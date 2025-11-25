میلی صفحه خبر لوگو بالا
خوش‌ذوقی راننده اسنپ سوژه شبکه‌های اجتماعی شد

تصویری جالب از خودروی رانندهٔ اسنپ که خوش‌ذوقی‌اش توجه کاربران را جلب کرده است.
به گزارش تابناک؛ تصویری جالب از خودروی رانندهٔ اسنپ که خوش‌ذوقی‌اش توجه کاربران را جلب کرده است.

 

مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
7
16
پاسخ
ترسناک نیست؟
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
6
8
پاسخ
بیشتر به نظر میاد بخاطر فشار اقتصادی و روانی جامعه به این حال و روز رسیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
13
پاسخ
خوش ذوقی خاصی نیست بیشتر شبیه کارهای هندی‌ها و پاکستانی‌ها هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
2
پاسخ
رم و استلابه؟
مهسا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
3
1
پاسخ
زیباست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
4
پاسخ
ازفشار اقتصادی خدا شفاش بده
