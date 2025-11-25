میلی صفحه خبر لوگو بالا
بحران جنگل‌های هیرکانی و بی‌تفاوتی مسئولان

آتش سوزی جنگل الیت مازندران بعد از سه هفته گویا اطفا شده است، تردید از این حیث که در روز‌های اخیر بار‌ها خبر اتمام حریق منتشر شده، اما مجددا آتش در گوشه دیگری از جنگل زبانه کشیده است.
بحران جنگل‌های هیرکانی و بی‌تفاوتی مسئولان

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ۲۴، البته حریم در هر کشوری ممکن است رخ دهد و اطفای آن نیز حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌ها به آسانی اتفاق نمی‌افتد، اما آنچه در ایران شاهد بودیم بی تفاوتی مسئولان نسبت به واقعه و کوچک انگاری آن تا همین روز‌های اخیر بود.

از تاخیر ۲۰ روزه رئیس سازمان محیط زیست برای رسیدگی میدانی که بگذریم تصاویر سان دیدن پرسنل در منطقه مثل ریختن بنزین روی آتش بود که چگونه یک مقام ارشد حتی در وسط بحران هم درگیر تشریفات استقبال است!

از سوی دیگر اظهارات رئیس سازمان منابع طبیعی در پاسخ به سوال چقدر از جنگل‌های هیرکانی آسیب دیده؟ هم آب سردی بود بر پیکر کسانی که در سه هفته گذشته این آتش سوزی را لحظه به لحظه دنبال کرده بودند.

این مقام ارشد در پاسخ به سئوال مجری صداوسیما گفته است: شیرینی مدیریت ما را به کام مردم تلخ نکنید!

مشخص نیست رئیس سازمان منابع طبیعی از کدام مدیریت سخن می‌گوید، حریق جنگل‌های الیت بعد از سه هفته و در حالی که تمام استان‌های کشور برای اطفای آن بسیج شده‌اند و علاوه بر این کشور‌های همسایه نیز برای اطفای آن به کمک آمده‌اند مهار شده و مسئول منابع طبیعی به جای ارائه گزارش از میزان آسیب‌های وارده توضیح درباره آن را تلخ کردن کام مردم می‌داند و بابت مهار آتش آن هم به کمک استان‌ها و کشور‌های همسایه به مردم پشت بازو نشان می‌دهد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
وقتی بی لیاقتی در جای خودش نباشه بهتر از این نمیشه ، منتظر بهبودی اوضاع با این دست فرمان نباشیم
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
