علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تأکید کرد که هرگز فکر ترک ایران را ندارد. او با اشاره به اینکه دو بار به آمریکا رفته و با فرهاد آئیش نیز کار کرده، با اشاره به شرایط کار سینما و تئاتر برای یک هنرمند مهاجر ایران در این کشور، فعالیت حرفه‌ای در آمریکا را موهن و سرشکستگی می‌داند. حرف‌های نصیریان را می‌بینید و می‌شنوید.