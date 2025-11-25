میلی صفحه خبر لوگو بالا
مجلس برای دولت خط قرمز تعیین کرد

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: در صورت بروز هر گونه کمبود یا مشکل، باید اطلاع داده شود تا مجلس موضوع را پیگیری کند و از تکرار مشکلات جلوگیری شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۸۴
| |
613 بازدید
|
۳
مجلس برای دولت خط قرمز تعیین کرد

علی نیکزاد امروز در صحن علنی مجلس دو ر پاسخ به تذکر عباسی صوفی نماینده همدان، گفت: جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و وزیر نیرو و اعضای کمیسیون تلفیق برگزار شد. موضوع تأمین سوخت نیروگاه شهید مفتح مورد بررسی قرار گرفت و توافق شد که بیش از حد معمول گازوئیل توسط شرکت ملی نفت تأمین شود. این توافق با امضای وزیر نفت و وزیر نیرو رسمی شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: هنوز زمستان آغاز نشده و در صورت بروز هر گونه مشکل، مجلس زیر بار مسائل نمی‌رود. توافقات در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و اعضا و به خصوص رئیس کمیسیون انرژی حضور داشتند. پس از بحث و بررسی، راهکار مشخصی برای تأمین سوخت نیروگاه تعیین شد.

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: در صورت بروز هر گونه کمبود یا مشکل، باید اطلاع داده شود تا مجلس موضوع را پیگیری کند و از تکرار مشکلات جلوگیری شود.

عباسی صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در تذکری گفت: حدود یک سال و چند ماه از عمر دولت می‌گذرد و بسیاری از نمایندگان با رویکرد کمک به دولت تلاش کرده‌اند، اما در عین حال نبود اشراف دولت به اقتصاد و نبود اقدام به موقع در تأمین ضروریات زندگی مردم باعث ایجاد مشکلاتی شده است.

وی افزود: نبود پرداخت وام مسکن، وام ازدواج، وام اشتغال، تأمین نهاد‌های دامی، پرداخت یارانه نانوایان و ده‌ها مورد دیگر از جمله مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند. این مشکلات صرفاً ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه نتیجه عدم استفاده از مدیران دلسوز، مصمم و نخبه در دولت است.

نماینده همدان در مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در رفتار اقتصادی خود افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلاف میان دو نهاد اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که مانع حل مشکلات کشور می‌شود. عملکرد بانک مرکزی در برخی موارد باعث تشویش بازار ارز و جبران کسری بودجه از جیب مردم شده که باید با فوریت اصلاح شود.

صوفی با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در مدیریت اقتصادی و حل مشکلات معیشتی، خواستار اقدام فوری دولت و وزارت نفت برای تأمین سوخت نیروگاه شهید مفتح شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
نیکزاد بهتر بود برای پسر خودش خط قرمز تعیین میکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
آخی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
چرا پارسال که مشخص شد آقایان انتهای دولت قبلی سوخت نیروگاهها را فروختند دولت را تهدید نکرد
