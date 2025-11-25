براساس تحقیقات یک شرکت سوئیسی فعال در حوزه کیفیت آب و هوا، تهران پنجمین و سئول پایتخت کره‌جنوبی در رتبه دهم آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار گرفت.

شرکت سوئیسی IqAir فعال در حوزه کیفیت هوا نوشت: وضعیت هوای سئول پایتخت کره جنوبی، به دلیل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای محلی و وسایل حمله و نقل پایین است. براساس اعلام این وبگاه، شاخص کیفیت هوای سئول دیروز دوشنبه ۲۴ نوامبر (۳ آذر) برابر با ۱۵۷ است که در محدوده «ناسالم» قرار دارد و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون غالب است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سئول دیروز دوشنبه، رتبه دهم آلوده‌ترین شهر‌های بزرگ جهان را به خود اختصاص داد.

مطابق اعلام IqAir آلودگی در کره جنوبی به سایر مناطق غربی این کشور نیز گسترش یافته و شهر‌های مجاور سئول از جمله اینچئون، سوون، سجونگ، گونسان، سئوسان، چئونگجو و چئونان نیز تحت تاثیر الودگی قرار گرفته‌اند.

براساس این گزارش، اگرچه کیفیت هوای روز گذشته در سئول پایین بوده است، اما این مقدار در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون که ۱۷.۵ مترمکعب گزارش می‌شد ناچیز است؛ ۳.۵ برابر دستورالعمل سالانه سازمان جهانی بهداشت یعنی ۵ میکروگرم بر متر مکعب.

این تارنمای سوئیسی در ادامه فهرستی از آلوده‌ترین شهر‌های جهان را ارائه کرده است؛ رتبه نخست متعلق به دهلی نو پایتخت هند است، دومین شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان است و تهران رتبه پنج را به خود اختصاص داده است.

این تارنما در ادامه با پرداختن به دلایل آلودگی هوا در سئول، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از وسایل نقلیه شهری و گرمایشی، گرد و غبار وارد شده از سوی چین و ترکیب بالای آلاینده‌ها از جمله مقادیر فراوان نیتروژن، دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و اوزون دلایل اصلی اعلام شده‌اند.