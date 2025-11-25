میلی صفحه خبر لوگو بالا
کنایه زیدآبادی به اظهارات احمد خاتمی درباره حجاب

هیچ امر انسانی در این جهان خارج از دایرۀ اجبار و اختیار نیست از جمله تمام امور قانونی و شرعی!
کد خبر: ۱۳۴۲۱۸۳
| |
1505 بازدید
|
۸
کنایه زیدآبادی به اظهارات احمد خاتمی درباره حجاب

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری، در کانال تلگرامی خود نوشت: سید احمد خاتمی: «حجاب اجباری» واژۀ دشمن است! قبلاً هم که گفته است «حجاب اختیاری» نقشۀ دشمن است!

خب این چه پدیده‌ای است که اگر کسی بگوید «اجباری» است می‌شود «واژۀ دشمن» و اگر بگوید «اختیاری» است می‌شود «نقشۀ دشمن»!

شاید فردی از حامیان وی به کمکش بیاید و بگوید؛ حجاب نه اجباری است نه اختیاری است! قانونی و شرعی است! اما مگر هر چه به فرض قانونی و شرعی بود، از دایرۀ اجبار و اختیار خارج می‌شود؟ هیچ امر انسانی در این جهان خارج از دایرۀ اجبار و اختیار نیست از جمله تمام امور قانونی و شرعی! قانون و شرعی را که مردم به میل و ارادۀ خود به آن تن دهند، می‌شود اختیاری و قانون و شرعی که به برغم میل و ارادۀ شهروندان به آنان تحمیل شود، می‌شود اجباری! معادلۀ خیلی دشواری است؟

برچسب ها
احمد زیدآبادی سیداحمد خاتمی حجاب اجباری اختیاری
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
14
2
پاسخ
پس چرا از چراغ قرمز رد نمیشی آقای زیدآبادی؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
چه ربطی داره، حجاب شخصیه ولی چراغ راهنمایی شخصی نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
حجاب شخصی نیست. اجتماعی است. مگر این که در خانه‌ات باشی
ناشناس
| Italy |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
سوادت کمه. پیش نیاز قانون رو نمیدونی: قانون باید جامع باشه و شامل یعنی اکثریت مردم قبولش داشته باشن تا بهش بگن قانون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
اکثریت حجاب و حیا را قبول دارن. تو خارج نشستی نمیدونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
0
پاسخ
شما ببخشید !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
11
پاسخ
مشکل امثال احمد خاتمی حجاب نیست
مشکل قدرت است که حجاب را وسیله آن میبیند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
0
پاسخ
خوشم اومد
