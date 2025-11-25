طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید با رهبری ایران تماس گرفته و با آن به توافق رسیده است که ظرف ۲۴ ساعت آینده، دیداری «در سطح عالی» در پاریس میان مسئولان سعودی و ایرانی برگزار شود.

ترامپ، مذاکره ایران-آمریکا را به بن سلمان سپرد!

یک منبع غربی به «الاخبار» اطلاع داد که ولیعهد سعودی، محمد بن سلمان، از رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اختیار مدیریت گفت‌وگو برای میانجی‌گری میان ایران و ایالات متحده را دریافت کرده است؛ گفت‌وگویی که هدف آن دستیابی به توافقی میان دو طرف دربرگیرندهٔ حل نقاط اختلاف مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و مسئلهٔ تحریم‌ها علیه تهران است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این روزنامه نوشت: منابع گفتند ابن سلمان برای رئیس‌جمهور آمریکا توضیح داده است که چنین توافقی برای تضمین ثبات در سراسر خاورمیانه ضروری است. او همچنین نگرانی خود را ابراز کرده که ممکن است دولت بنیامین نتانیاهو تلاش کند این تلاش را مختل کند و دست به تشدید نظامی جدید علیه ایران بزند.

بر اساس اطلاعات موجود، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید با رهبری ایران تماس گرفته و با آن به توافق رسیده است که ظرف ۲۴ ساعت آینده، دیداری «در سطح عالی» در پاریس میان مسئولان سعودی و ایرانی برگزار شود. قرار است پس از آن، تماس‌های رفت‌وبرگشتی به میانجی‌گری سعودی میان آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها انجام گیرد.

منابع افزودند ابن سلمان در آخرین دیدار خود با علی لاریجانی، رئیس شورای امنیت ملی ایران، در ریاض، دربارهٔ موضع تهران نسبت به ابتکار سعودی درخصوص آمریکایی‌ها و توافق با ایران پرس‌وجو کرده بود. لاریجانی در پاسخ، پیامی مثبت ارسال کرده اما تأکید کرده بود که تهران در صدد ارائهٔ هیچ‌گونه امتیاز نیست، به‌ویژه پس از جنگ اسرائیلی–آمریکایی علیه ایران در ژوئن گذشته.

به گفته همین منابع، طرف سعودی همچنین با آمریکایی‌ها دربارهٔ اهمیت تفاهم با ایران برای کمک به دستیابی به آشتی در یمن گفت‌وگو کرده است؛ موضوعی که ظاهراً مورد اعتراض تیم آمریکایی حامی اسرائیل است.

منابع تأکید کردند که این نخستین بار است که سعودی در مقابل آمریکایی‌ها نگرانی خود را از «ماجراجویی جدید اسرائیل که هدف آن نابودی هر فرصت صلح در منطقه است» ابراز می‌کند. آن‌ها افزودند ابن سلمان و ترامپ بر این موضوع توافق داشتند که ثبات در خاورمیانه بدون تفاهم با ایران امکان‌پذیر نیست و ترامپ نیز با این ایده مخالفتی نشان نداده است.

در تهران، خبرنگار «الأخبار» محمد خواجوئی گزارش داد که پس از تصمیم ایران برای توقف اجرای توافق با «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، بحث دربارهٔ آینده پرونده هسته‌ای ایران و احتمال انتقال آن توسط کشورهای غربی به شورای امنیت دوباره بالا گرفته است.

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی، معتقد است که تصمیم آژانس برای پذیرش قطعنامهٔ غربی هیچ سازوکار اجرایی مستقیمی ندارد و از این رو، اقدام ایران «اقدامی متناسب» محسوب می‌شود. او به روزنامه دولتی «ایران» گفت که «عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت ممکن است پیام غرب برای گشودن پنجره‌ای از فرصت باشد.»