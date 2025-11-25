En
نبض خبر

حرف‌های علی نصیریان درباره مهاجرت به آمریکا در بی بی سی

علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تأکید کرد که هرگز فکر ترک ایران را ندارد. او با اشاره به اینکه دو بار به آمریکا رفته و با فرهاد آئیش نیز کار کرده، با اشاره به شرایط کار سینما و تئاتر برای یک هنرمند مهاجر ایران در این کشور، فعالیت حرفه‌ای در آمریکا را موهن و سرشکستگی می‌داند. حرف‌های نصیریان را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
احسنت آقاي بازيگر اصيل
