ردپای چین در معاملات نظامی ریاض-واشنگتن

عربستان سعودی به روشنی اعلام کرده است که اگر می‌خواهد از روابط امنیتی نزدیک‌تر با چین چشم‌پوشی کند، به همکاری امنیتی بیشتر و اطمینان خاطر از سوی واشنگتن از جمله با فروش جنگنده اف-35 ، نیاز دارد."
ردپای چین در معاملات نظامی ریاض-واشنگتن

ایالات متحده آماده است تا پیشرفته‌ترین جت‌های جنگنده رادارگریز اف-35 خود را به عربستان سعودی عرضه کند، اقدامی که تحلیلگران می‌گویند نشان دهنده دوره جدیدی از سیاست خاورمیانه است که در آن مقابله با نفوذ چین به سرعت به اندازه حفظ برتری نظامی اسرائیل برای واشنگتن اهمیت پیدا می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این امر عربستان سعودی را پس از اسرائیل، دومین کشور در منطقه می‌کند که از این جت نسل پنجم استفاده می‌کند.

دونالد ترامپ این تصمیم را پس از دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که هفته گذشته به واشنگتن سفر کرده بود، اعلام کرد. با این حال، اسرائیل تاکنون پیامدهای این موضوع را کم‌اهمیت جلوه داده است، حتی پس از تایید ترامپ مبنی بر اینکه ریاض همان نوع پیشرفته اف-35 را که در حال حاضر در اختیار نیروی هوایی اسرائیل است، دریافت خواهد کرد.

ترامپ خطاب به بن سلمان گفت: "عربستان سعودی یک متحد بزرگ است و اسرائیل هم یک متحد بزرگ است و من می‌دانم که آنها [اسرائیل] دوست دارند شما هواپیماهای با فناوری پایین‌تری دریافت کنید. فکر نمی‌کنم این شما را خیلی خوشحال کند."

وی افزود:" ما دقیقا همین الان در حال بررسی این موضوع هستیم، اما تا جایی که به من مربوط می‌شود، فکر می‌کنم هر دو باید به بالاترین سطح برسند."

به نظر می‌رسد اظهارات ترامپ در تضاد با قانون "انتقال کشتی‌های نیروی دریایی" سال 2008 است که واشنگتن را موظف می‌کند اطمینان حاصل کند که هرگونه فروش اسلحه در خاورمیانه، برتری نظامی اسرائیل نسبت به همسایگانش را از بین نمی‌برد.

رد پای چین در قلب معاملات نظامی ریاض-واشنگتن

پس از تماس با "مارکو روبیو"، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که تضمین‌های صریحی دریافت کرده است مبنی بر اینکه واشنگتن "به حفظ برتری کیفی نظامی اسرائیل در هر چیزی که مربوط به تامین سلاح و سیستم‌های نظامی برای کشورهای خاورمیانه است، ادامه خواهد داد."

عامل چین

"حسین ایبیش"، پژوهشگر ارشد موسسه کشورهای عربی خلیج فارس، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، گفت که چین "قطعا یکی از عوامل" در تصمیم کاخ سفید برای پذیرش درخواست دیرینه ریاض برای خرید جنگنده‌های اف-35 بود.

او گفت: "عربستان سعودی به روشنی اعلام کرده است که اگر می‌خواهد از روابط امنیتی نزدیک‌تر با چین چشم‌پوشی کند، به همکاری امنیتی بیشتر و اطمینان خاطر از سوی واشنگتن نیاز دارد."
 

چین ریاض عربستان تجهیزات نظامی فروش جنگنده آمریکا ترامپ f-35 اف-35
