صادق زیباکلام: چقدر دیگر باید دچار ریزش شوید تا قبول کنید تفکرتان اشکال دارد؟
صادق زیباکلام در مناظره با دبیر سابق ستاد امر به معروف گفت: «چقدر دیگر باید دچار ریزش شوید تا قبول کنید تفکرتان اشکال دارد بروید ببینید مشکل تفکر شما کجا بود که همه را از دست دادید؟ با امثال زیباکلام مشکل داشتند و میگفتند لیبرال است، آیا ناطق نوری هم که از ابتدا با اشغال سفارت آمریکا مشکل داشت هم لیبرال است؟ آیا ضرغامی و باهنر هم لیبرال هستند؟» اظهارات کامل زیباکلام را میبینید و میشنوید.
