان اشکال دارد؟

صادق زیباکلام در مناظره با دبیر سابق ستاد امر به معروف گفت:‌ «چقدر دیگر باید دچار ریزش شوید تا قبول کنید تفکرتان اشکال دارد بروید ببینید مشکل تفکر شما کجا بود که همه را از دست دادید؟ با امثال زیباکلام مشکل داشتند و میگفتند لیبرال است، آیا ناطق نوری هم که از ابتدا با اشغال سفارت آمریکا مشکل داشت هم لیبرال است؟ آیا ضرغامی و باهنر هم لیبرال هستند؟» اظهارات کامل زیباکلام را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر صادق زیباکلام علی اکبر ناطق نوری عزت الله ضرغامی محمدرضا باهنر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
توصیف قابل تامل ضرغامی از علی افشاری و پرستو فروهر
تصویر ملاقات مهدی کروبی و ناطق نوری وایرال شد
باهنر: امکان یک دوره‌ای شدن رئیس‌جمهور وجود دارد
تسویه حساب صداوسیما با ناطق نوری را ببییند
توالت‌هایی که ضرغامی حسرتش را می‌خورد!
ادعای یک مقام: چینی‌ها با روزی یک دلار زندگی می‌کنند!
لابی گری ضرغامی برای ریاست جمهوری ناطق نوری!
متلک سنگین ضرغامی به «استادهای خودنظام پندار»
مخالفت باهنر با بخش‌هایی از صحبت‌های صادقی
خاطره ضرغامی از خرید کفش در آمریکا
وقتی ضرغامی توان اکبر عبدی زن پوش را نداشت
ضرغامی: صدای خوانندگان زنان حرام نیست
ضرغامی و وحیدی تکلیف را مشخص کردند
وضعیت فاجعه ضرغامی در آغاز ریاست صداوسیما
ضرغامی به حمید فرخ‌نژاد: بگو اشتباه کردم
پول مسی را نداریم، به صادق بوقی راضی باشید!
تمسخر صادق زیباکلام در شبکه افق را ببینید!
زیباکلام: نگفتم «همه» مردم ایران از فلسطینی‌ها بیزارند!
طعنه سنگین صادق زیباکلام به پسران هاشمی رفسنجانی
جمهوری اسلامی دارد تقاص رفتارش با اوبامای فرهیخته و متمدن را می‌دهد!
زیباکلام: اولین نفری هستم که لباس نظامی می‌پوشم و به جبهه می‌روم
زیباکلام: جای موشک به اسرائیل پراید داده بودید تلفات‌ بیشتری داشت!
کاریکاتور: صادق زیباکلام!
موضع جنجالی زیباکلام درباره فائزه هاشمی
زیباکلام: اسرائیل با دستان خود، پیمان ابراهیم را متلاشی کرد
زیباکلام: اگر شاه مثل آدم حکومت می‌کرد، انقلاب نمی‌شد!
آهنگ باب دیلن که زیباکلام برای توصیف ایران به آن ارجاع داد!
مگر می‌شود من و جلیلی و رسایی وفاق داشته باشیم؟
افشاگری زیباکلام درباره مدرک تحصیلی امیرحسین ثابتی
صادق زيباكلام: دلواپسان نگران كشور نيستند
درون برجی که صادق زیباکلام زندگی می‌کند
ترامپ از استالین و هیتلر و صدام حسین بدتر است!
از تاریخ همین‌ اندازه می‌فهمم!
زیباکلام: من از آیت‌الله مصباح دفاع می‌کنم
آخرین ویدیویی که زیباکلام قبل از زندان منتشر کرد
طعنه‌های سنگین زیباکلام به پزشکیان درباره وفاق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
kaveh
|
Poland
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
4
پاسخ
خوب و درست می گوید واقعیت هایی که شنیدن و تحملش برای بعضی ها خیلی سخت است ولی حقیقت دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
4
پاسخ
دیگه وقت این حرفها نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
در شرایط سخت کشور مخالف بودن هنر نیست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟