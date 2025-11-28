سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، با هشدار نسبت به بحران کمبود داروهای ضد درد بویژه مورفین، تأکید کرد که کشت شقایق ایرانی می‌تواند راهکار فوری برای تأمین نیاز بیمارستان‌ها باشد؛ موضوعی که در صورت تعلل، سلامت بیماران را با چالش جدی روبرو می‌کند.

سلمان اسحاقی؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر کاشت شقایق ایرانی به منظور تولید دارو و مورفین در کشور، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به بحران تبدیل می شود، نبود مواد مخدر برای تولید داروهایی در حوزه درد است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید این کمبود را جبران کنیم، افزود: در جهت رفع این کمبود از دو کشور بحث مواد اولیه برای تولید داروهای ضد درد و مورفین را پیگیری کرده ایم اما متاسفانه به خاطر درخواست هایی فراوانی که در این زمینه از این دو کشور از سوی کشورهای دیگر صورت گرفته، شاید در سال 2025 یا 2026 بتوانیم آن از این کشورها تهیه کنیم. بنابراین این یک مشکل اساسی در زمینه تولید داروهای ضد درد ایجاد می کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به جغرافیای کشورمان این ظرفیت را داریم که برای تولید داروهای ضد درد با اعمال نظارت های بسیار سختگیرانه موضوع کشت شقایق ایرانی را در کشور اقدام کنیم.

این نماینده مجلس با هشدار نسبت به بی توجهی به این موضوع گفت: هیئت دولت در این ارتباط همراهی خوبی داشته اما اراده در اجرای این تصمیم دولت وجود ندارد. اگر در این موضوع تعلل کنیم در یک یا دو ماه آینده با کمبود داروهای ضد درد مخصوصا مورفین در بیمارستانها که مسئله بسیار مهمی است مواجه خواهیم شد و این یک چالش اساسی برای حوزه سلامت خواهد بود.

اسحاقی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با تامین ارز برای واردات دارو اظهار کرد: ما در قالب بودجه 1404، 11 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفتیم که در مذاکرات مجلس مقرر شد که از این مبلغ، 3.5 میلیارد دلار آن صرف خرید و تامین داروه، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی شود.

وی با بیان اینکه در بحث تامین دارو دو موضوع تخصیص و تامین ارز مطرح است، گفت: بحث تخصیص ارز مربوط به حوزه بانک مرکزی است و تامین ارز هم از مبادی دیگری صورت می گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: در این کمیسیون در ارتباط با تخصیص ارز مباحث مفصلی مطرح شد و بانک مرکزی نیز همراهی خوبی دارد. در آخرین جلسه ای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم مقرر شد 550 میلیون دلار برای بحث تجهیزات پزشکی و ملزومات آن تامین شود. اما متاسفانه در این زمینه شرکت نیکو به تعهدات خود عمل نکرد و به دلیل این اهمال و سهل انگاری شاهد برکناری مدیر این شرکت از سوی وزیر نفت بودیم.

اسحاقی ابراز امیدواری کرد که در دو هفته آینده شاهد تامین ارز در حوززه سلامت از سوی شرکت نیکو باشیم و بار سنگینی از دوش حوزه سلامت کشور برداشته شود.