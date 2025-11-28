میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با تابناک:

کشت شقایق ایرانی راهکار فوری برای تامین دارو‌های ضد درد / مدیر شرکت نیکو چرا برکنار شد؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، با هشدار نسبت به بحران کمبود داروهای ضد درد بویژه مورفین، تأکید کرد که کشت شقایق ایرانی می‌تواند راهکار فوری برای تأمین نیاز بیمارستان‌ها باشد؛ موضوعی که در صورت تعلل، سلامت بیماران را با چالش جدی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۶۲
| |
3 بازدید

کشت شقایق راهکار فوری برای تامین دارو‌های ضد درد / مدیر شرکت نیکو چرا برکنار شد؟

سلمان اسحاقی؛ سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر کاشت شقایق ایرانی به منظور تولید دارو و مورفین در کشور، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که به بحران تبدیل می شود، نبود مواد مخدر برای تولید داروهایی در حوزه درد است.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید این کمبود را جبران کنیم، افزود: در جهت رفع این کمبود از دو کشور بحث مواد اولیه برای تولید داروهای ضد درد و مورفین را پیگیری کرده ایم اما متاسفانه به خاطر درخواست هایی فراوانی که در این زمینه از این دو کشور از سوی کشورهای دیگر صورت گرفته، شاید در سال 2025 یا 2026 بتوانیم آن از این کشورها تهیه کنیم. بنابراین این یک مشکل اساسی در زمینه تولید داروهای ضد درد ایجاد می کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به جغرافیای کشورمان این ظرفیت را داریم که برای تولید داروهای ضد درد با اعمال نظارت های بسیار سختگیرانه موضوع کشت شقایق ایرانی را در کشور اقدام کنیم.

این نماینده مجلس با هشدار نسبت به بی توجهی به این موضوع گفت: هیئت دولت در این ارتباط همراهی خوبی داشته اما اراده در اجرای این تصمیم دولت وجود ندارد. اگر در این موضوع تعلل کنیم در یک یا دو ماه آینده با کمبود داروهای ضد درد مخصوصا مورفین در بیمارستانها که مسئله بسیار مهمی است مواجه خواهیم شد و این یک چالش اساسی برای حوزه سلامت خواهد بود. 

کشت شقایق راهکار فوری برای تامین دارو‌های ضد درد / مدیر شرکت نیکو چرا برکنار شد؟

اسحاقی در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با تامین ارز برای واردات دارو اظهار کرد: ما در قالب بودجه 1404، 11 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفتیم که در مذاکرات مجلس مقرر شد که از این مبلغ، 3.5 میلیارد دلار آن صرف خرید و تامین داروه، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی شود.

وی با بیان اینکه در بحث تامین دارو دو موضوع تخصیص و تامین ارز مطرح است، گفت: بحث تخصیص ارز مربوط به حوزه بانک مرکزی است و تامین ارز هم از مبادی دیگری صورت می گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس افزود: در این کمیسیون در ارتباط با تخصیص ارز مباحث مفصلی مطرح شد و بانک مرکزی نیز همراهی خوبی دارد. در آخرین جلسه ای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم مقرر شد 550 میلیون دلار برای بحث تجهیزات پزشکی و ملزومات آن تامین شود. اما متاسفانه در این زمینه شرکت نیکو به تعهدات خود عمل نکرد و به دلیل این اهمال و سهل انگاری شاهد برکناری مدیر این شرکت از سوی وزیر نفت بودیم. 

اسحاقی ابراز امیدواری کرد که در دو هفته آینده شاهد تامین ارز در حوززه سلامت از سوی شرکت نیکو باشیم و بار سنگینی از دوش حوزه سلامت کشور برداشته شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سلمان اسحاقی نماینده مجلس کمیسیون بهداشت
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نمایندگان از پاسخ‌های وزیر بهداشت قانع شدند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005d9m
tabnak.ir/005d9m