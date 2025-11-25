کنایه زیدآبادی به اظهارات احمد خاتمی درباره حجاب

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی، روزنامهنگاری، در کانال تلگرامی خود نوشت: سید احمد خاتمی: «حجاب اجباری» واژۀ دشمن است! قبلاً هم که گفته است «حجاب اختیاری» نقشۀ دشمن است!
خب این چه پدیدهای است که اگر کسی بگوید «اجباری» است میشود «واژۀ دشمن» و اگر بگوید «اختیاری» است میشود «نقشۀ دشمن»!
شاید فردی از حامیان وی به کمکش بیاید و بگوید؛ حجاب نه اجباری است نه اختیاری است! قانونی و شرعی است! اما مگر هر چه به فرض قانونی و شرعی بود، از دایرۀ اجبار و اختیار خارج میشود؟ هیچ امر انسانی در این جهان خارج از دایرۀ اجبار و اختیار نیست از جمله تمام امور قانونی و شرعی! قانون و شرعی را که مردم به میل و ارادۀ خود به آن تن دهند، میشود اختیاری و قانون و شرعی که به برغم میل و ارادۀ شهروندان به آنان تحمیل شود، میشود اجباری! معادلۀ خیلی دشواری است؟