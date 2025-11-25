ویژگی متفاوت آنفلوآنزای امسال

با سرد شدن هوا، موج تازهای از آنفولانزای جدید در ایران و بسیاری از کشورهای جهان شایع شده است؛ ویروسی که به گفته متخصصان «سرعت انتشار بالایی دارد»، واکسن فعلی «پوشش کامل در برابر آن ندارد»، و بیماران زمینهای و کودکان بیشتر از دیگران در معرض خطر قرار دارند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، گزارشهای متعدد از شیوع گسترده آنفولانزای جدید در نقاط مختلف کشور انتشار یافته است. مینو محرز، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید میکند که این نوع آنفولانزا با سویههای پیشین تفاوت دارد و از نظر قدرت انتشار و بیماریزایی شدیدتر ظاهر شده است. او توضیح میدهد: «آنفولانزا جدید است. امسال آنفولانزایی آمده که با بقیه فرق دارد و واکسن ۱۰۰ درصد روی آن مؤثر نیست ولی مقداری مقاومت بدن را بیشتر میکند.»
به گفته او، این ویروس مدتی پیش در استرالیا شایع شد و اکنون به بسیاری از نقاط جهان رسیده و «تقریباً همهجا» در حال گسترش است. دلیل اصلی همهگیری، نبود ایمنی کافی در میان مردم و عدم پوشش این سویه در واکسن فعلی است. محرز تأکید میکند: «اصولا هر ۱۰ سال یک آنفولانزا جدید به دنیا میآمد معمولاً عالمگیر میشود، چون همه به آن حساس هستند و مقاومت ندارند و واکسن هم این سویه را نمیپوشاند.»
این استاد دانشگاه درباره ویژگیهای این ویروس هشدار میدهد که قدرت و سرعت انتقال آن بسیار بالا است و باید انتظار داشت که تا مدتی روند افزایشی ادامه یابد. او میگوید: «یک مقدار قدرت، سرعت و بیماریزایی این ویروس قوی است و باید صبر کنیم که بگذرد.»
تأثیر بر کودکان و نقش مدارس در گسترش بیماری
به گفته محرز، مدارس یکی از اصلیترین کانونهای انتقال هستند، زیرا کودکان در محیطهای جمعی به سرعت ویروس را به هم منتقل میکنند: «وقتی بچهای که آنفولانزا دارد را به مدرسه بفرستند، ۵۰، ۶۰ نفر دیگر را هم مبتلا میکند.»
گزارشها نشان میدهد که استانهایی مانند قم و برخی مناطق شمال کشور در حال حاضر موارد بالاتری از ابتلا را ثبت کردهاند.
هشدار به بیماران زمینهای و تأثیر آلودگی هوا
محرز هشدار میدهد که بیماران زمینهای از جمله مبتلایان به بیماریهای قلبی، ریوی یا ضعف سیستم ایمنی در صورت ابتلا به آنفولانزا با خطر بیشتری مواجه میشوند: «برای کسانی که بیماری زمینهای دارند، بیماری سختتر و خطرناکتر است.»
او همچنین تأکید میکند که آلودگی هوا میتواند علائم بیماری را تشدید کند، هرچند نقشی در ایجاد آنفولانزا ندارد: «آلودگی هوا یک عامل تنگی نفس است؛ اگر یک ویروس هم بگیریم، بدترش میکند.»
وضعیت واکسیناسیون در جهان
اگرچه واکسن فعلی به طور کامل از این سویه محافظت نمیکند، اما متخصصان جهانی همچنان واکسیناسیون را بهترین ابزار کاهش خطر برای سالمندان، بیماران زمینهای و زنان باردار میدانند. در فرانسه، میزان واکسیناسیون امسال ۲۱ درصد افزایش یافته و حدود هشت میلیون نفر واکسن دریافت کردهاند. این اقدام بهخصوص برای سالمندان حیاتی است؛ چرا که سال گذشته بیش از ۱۷ هزار نفر بیشتر از گروه سنی بالای ۶۵ سال به دلیل آنفولانزا جان خود را از دست دادند.