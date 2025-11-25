میلی صفحه خبر لوگو بالا
گروسی: خواهان تعامل کامل با ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: می‌خواهیم به‌طور کامل با ایران تعامل مجدد داشته باشیم.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۸۰
| |
779 بازدید
|
۲

گروسی: خواهان تعامل کامل با ایران هستیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز (سه‌شنبه) در اظهاراتی بدون اشاره به همکاری همیشگی ایران با دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل گفت: ما خواهان آن هستیم که به‌طور کامل با ایران تعامل مجدد داشته باشیم تا بتوانیم فعالیت‌های بازرسی از سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای آن را از سر بگیریم.

اظهارات او در مانیل پس از آن مطرح می‌شود که روزپنج‌شنبه با ابتکار تروئیکای اروپایی و آمریکا، قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  منتشر شد که در آن بدون کوچکترین اشاره به حمله متجاوزانه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در تابستان گذشته آمده است، ایران باید «بدون تأخیر» وضعیت ذخایراورانیوم غنی‌شده و سایت‌های اتمی بمباران‌شده خود را به آژانس اطلاع دهد.

«سید عباس عراقچی» وزیر امورخارجه ایران اعلام کرد که در پیاین اتفاق، توافق قاهره پایان‌یافته تلقی می‌شود؛ توافقی که در ۹ سپتامبر امسال درباره نحوه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده بود.

«رضا نجفی» نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» خواند.

 همچنین «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتقاد از صدور این قطعنامه، خاطر نشان کرد که وضعیت پیرامون‌ برنامه هسته‌ای ایران به «بن‌بست کامل» رسیده و مسئولیت آن برعهده سه کشور اروپایی، یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه و به‌علاوه آمریکاست.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی تأکید کرد که پیامدهای تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌زودی آشکار خواهد شد.

رافائل گروسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل تاسیسات هسته‌ای
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
ایران خواهان تعامل کامل با آژانس هست؟
علی ک محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
گروسی حروقت جرات محکوم کردن همراه ای اسرائیا وآمریکا پیداکردن وراجی هسته ای
اسرايیل سخن گفتی آن وقت ایران فکری برای تعامل با آژانس زیر فرمان تو رابکارمی گیرد
