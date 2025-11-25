رسایی حسن روحانی را متهم به قتل فرزندش کرد!

حمید رسایی نماینده سوپرانقلابی در ادعایی جنجالی گفت: «کسی که مظنون به قتل فرزندش، یعنی یکی از اعضای خانواده‌اش است، 17 سال سفر مشکوک به انگلستان داشته است و پایان نامه او سرقت علمی است، صلاحتیش تایید می‌شود... پسر روحانی در خانه‌اش با اسلحه شخصی آقای روحانی کشته شده. خانه‌اش در آن زمان در پادگان بوده...» اظهارات کامل رسایی را می‌بینید و می‌شنوید.