\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647\u0654 \u0627\u0633\u0646\u067e \u06a9\u0647 \u062e\u0648\u0634\u200c\u0630\u0648\u0642\u06cc\u200c\u0627\u0634 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062c\u0644\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n