رسایی حسن روحانی را متهم به قتل فرزندش کرد!
حمید رسایی نماینده سوپرانقلابی در ادعایی جنجالی گفت: «کسی که مظنون به قتل فرزندش، یعنی یکی از اعضای خانوادهاش است، 17 سال سفر مشکوک به انگلستان داشته است و پایان نامه او سرقت علمی است، صلاحتیش تایید میشود... پسر روحانی در خانهاش با اسلحه شخصی آقای روحانی کشته شده. خانهاش در آن زمان در پادگان بوده...» اظهارات کامل رسایی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر حمید رسایی حسن روحانی قتل محمد فریدون ویدیو خودکشی
قوه قضاییه چرا اجازه این رفتار را به این نماینده 5 درصدی می دهد ؟
تهمت زدن و مطرح کردن ادعای بی پشتوانه گناه نیست ؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
آقای رسایی از فرهنگ و سواد درستی در نقد کردن افراد برخوردار نیست و بسیار منفی و مخرب برخورد می کند. به وجدان کاری ندارد و روش انسانی درست نقد کردن را می سوزاند تا قدرتی در عالم سیاست بدست آورد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
ایشون یا راست می گوید یا دروغ
اگر راست می گوید باید روحانی را به دادگاه بکشند.
اگر دروغ می گوید هم باید رسایی رو به دادگاه بکشند.
آقای رسایی این موضوع چه فایده ای دارد؟ اگر شما راست میگی چرا 17 ساله که مطرح نکردی؟ اگر نه واقعا به چه اجازه ای داری مطرح میکنی؟ من اصلا مخالف روحانی هستم ولی این راه نقد نیست!!!!
این میخواد حواسها رو از قضیه سیم کارت سفیدش پرت کنه هر حرفی میزند...