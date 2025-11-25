میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رتبه تهران میان آلوده‌ترین شهرهای جهان چند است؟

براساس تحقیقات یک شرکت سوئیسی فعال در حوزه کیفیت آب و هوا، تهران پنجمین و سئول پایتخت کره‌جنوبی در رتبه دهم آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۷۲
| |
558 بازدید
|
۱
رتبه تهران میان آلوده‌ترین شهرهای جهان چند است؟

شرکت سوئیسی IqAir فعال در حوزه کیفیت هوا نوشت: وضعیت هوای سئول پایتخت کره جنوبی، به دلیل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای محلی و وسایل حمله و نقل پایین است. براساس اعلام این وبگاه، شاخص کیفیت هوای سئول دیروز دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) برابر با ۱۵۷ است که در محدوده «ناسالم» قرار دارد و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون غالب است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سئول دیروز دوشنبه، رتبه دهم آلوده‌ترین شهر‌های بزرگ جهان را به خود اختصاص داد.

مطابق اعلام IqAir آلودگی در کره جنوبی به سایر مناطق غربی این کشور نیز گسترش یافته و شهر‌های مجاور سئول از جمله اینچئون، سوون، سجونگ، گونسان، سئوسان، چئونگجو و چئونان نیز تحت تاثیر الودگی قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، اگرچه کیفیت هوای روز گذشته در سئول پایین بوده است، اما این مقدار در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون که ۱۷.۵ مترمکعب گزارش می‌شد ناچیز است؛ ۳.۵ برابر دستورالعمل سالانه سازمان جهانی بهداشت یعنی ۵ میکروگرم بر متر مکعب.

این تارنمای سوئیسی در ادامه فهرستی از آلوده‌ترین شهر‌های جهان را ارائه کرده است؛ رتبه نخست متعلق به دهلی نو پایتخت هند است، دومین شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان است و تهران رتبه پنج را به خود اختصاص داده است.

این تارنما در ادامه با پرداختن به دلایل آلودگی هوا در سئول، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از وسایل نقلیه شهری و گرمایشی، گرد و غبار وارد شده از سوی چین و ترکیب بالای آلاینده‌ها از جمله مقادیر فراوان نیتروژن، دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و اوزون دلایل اصلی اعلام شده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران آلوده ترین شهر سئول ذرات معلق آلودگی
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آلودگی نفس‌گیر تهران؛ شاخص هوا به ۱۸۱ رسید
پول بدهید و شهر را آلوده کنید
کارگران و کارمندان؛ قربانیان خاموش هوای سمی تهران
تهران ششمین شهر آلوده جهان شد + نمودار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
4
پاسخ
اگه آمار رو دقیق و بدون دروغ اعلام کنید مطمین باشید تهران اول میشه و اصفهان دوم شاید هم بلعکس
تشکر از مسولین خدو م در کسب این رنکینگ جهانی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005d9w
tabnak.ir/005d9w