تعداد بازدید : 623
کد خبر:۱۳۴۲۱۶۹
2138 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

رسایی حسن روحانی را متهم به قتل فرزندش کرد!

حمید رسایی نماینده سوپرانقلابی در ادعایی جنجالی گفت: «کسی که مظنون به قتل فرزندش، یعنی یکی از اعضای خانواده‌اش است، 17 سال سفر مشکوک به انگلستان داشته است و پایان نامه او سرقت علمی است، صلاحتیش تایید می‌شود... پسر روحانی در خانه‌اش با اسلحه شخصی آقای روحانی کشته شده. خانه‌اش در آن زمان در پادگان بوده...» اظهارات کامل رسایی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمید رسایی حسن روحانی قتل محمد فریدون ویدیو خودکشی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
7
38
پاسخ
قوه قضاییه چرا اجازه این رفتار را به این نماینده 5 درصدی می دهد ؟
تهمت زدن و مطرح کردن ادعای بی پشتوانه گناه نیست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
دوست عزیز شما چرا حرص می خوری ایشان خودشان حقوق دان هستن و می توانند از حق خودشون دفاع کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
3
38
پاسخ
آقای رسایی از فرهنگ و سواد درستی در نقد کردن افراد برخوردار نیست و بسیار منفی و مخرب برخورد می کند. به وجدان کاری ندارد و روش انسانی درست نقد کردن را می سوزاند تا قدرتی در عالم سیاست بدست آورد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
اگر اینطور که شما می فرمایید و صحیح هک می فرمایید چرا مراجع قانونی به عملکرد ایشان رسیدگی نمی کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
25
پاسخ
آیا به آقای روحانی هم فرصت صحبت میدهید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
33
پاسخ
ایشون یا راست می گوید یا دروغ
اگر راست می گوید باید روحانی را به دادگاه بکشند.
اگر دروغ می گوید هم باید رسایی رو به دادگاه بکشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
22
پاسخ
مشکل الان مملکت امثال رسایی هستند با این ادبیات و رفتار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
14
پاسخ
آقای رسایی این موضوع چه فایده ای دارد؟ اگر شما راست میگی چرا 17 ساله که مطرح نکردی؟ اگر نه واقعا به چه اجازه ای داری مطرح میکنی؟ من اصلا مخالف روحانی هستم ولی این راه نقد نیست!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
16
پاسخ
این میخواد حواسها رو از قضیه سیم کارت سفیدش پرت کنه هر حرفی میزند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
6
3
پاسخ
حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
اقای رسایی هرچه به دستش امد پرت می کند به طرف اقای روحانی سنگ اجر کلوق تا بتواند یک ضربه کوچکی هم که شد بزند به ایشان ولی اقای روحانی بزرگوار است
